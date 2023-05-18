كتاب صور جديد يلقي الضوء على الحياة داخل أروقة فريق فيراري

أطلقت اليوم "صور موتورسبورت" الشركة صاحبة أرشيف الصور الأكبر بالعالم والخاص بالسيارات ورياضتها، كتاب صور جديداً يضم العديد من الأسماء اللامعة في تاريخ فيراري.

وهي المرة الأولى التي تشهد تعاوناً بين اثنين من عظماء مصوري الفورمولا واحد: راينر شليغلميلش وإركول كولومبو. كما يضم الكتاب كذلك فصولاً من قبل بيرو فيراري ومجموعة من أهم مدراء الفرق في تاريخ الفريق الأحمر، من بينهم لوكا دي مونتيزيملو، جان تود، ماورو فورهاير وستيفانو دومينيكالي الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي للفورمولا واحد. وهناك كذلك فصل للاحتفاء بالصحفي الإيطالي والمتابع المخضرم لـ فيراري، ليو توريني، خلال أكثر فترات الحصان الجامح نجاحاً بداية الألفية.

ويقدم كتاب "فيراري: من الداخل والخارج" نظرة جديدة حيال الفروقات ما بين الحياة داخل أروقة فيراري وخارجها. كما يتطرق إلى شخصية إنزو فيراري الأسطورية، الذي عمل على إنشاء هذه العلامة العريقة التي يتابعها الملايين حول العالم.

وتم توثيق تاريخ فيراري العريق ضمن الكتاب على يدي المصورَين الأسطوريين راينر شليغلميلش وإركول كولومبو، اللذين بدأت المسيرة المهنية لكل منهما في ستينات القرن الماضي حتى 2010.

وتم إنتاج الكتاب من قبل "صور موتورسبورت"، التابعة لـ شبكة موتورسبورت وبالتعاون مع "إيه.سي.سي آرت للكتب"، ريتزولي ليزارد و"صور أيكونيك".

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ويعتبر شليغلميلش كبير المصوّرين وعميدهم، وهو فنان ذو ذهن متقد قادر على التقاط أهم اللحظات والتعابير بطريقة لا يضاهيه فيها أحد في الفورمولا واحد.

ستيفان جوهانسن، فيراري 156/85 تصوير: صور موتورسبورت

أما إركول كولومبو فهو من أهم المصوّرين الذين يتابعون أروقة الرياضة. يمتلك قدرات لا تضاهيها إلا مهارته خلف الكاميرا، وسرعان ما فاز بثقة إنزو فيراري وبات مصوره الخاص. والتقط الكثير من الصور الخاصة داخل أروقة الفريق مع سائقين أسطوريين أمثال جيل فيلنوف، نيكي لاودا ومايكل شوماخر.

وقام بتحرير الكتاب، جايمس آلين، الذي ألف كتابين مع مايكل شوماخر من بينهما، السيرة الذاتية 2007 "حافة العظَمة". كما شارك في تأليف كتاب عن نايجل مانسل في 1995 بعنوان "بطل الشعب".

جون سورتيز، فيراري 158، ريتشي غينتر، بي.آر.أم261 تصوير: صور موتورسبورت

حيث قال بيرو فيراري ابن إنزو فيراري: "حصلت على فرصة لقاء إركول كولومبو عدة مرات، ليس فقط في الفورمولا واحد، بل في فعاليات أخرى ذات صلة بـ فيراري. لطالما كان متواجداً. إنه مصور رائع وعمله مذهل. صوره وأرشيفه ستبقى إلى الأبد جزءاً من تاريخ سباقات السيارات. راينر شليغلميلش محترف رائع كذلك. أحب بشكل خاص صوره القديمة بالأبيض والأسود لأنني كنت حينها صغيراً وكنت أقوم بالتقاط الصور في أوتودرومو ميدونا. صور الأبيض والأسود تمنح الإحساس الفني الأصيل".

أما لوكا دي مونتزيزيملو، رئيس فيراري السابق فقال: "أمضى كل من إركول وراينر فترات طويلة في الفورمولا واحد. أحب عملهما الاحترافي وكذلك شخصيتيهما الإنسانيتين. على الجانب المهني، أعتقد أنهما لعبا دوراً هاماً في تاريخ الفورمولا واحد الحديثة".

ميشيل ألبوريتو، فيراري تصوير: إيركول كولومبو

جان تود، الذي كان مدير الفريق في أكثر فتراته نجاحاً، قال: "عندما نتكلم عن فيراري من الداخل والخارج، فإن خبرتي بهذا الصدد تغيرت على مر السنين. لكن عندما انضممت للفريق، لم تكن هناك ثقة بي لأنني فرنسي؛ لم تكن لدي فكرة عن الفورمولا واحد، لكن وعلى مرّ السنين أدركوا أنني كنت أركز على عملي فقد كنت أتواجد في المصنع ليل نهار مع الفريق وقد وضعت كامل جهدي في العمل. كانت هناك ضغوط على كاهلي، لكن عند التوقيع مع مايكل في 1996، ورغم أنني لم أكن أعرفه جيداً، لكنه أدرك أنني أقوم بالعمل بشكل صحيح. وحين ظهرت تكهنات بأنني قد أُطرَد قال مايكل: ’إن رحل جان، فسأرحل أنا كذلك’. بالطبع ذلك صدم الجميع، وقالوا ’حسناً لن نطرده’".

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ستيفانو دومينيكالي، مدير فريق فيراري السابق: "هناك على الدوام مناسبة للاحتفال سواء في المصنع أو عبر ذكرى لمشاركتها، وهذا أمر ليس محصوراً بفريق الفورمولا واحد فقط، لكن ضمن الشركة كذلك لأن فيراري شركة واحدة متكاملة، ومن المهم مشاركة مثل هذه الأمور الخاصة. الجميع يشعر أنهم فريق واحد معروفون من قبل العالم أجمع. الشركة تأخذ هذه المسؤولية بجدية كبيرة، أن يكونوا نموذجاً للصناعة الإيطالية في جميع أنحاء العالم. كل ما تعلمته خلال وقتي ضمن فيراري ساعدني على إدارة عملي اليوم كمدير تنفيذي للفورمولا واحد. كانت خطوة هامة جداً بالنسبة لي، وأنا أقدر حقاً كل الأشخاص الذين كانوا مصدر إلهام لي في تلك الفترة من مسيرتي".

جيل فيلنوف، فيراري 312تي5 تصوير: إيركول كولومبو