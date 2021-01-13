لامبورغيني تطلق قناة خاصة بها ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"

"لامبورغيني سكوادرا كورسي"، قسم رياضة السيارات التابع لمصنّع السيارات الفاخرة الإيطالي، انضمّ إلى كوكبة كبيرة من العلامات التجارية العريقة العالمية الأخرى، ليفتتح قناة خاصة به ضمن منصة "موتورسبورت.تي في"، التابعة لـ شبكة موتورسبورت، والمخصصة لجميع المحتويات المتعلقة بالسيارات ورياضتها.

بعد تأدية لافتة وانتصارات ضمن أحداث عالمية عريقة مثل سباق روليكس دايتونا 24 ساعة، وسيبرينغ 12 ساعة وبطولة "جي تي" العالمية، عززت لامبورغيني نفسها كلاعبٍ قويّ على الساحة العالمية ضمن منافسات سيارات "جي تي".

وإن إطلاق قناتها الخاصة ضمن منصة "موتورسبورت.تي في" يمنح جميع المتابعين حول العالم فرصة الاطلاع على أهم وأقوى مجريات تلك الفعاليات التنافسية.

وبالاستفادة من متابعي شبكة موتورسبورت الذين يبلغون 56 مليوناً شهرياً، فإن هذه القناة المتميزة تسعى لتقديم جوهر مشاركات لامبورغيني، عبر بطولات "سوبر تروفيو" المقامة في أوروبا، آسيا والولايات المتحدة الأمريكية. كما أن الخبرة العميقة التي تمتلكها شبكة موتورسبورت فيما يتعلق بجمهور رياضة السيارات ستمنح لامبورغيني الأدوات الضرورية للوصول إلى المتابعين المهتمين بالسيارات الرياضية، وكذلك إلى الجمهور الجديد الذي يرغب بالاطلاع على المحتويات الخاصة والحصرية المقدمة من قبل "موتورسبورت.تي في".

وتسير منصة "موتورسبورت.تي في" من إنجاز لآخر مع هذه الإعلانات الأخيرة، حيث باتت لامبورغيني رابع مصنعٍ يطلق قناة خاصة على المنصة خلال الأشهر الستّ الأخيرة. حيث باتت لاعباً أساسياً في مجال المنصات المختصة بتقديم محتوى غنيّ ومتنوع يرغب بمتابعته جميع محبي السيارات حول العالم.

من جهته، قال جيورجيو سينا، رئيس قسم سباقات السيارات لدى لامبورغيني: "سيراً على نجاحات علامتنا التجارية، نشعر أنه حان الوقت لإطلاق قناة خاصة بنا على منصة ’موتورسبورت.تي في’، إن شبكة موتورسبورت تؤمن لنا فرصة رواية قصصنا لجمهور رقمي جديد. عبر هذه القناة، بوسعنا رؤية الانتشار المتوقع والاهتمام بعلامة لامبورغيني في بطولتنا سوبر تروفيو، وذلك ما يساعدنا على تقديم المزيد".

بالمقابل، قال جايمس آلين رئيس "استديوهات موتورسبورت": "تتميز علامة لامبورغيني بتوجهاتها الخاصة والمستقبلية. إنهم يقدمون تجربة متميزة لزبائنهم سواء في منتجاتهم التجارية أو على الحلبات، وكذلك الكثير من المتعة للجمهور. المحتويات التي ستجلبها لقناة ’موتورسبورت.تي في’ ستحولها إلى وجهة متميزة وخاصة، وسنتمكن من مشاركة تلك المحتويات مع جميع متابعي ومحبي السيارات حول العالم".