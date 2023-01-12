مبادرة More Than Equal تُطلق استبيان سلوك عالمي

تلتزم المبادرة - التي أسسها صاحب الـ 13 انتصارًا في الفورمولا واحد دايفيد كولتارد ورائد الأعمال كارل كومارك في يونيو/حزيران 2022 - بتحرّي المشاكل التي تؤثر على مشاركة النساء وتقدمهن في مستويات النخبة في رياضة السيارات.

وكجزء من بحثها، أطلقت المبادرة استبيان سلوك عالمي مصممًا لاستكشاف الآراء، وجهات النظر والتحديات التي تواجهها السيدات.

ويطلب الاستبيان الذي يستغرق 10 دقائق من المشجعين والمتنافسين أن يٌبدوا رأيهم فيما يتعلق بالتحديات الجسدية والذهنية التي تواجهها السيدات المشاركات في مختلف سلاسل رياضة السيارات.

كما سيسجل الاستبيان آراء المشجعين في كيفية جعل الرياضة أكثر شمولية، وتأثير المواسم السابقة وماهية الكيانات التي تعد الأنسب لقيادة تلك التغييرات على كافة المستويات.

وتعقيبًا على ذلك، قالت كايت بيفين، مستشارة مبادرة More Than Equal: "نحن نحب الرياضة، ونحب رياضة السيارات كذلك، كما نرغب أن نشهد رياضيين استثنائيين يبلغون إنجازات استثنائية".

وأضافت: "مع ذلك، فإن النساء اللاتي صعدن إلى الفضاء أكثر من اللاتي تواجدن خلف سيارة فورمولا واحد".

وتابعت: "هذا البحث سيساعد في إرساء أساسات يمكننا عليها البحث عالميًا عن المواهب النسائية الأفضل، وأن نزودهن بالتدريب والدعم في نفس المستوى الذي يتلقاه السائقين الرجال، لنزيل الحواجز تجاه التنوّع بين الجنسين في منافسات النخبة ضمن سلاسل المقعد الأحادي".

ليلا لومباردي، مارش 751 فورد تصوير: دايفيد فيبس

هذا ويستكشف الاستبيان كيف يشارك المستجيبين في رياضة السيارات، سواء كمشجع أو سائق رفيع المستوى، وكيف يستقبلون الأخبار والمعلومات، وكذلك السلوكيات تجاه المشاركة النسائية، بما في ذلك ماهية السلاسل التي يعتقد المشجعون بأن قوانينها تسمح بالمشاركة النسائية.

كما يسأل الاستبيان المشجعين عن بعض سلوكياتهم، مثل إذا ما كانوا يعتقدون أن الرجال والنساء سيكونون أفضل ضمن المنافسبة في السلاسل المختلفة وما إذا سيشجعهم وجود النساء في إحدى السلاسل على متابعتها أو المشاركة بها.

ويطرح الاستبيان كذلك أسئلة حول قدرة النساء على المنافسة ضمن مستويات عالية، وما إذا كنّ يملكن سرعات ردود الفعل الضرورية للمنافسة والقدرة على تأويل بيانات تقنية أساسية.

سيكون الاستبيان متاحًا على موقع motorsport.com حتى 3 فبراير/شباط للمشاركين من حول العالم بـ 15 لغة مختلفة، إذ من المخطط أن يكون أكثر دراسة شاملة من نوعها على الإطلاق.

من أجل الوصول إلى الاستبيان، رجاء النقر على هذا الرابط: to https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/