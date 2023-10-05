كيف أثّر فارق الأداء بين الجنسين على تطور النساء في رياضة السيارات

أشار تقرير صدر مؤخراً عن بيانات جمعتها مبادرة "أكثر من مجرد ندّ" - More Than Equal - تضمنت مشاركات النساء في رياضة السيارات، إلى نقطتين أساسيتين: فارق المشاركة وفارق الأداء.

ويظهر فارق الأداء بعد دراسة وجدت أن النساء حالياً يمثلون وسطياً 10 بالمئة ضمن جميع الفئات التنافسية، النسبة العليا تتواجد ضمن الكارتينغ التي تمثل 40 بالمئة من المشاركات النسائية.

وتشكل المشاركات النسائية ما نسبته 13 بالمئة من مجموع المشاركات في الكارتينغ، لكنها تنخفض حتى 7 بالمئة في فئات الفورمولا و"جي تي".

جايد إدواردز، ون موتورسبورت هوندا سيفيك تصوير: صور موتورسبورت

وتسعى مبادرة "أكثر من مجرد ندّ" التي أسسها دايفيد كولتارد الفائز بـ 13 سباقاً في الفورمولا واحد، ورياديّ الأعمال كاريل كوماريك، إلى المساعدة في إيجاد وتطوير أول بطلة عالم في الفورمولا واحد.

وضمن هذا المسعى، يتم التركيز على 4 محاور أساسية: السير وفق الأدلة والأبحاث للمساعدة في كسر الحواجز التي تقف في وجه النساء وتمنعهنّ من المشاركة في رياضة السيارات؛ البحث عن المواهب النسائية اليافعة؛ بناء برنامج تطوير نسائي للسائقات الشابات الموهوبات ومنحهن الفرص المناسبة للمساعدة في التقدم.

كما وجد أول بحث، تم إجراؤه جزئياً بالتعاون مع شبكة موتورسبورت، أن السائقات الحاليات يواصلن المنافسة، لكنهنّ لا يتقدمن إلى مستويات أعلى.

ومن أجل تواجد نسبة أكبر من النساء في المنافسات الاحترافية على الدوام، يجب على الرياضة رعايتهن منذ البداية.

وكانت جايد إدواردز، السائقة في بطولة السيارات السياحية البريطانية، أول امرأة تنافس في هذه السلسلة منذ أكثر من عقد، وما زالت السائقة الوحيدة المشاركة.

وضمن معرض كلامها مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، عبّرت عن اتفاقها مع حقيقة أن هناك أعداداً صغيرة من السائقات تتواجدن ضمن المنافسات، وهذا هو منبع المشكلة برأيها.

فقالت: "أعتقد، ومن وجهة نظري شخصياً، أن المشكلة ليست بكونك سائقاً أو سائقة، بل بتواجد عدد قليل من السائقات بشكل عام".

وأكملت: "وعند الانتقال لمستوى أعلى، لنقل ينجح 50 سائقاً بذلك، لكن ليس لدينا بالأصل سوى 5 أو 10 سائقات، وأغلبهنّ يتركن المنافسات. لكن المشكلة في أن أعدادهن قليلة منذ البداية".

وأردفت: "نافست في مواجهة سائقين وسائقات منذ البداية، وأغلبهم الآن باتوا خارج السباقات أو خارج الرياضة بأسرها. لكن لم يكن هناك سوى سائقة أو اثنتين ضمن البطولات التي شاركت فيها مقابل 20 أو 25 سائقاً. مالياً كذلك، أعتقد أن تأثير هذا كبير للغاية، ولا أعتقد أنها مسألة تتعلق بالضرورة بكونك سائقاً أم سائقة، بل لعدم وجود سائقات من بما يكفي من الأصل".

كما أن السائقات يخرجن من البطولات، بشكل أبكر بكثير من أقرانهنّ الذكور، حيث تستمر المسيرة المهنية للسائقة بشكل وسطي ما بين سنة و5 سنوات، بينما تستمر المسيرة المهنية للسائق وسطياً أكثر من 12 عاماً.

وفي حال بقين ضمن المنافسات، فمن غير المتوقع أن تصل تلك السائقات إلى قمة المنافسات بنسبة أكبر من 20 بالمئة ضمن أية سلسلة مع نسبة أعلى بثلاثة مرات لبقائهن ضمن مستوى متوسّط، ونسبة مضاعفة عن ذلك لتراجعهن حتى أسوأ 10 بالمئة من المشاركين لناحية الأداء.

