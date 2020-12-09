"كانوسا إيفنتز" تستحوذ على "كافاللينو"

أكدت شبكة موتورسبورت، المنصة العالمية الأولى لجميع ما يتعلق بالسيارات ورياضتها، اليوم أن قسم الأعمال المتعلق بتنظيم الأحداث "كانوسا إيفنتز" قد استحوذ على "كونكورز إيفنتز" الأمريكية والشركة الإعلامية "كافاللينو".

مع سمعتها العريقة طوال أكثر من 42 عاماً كوجهة أساسية لجميع محبي فيراري، تقدم "كافاللينو" مجلة باشتراكٍ، تصدر مرتين شهرياً وموقعاً إلكترونياً. كما سيتم إطلاق النسخة الرقمية من المجلة في الصيف المقبل.

كما تعتبر كذلك المنظم الأساسيّ لفعاليات حيّة مثل "بالم بيتش كافاللينو كلاسيك" الذي ستحتفل بمرور 30 عاماً على إطلاقه في 21-4-2021. ويعتبر "كافاللينو كلاسيك" أكبر فعاليات الموسم الشتوي مع أكثر من 400 سيارة فيراري بقيمة تتجاوز 600 مليون دولار أمريكي. وهناك كذلك أكثر من 120 سيارة كلاسيكية أخرى للعرض في اليوم الأخير، وبقيمة تتجاوز 150 مليون دولار أمريكي.

وتعتبر "كافاللينو" رديفاً مناسباً لـ "كانوسا إيفنتز" وكذلك طيف أعمال شبكة موتورسبورت بشكل عام، إذ نجحت بتأسيس قاعدة عمل قوية ومجتمع عالميّ لمالكي فيراري ومحبيها. وسيستفيد موقع "كافاللينو" الإلكتروني كذلك من العروض المقدمة مع "فيراري تشات"، مجتمع فيراري الأكبر في العالم. إضافة إلى "مجموعة آمالغام" وأرشيف "كولومبو"، المجموعة الشخصية الأضخم في العالم لصور فيراري.

الاندماج والتحسين على موقع "كافاللينو" سيمنح وصولاً رقمياً للعديد من المقالات الخاصة هناك والتي تعود إلى عقود مضت. وستتوافر هذه المقالات عبر الإنترنت لجميع المشتركين في المجلة. لذا ومنذ الآن، سيحظى المشتركون باشتراك رقميّ لموقع "كافاللينو.كوم" يمنحهم وصولاً لمثل هذه المحتويات القيمة.

وتمّ تأسيس "كافاللينو" في 2010، حيث تنظم ما يقارب 300 حدث في العام، من بينها "موديرنا سينتو أوري" الأسطوري، رالي الخمسة أيام المستوحى من طواف فرنسا وإيطاليا القديم العريق، حيث يمرّ ضمن مناظر طبيعية خلابة في إيطاليا، ويضمّ سباقات على بعضٍ من أشهر الحلبات في العالم. وتُعرف "كانوسا إيفنتز" براليات السيارات العريقة وفعاليات السيارات الرياضية التجارية التي تمزج ما بين أندر السيارات في العالم، وأرفع أماكن الاستضافة والمغامرات على الطرقات في بعضٍ من أجمل بقاع العالم ضمن أوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط. ولدى الشركة مكاتبٌ في ميلان، غرينويش، كونيتكيت ودبي.

حيث قال جون بارنز رئيس "كافاللينو": "لقد أمضيت جزءاً كبيراً من حياتي في بناء مجتمع ’كافاللينو’ مع شغفٍ كبير بكل ما يتعلق بفيراري بسمعتها الرائعة. لقد تلقيت الكثير من عروض الأعمال، لكنني أردت أن أكون جزءاً من نظام متكامل يخدم مجتمع فيراري. في لويجي، فريق ’كانوسا’ وشبكة موتورسبورت، وجدتُ المنصة المثالية التي يديرها أشخاص يشاركونني نفس الشغف والرؤية".

من جهته، قال لويجي أورلانديني، المدير التنفيذي لدى "كانوسا إيفنتز": "يسرني الترحيب بتواجد جون وفريق ’كافاللينو’ معنا في ’كانوسا إيفنتز’. نحن نتشارك نفس الشغف بالسيارات الكلاسيكية والرياضية، وخاصة بالحصان الجامح. تلك السيارات التي تعتبر فناً حقيقياً على أربع عجلات، لهي جزء من التاريخ البشري منذ أواخر القرن التاسع عشر، والاهتمام بكل هذه العراقة عبر الأجيال الجديدة، هو مهمتنا".

واختتم: "حلمي هو رفع ’كافاللينو’ إلى آفاق جديدة، وتعزيز النموّ والنوعية على المستوى العالمي، بفضل جهود وشغف فريقٍ متكامل من المحترفين، والشكر الجزيل مقدم كذلك إلى التعاون الرائع المتمثل بتواجد شبكة موتورسبورت".