للمرة الأولى عالمياً: إطلاق سباق لومان 24 ساعة الإلكتروني يومي 13-14 يونيو

على ضوء ما يمثله سباق لومان من ابتكارات وإبداعات، فستشكل هذه المبادرة قفزة رائعة في الإبداع وخاصة فيما يتعلق بإنشاء صيغة إلكترونية افتراضية تحاكي سباق لومان 24 ساعة الأسطوري.

سيتم تشكيل الفرق من سائقي محترفين ومن لاعبي الرياضة الإلكترونية، لخوض المنافسات على الحلبة الأسطورية الشهيرة الافتراضية. وسيتم بث سباق التحمل الإلكتروني الأسطوري بشكل مباشر عبر قنوات التلفزة في جميع أنحاء العالم.

وسيكون موعد انطلاق سباق التحمل الشهير الإلكترونيّ يوم 13 يونيو الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (توقيت فرنسا).

ويثق كل من "إيه سي أو" و"فيا" بقدرة "موتورسبورت للألعاب" على إدارة وإنتاج سباق لومان 24 ساعة الإلكتروني. ويأتي هذا ضمن إطار الشراكة طويلة الأمد التي شهدت كذلك إدارة وبثّ "موتورسبورت للألعاب" لمجريات سلسلة لومان الإلكترونية، والتي جذبت منافساتها النهائية جمهوراً قدره 200.000 متابع.

وسرعان ما أثبتت "موتورسبورت للألعاب" نفسها كشريك في الرياضة الإلكترونية لمالكي حقوق بطولات سباقات السيارات حول العالم. حيث نجحت بتقديم المنافسات الإلكترونية لكل من ناسكار، الفورمولا إي وبطولة العالم للرالي كروس إضافة إلى لومان، بالتوازي مع مقدمي بثّ عالميين سواء عبر الإنترنت أو عبر التوزيع التلفزيوني، مع إدارة كاملة وعن بعد لجميع العمليات.

المبدأ بسيط:

الفرق: تتألف الفرق من أربعة سائقين. كل تشكيلة يجب أن تتألف على الأقل من سائقين محترفين اثنين وعدد أقصى قدره سائقان من الرياضة الإلكترونية/سباقات المحاكاة.

وستقام المنافسات على منصة "آر.فاكتور 2" للمحاكاة، المدعومة من قبل "ستوديو 397".

وستضمّ شبكة الانطلاقة 50 سيارة كحد أقصى.

السيارات: من الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2" وفئة "جي تي إي". وسيكون لكل فريق مشارك الحق باعتماد الكسوة اللونية التي يختارها ويراها مناسبة.

ظروف السباق: ظروف جوية متغيرة مع طقس ديناميكي يجمع الليل والنهار. كما سيشرف مديرٌ للسباق على أخلاقيات التنافس الرياضي طوال فترة الحدث.

تبديل السائقين إلزامي. الفترة الدُنيا المسموحة طوال السباق هي 4 ساعات لكل سائق. والفترة القصوى هي 7 ساعات لكل سائق.

إنتاجٌ فعلي يتماشى مع مستوى سباق لومان: سيكون معلقو السباق والمراسلون على الهواء مباشرة من الأستديو في باريس وسيقوم كبار الشخصيات بزيارتهم خلال السباق. كما سيتم بث السباق المتفرّد بمشاركة مجموعة من أفضل سائقي العالم وسائقي المحاكاة، عبر الهواء مباشرة على عدة منصات سمعية وبصرية حول العالم.

حيث قال بيير فيون رئيس نادي سيارات الغرب: "ستفتح هذه النسخة الأولى الافتراضية من سباق لومان 24 ساعة فصلاً جديداً بالنسبة لنا. الظروف الحالية التي نعيشها تعني أن النسخة رقم 88 من سباق لومان 24 ساعة ستقام يومي 19-20 سبتمبر 2020. لكنّ يومي 13-14 يونيو، التاريخ الأساسي للسباق، سيشهد حدثاً متميزاً يضمّ جميع تقاليد وقيم سباق التحمل، إنه سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، بمشاركة سائقين محترفين حقيقيين ولاعبين محترفين في سباقات المحاكاة معاً. بالنسبة لنا نحن المنظمين، وبالنسبة للمشاركين، وشركائنا وكذلك المتابعين، فإننا لا نكاد نطيق صبراً لانطلاقة هذا السباق المتميز يوم 13 يونيو الساعة 3 بعد الظهر".

أما جيرار نيفو رئيس "دبليو إي سي"، فقال: "منذ إطلاق سلسلة لومان الإلكترونية منذ عامين، كان من الممتع للغاية مشاهدة تضاعفها ونموها ضعفين لناحية العدد والشعبية عاماً تلو الآخر. وذلك مؤشر على الرغبة الكبيرة ضمن مجتمع متابعي سباقات المحاكاة لمشاهدة سباقات التحمل وأفضلها: سباق لومان 24 ساعة. إنّ سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يمثل حدثاً نوعياً متميزاً على جميع الأصعدة، أقلها أنه ليس جزءاً من سلسلة لومان الإلكترونية، بل حدثاً مستقلاً قائماً بذاته. وكما هو الحال على أرض الواقع، سيجلب ذلك المتعة الخالصة لقمة منافسات التحمل مع المصنعين، الفرق والسائقين إضافة إلى أفضل سائقي المحاكاة حول العالم. إنه حدثٌ سيثير اهتمام الجميع بالتأكيد!".

من جهته، قال دميتري كوزكو المدير التنفيذي لدى "موتورسبورت للألعاب": "يسرّ ’موتورسبورت للألعاب’ تعزيز وتوسيع شراكتها مع نادي سيارات الغرب و’دبليو إي سي’ لتقديم سباق لومان 24 ساعة الافتراضي. ذلك إثبات آخر على الثقة التي يمنحها مالكو حقوق بطولات سباقات السيارات في ’موتورسبورت للألعاب’ لتقديم منافسات الرياضة الإلكترونية على مستوى عالميّ، رياديّ متميز. يَعِدُ هذا الحدث بسباق متألق يضم معاً أفضل السائقين المحترفين وسائقي المحاكاة بطريقة لم نشهدها من قبل".

بالمقابل، قال جايمس ألين رئيس شبكة موتورسبورت: "الجائحة الحالية أثرت على جميع مفاصل حياتنا بدرجات مختلفة، لكنها بالمقابل منحت سباقات المحاكاة والرياضة الإلكترونية الفرصة للتألق، وهذا الحدث سيمثل التعبير الأسمى لذلك. أحبّ بالفعل طموح هذا الحدث: السباق الأروع في العالم يعود إلى الحياة ضمن موعده الأصلي المقرر كأروع وأضخم سباق افتراضي إلكتروني في العالم. لقد باتت ’موتورسبورت للألعاب’ الخيار الأول للكثير من مالكي حقوق بطولات السيارات حول العالم، ونحن فخورون بالعمل مع ’إي سي أو’ و’دبليو إي سي’ لدعم هذه الجهود، ليس فقط مع عمليات ’موتورسبورت للألعاب’ للرياضة الإلكترونية على الصعيد العالمي وحسب، بل مع كامل منظومتنا الإعلامية العالمية".

خلال الأسابيع المقبلة، سيتم الكشف عن قائمة المشاركين، إضافة إلى العديد من الأمور المثيرة والتي ستجلب الكثير من الحماس لهذا الحدث الافتراضي المتميز.