جايد إدواردز، ون موتورسبورت هوندا سيفيك تصوير: صور موتورسبورت

وحين سُئِلت حول ذلك، أجابت: "مجدداً، أعتقد أن المشكلة تأتي من أعداد المشاركات، لأنه لو شارك 20 سائقاً فكم عدد الذي سيتقدمون بشكل أكبر بينهم؟ المسألة نسبية تتعلق بأرقام المشاركين".

وتابعت: "لو كانت هناك مشاركات أكبر، لشاهدنا نسبة نسائية أكبر. كما أن هذه الرياضة تتأثر بشكل هائل بالدعم المالي، وقسم ضخم من السائقين الذكور يتأثرون بالظروف المالية، وليس السائقات فقط".

من جهتها، تتفق مايا ويوج ناشئة فيراري، التي تنافس حالياً ضمن بطولة فورمولا الإقليمية الأوروبية، أن انخفاض أعداد المشاركات تمثل التحدي الأساسي.

وبعد أن بدأت مسيرتها المهنية منذ عمر السابعة، انضمت إلى سكوديريا في 2021، بعد أن باتت أول فائزة بمنافسات "فتيات على المسار" التي تنظمها "فيا".

وحين سُئِلت عن سبب التراجع في المشاركات النسائية، قالت في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "مالياً، هذه رياضة صعبة. لكن هناك الكثير من العوامل التي ربما لا تستند على سبب واحد فقط".

مايا ويوج تصوير: فيراري

وأكملت: "هناك سائقات أقل بكثير كعدد، وهناك الكثير من السائقين بالمقابل".

وتابعت: "التحديات.. حسناً، بدنية. إنها رياضة متطلبة. لا بد من التمرن كثيراً، على الجميع التمرن، لكننا قد نستغرق وقتاً أطول للوصول إلى المستوى البدني المطلوب. لكن في نهاية المطاف، إن أردت الوصول فإنك ستبذل الجهد المطلوب".

واسترسلت: "بدأت منذ أن كنت في السابعة، بالتالي أنا معتادة على تواجدي بين السائقين في هذه الرياضة. كلما كبرتُ أكثر كلما وجدت زيادة في أعداد السائقات المشاركات".

وحين سُئِلت إن كانت قد تعرضت لمعاملة مختلفة لأنها سائقة، أجابت: "أعتقد أنه وعندما تكون صغيراً فإنك لا تفكر بالأمور بهذه الطريقة".

وأكملت: "لم أكن أفكر بذلك. كنت فقط أقود وعلمت أن البعض يقولون بأن السائقين لا يحبون حين تتفوق عليهم فتاة".

وأضافت: "عليك اكتساب الاحترام على المسار، وحالما تحصل عليه، فإن أمورك بخير. لكنني لم أتعرض مطلقاً لقلة احترام ولم أشعر أنه قام أحد بتصرف ما فقط لأنني فتاة. عليك أن تكون سريعاً وتظهر مقدرتك".

مايا ويوج تصوير: فيراري

من جهتها، أوضحت آلي دونيللي المديرة التنفيذية لدى مبادرة "أكثر من مجرد ندّ" أن الجهود المبذولة لتعزيز المشاركات في الرياضة، تتضافر مع الدعم المقدم للسائقات الشابات، ما يعتبر أمراً هاماً للغاية.

فقالت: "أظهرت دراستنا صعوبة إيجاد سائقة تحقق بطولة الفورمولا 1 ضمن الأرقام الحالية للمشاركات. هذا يستدعي حلاً سريعاً ونحن الآن نرى بعض المبادرات الإيجابية بالفعل".

وأكملت: "صحيح أن الأعداد القليلة للمشاركات تمثل عاملاً أساسياً وراء فارق الأداء الذي يؤثر بدوره على معدلات النجاح، لكن هناك عوامل أخرى، مثل عدم تلقي الدعم الكافي، المالي خاصة، وعدم تلقي الدعم في البدايات للمواهب الواعدة".

وأضافت دونيللي أن المبادرة تهدف لتقديم برنامج تطوير مناسب عمرياً للسائقات اليافعات ذوات الموهبة بهدف حلّ مشكلة فارق الأداء، وذلك ما يسمح بتنشئة سائقات موهوبات قادرات على الوصول لأعلى المراكز.

"نحن متحمسون للغاية كي يبدأن تمريناتهنّ العام المقبل كجزء من خطتنا طويلة الأمد".