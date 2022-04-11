كيف تتصدر علامة تجارية لفلتر هواء الريادةَ عبر سباقات المحركات

الشركة الإيطالية التي تمتلك ثلاثة فروع في الصين والهند، تحصد ألقاباً عالمية كل عام في السباقات، حيث تختبر أهم وأحدث الحلول الريادية والإبداعية للتطوير: النتيجة استثنائية حقاً، لأن نسبة ترشيحها للهواء تصل إلى 97 بالمئة.

تتصدر "بي أم سي" لمرشّحات وفلاتر الهواء الريادة في عالم تصنيع فلاتر الهواء وأنظمة إدخال الهواء للمحركات في عالم سباقات المحركات والسيارات الرياضية التجارية.

تتخذ الشركة من إيطاليا مقراً لها مع ثلاثة فروع في الصين والهند إضافة إلى شبكة توزيع عالمية تشمل 100 نقطة بيع.

تم إطلاقها منذ 50 عاماً تقريباً (في 1973 على وجه التحديد) وذلك بفضل شغف المؤسس غيتانو بيرغامي، الذي يشغل منصب الرئيس الحالي.

بدأت الشركة العمل عبر استيراد المنتجات اليابانية: يوشيمورا أولاً من ثم ميكوني، كايابا وبريدجستون. من ثم كوزوورث، العلامة التي أنشئت على يد أمهر صانعي المحركات البريطانيين.

تاريخ "بي أم سي" مثير للاهتمام بشكل كبير، لأنها لا تعمل فقط على مرشّحات وفلاتر الهواء وأنظمة إدخال الهواء للمحركات وحسب: حيث كانت الشركة بين عامي 1976 و1984 تنتج دراجات سباقات نافست في بطولة "تي تي1" ضمن فئة "1000"، المكافئة اليوم لفئة سوبربايك. وفي 1979، استحقت "بي أم سي" المشاركة في السباقات مع فريق يوشيمورا-سوزوكي الرسمي ضمن سباق لومان 24 ساعة.

بدأ تاريخ العمل في مرشحات وفلاتر الهواء عام 1995: بطلب من قبل فيراري، تم إنتاج مرشّح "بي أم سي" الأحمر الشهير خلال 15 يوماً، وتم استعماله للمرة الأولى في الفورمولا واحد ومن ثم في السوق التجارية.

نوعية منتجات "بي أم سي" العالية أثبتت نفسها عبر تواجدها في منافسات الفورمولا واحد، حيث فازت بـ 14 لقباً للسائقين و15 للمصنعين على مر السنين. ولم تحقق الشركةُ العريقة الفوز في الفئة الأولى وحسب بل في بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي أم" مع 12 لقباً وسباق لومان 24 ساعة مع أودي وبورشه (15 لقباً).

المنتج الممتاز وصل إلى منافسات الدراجات النارية كذلك: منذ 2005 باتت "بي أم سي" المزود الرسمي والراعي لفريق ياماها ريسينغ المصنعي، كما دعمت فرق ياماها مونستر إنرجي في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" وسوبربايك.

في 2021، أحرزت اللقب السادس العالمي مع فابيو كوارتارارو.

في الموسم الماضي، أحرزت "بي أم سي" الفوز في أربعة ألقاب عالمية: بعيداً عن الفئات المذكورة سابقاً الفورمولا واحد وموتو جي بي، بل في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" مع تويوتا وفي سوبربايك مع ياماها، علاوة على الفوز مع سوبارو في سوبر جي تي.

هذه الخبرة العميقة ضمن أعلى وأهم الفئات في عالم سباقات المحركات مع أفضل الفرق العالمية، سمحت للشركة العريقة بنقل خبراتها المتراكمة على مرّ السنين من عالم السباقات إلى السوق التجارية لتقديم منتج مذهل في نوعيته وقدرته.

ولا عجب في أنها باتت المزود الافتراضي لعلامات عريقة مثل لامبورغيني، فيراري وبورشه.

لقد تم تصميم مرشّحات وفلاتر هواء "بي أم سي" على أيدي مهندسين وتقنيين إيطاليين لتقدم أقصى درجات الموثوقية، المتانة والأداء للمحرك.

وسّعت "بي أم سي" من مجال عملها إلى قطاعات أخرى، ليس في السيارات والدراجات وعالم المحركات وحسب. بل في الحقيقة ضمن قطاعات أخرى مثل قطاع المراكب وغيرها.

إن الخبرة التي لا تقدر بثمن والتي جمعتها من عالم السباقات إضافة إلى التجارب والتطوير المستمر، كل تلك عوامل تجعل من منتجات "بي أم سي" الأفضل والأحدث عالمياً وفقاً لأحدث المعايير العالمية "آيزو 5011".

ونحن هنا نتكلم عن فلترة ذرات صغيرة يتراوح حجمها من 1 إلى 80 ميكرون، الذي هو واحد بالألف من المليمتر.

نتيجة لذلك، تصل قدرة ترشيح منتجات "بي أم سي" إلى 97 بالمئة لتجتاز بسهولة أصعب وأعقد الاختبارات.