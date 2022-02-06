لوب يتفوّق على فيتيل ويفوز بسباق الأبطال للمرّة الرابعة في مسيرته

انطلقت المنافسات في الدور التمهيدي الأول قبل دور الـ 16، وذلك باستخدام التصميم الكامل للمسار الذي تمّ تقصيره بالأمس في كأس الأمم بسبب درجات الحرارة العالية.

وفاز لوب بمواجهة ناريّة في نصف النهائيّ مع ماتياس إكستروم ليضرب موعدًا في النهاية مع فيتيل الذي تفوّق بدوره على أسطورة لومان طوم كريستنسن في نصف النهائيّ الآخر، وذلك بعد استفادته من مشكلة ميكانيكيّة على سيارة كريستنسن "آر.اكس2إي" أجبرته على التوقّف.

وتفوّق بطل العالم للراليات تسع مرّات، الذي حقّق فوزه الـ 80 في البطولة ضمن رالي مونتي كارلو الشهر الماضي، على فيتيل بطل عالم أربع مرّات في الفورمولا واحد ضمن المواجهة الأولى على متن سيارة بولاريس "آر.زد.آر" بعد أن اصطدم فيتيل بالجدار أثناء خروجه من المنعطف الأخير في اللفّة الأولى.

ومن ثمّ ألحق لوب ذلك بانتصارٍ آخر في المواجهة الثانية، لكنّها كانت متقاربة أكثر هذه المرّة بعد تمتّع فيتيل بأفضليّة في اللفّة الأولى قبل أن يخسر بعض الوقت في الثانية.

واضطرّ السائقان لخوض مواجهة رابعة بعد استغلال فيتيل لخطأ لوب في المواجهة الثالثة ليفوز بها. وعاد السائقان حينها إلى سيارة بولاريس وذهب الفوز بالمواجهة والنهائيّ بأكمله إلى لوب حينها.

وتعادل بذلك لوب بهذا الفوز مع ديديه أوريول بأربعة انتصارات بسباق الأبطال.