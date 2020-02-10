أهم الأحداث
رالي داكار
آر
رالي داكار
داكار 2020
05 يناير
-
17 يناير
الحدث انتهى
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة سانتياغو
17 يناير
-
18 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة مكسيكو سيتي
14 فبراير
-
15 فبراير
الحدث التالي خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
30 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة قطر الكبرى
تذاكر
05 مارس
-
08 مارس
الحدث التالي خلال
23 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة تايلاند الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
37 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي مونتي كارلو
22 يناير
-
26 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي السويد
13 فبراير
-
16 فبراير
الحدث التالي خلال
2 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
سلاسل متعددة / أخبار عاجلة

فيلم "فورد في مواجهة فيراري" يفوز بجائزتَي أوسكار

المشاركات
التعليقات
فيلم "فورد في مواجهة فيراري" يفوز بجائزتَي أوسكار
10-02-2020

أحرز فيلم "فورد في مواجهة فيراري" الفوز بجائزتَي أوسكار: أفضل مونتاج صوتي، وأفضل مونتاج سينمائي، ليصبح أول فيلم سباقات سيارات يحرز الفوز بجائزة أوسكار منذ 53 عاماً.

تلقى دونالد سيلفيستر الجائزة الأولى بينما تشارك أندرو بوكلاند ومايكل ماكاسكر الثانية، إذ كانا قد تلقيا كذلك جائزة "بافتا" الأسبوع الماضي.

وقدم الفائزون الشكر للمخرج جايمس مانغولد، الذي لم يتمكن من حضور الحفل.

يروي الفيلم - الذي يعرف بعنوان "لومان 1966" في بعض البلدان - قصة كارول شيلبي مدير فريق فورد للسباقات وسائقه الأساسي كين مايلز، وسعيهما للفوز بسباق لومان 24 ساعة الأسطوري.

وواجه الفيلم منافسة قوية في النواحي التقنية مثل: "الأيرلندي"، "الجوكر"، "1917"، "حدث في هوليوود" وكذلك "ستار وورز"...

وتمّ ترشيح الفيلم عن فئة أفضل مؤثرات صوتية كذلك، لكنه خسرها لصالح فيلم "1917"، وكذلك عن فئة أفضل فيلم في العام، لكنه خسرها لصالح الفيلم الكوري "باراسايت".

يشار إلى أن فيلم "باراسايت" بات ثاني فيلم غير ناطق بالإنكليزية في التاريخ يحرز الفوز بجائزة أوسكار أفضل نص أصلي، منذ فيلم "تكلم معها" في 2002.

المقال التالي
جوائز أوتوسبورت 2019: تويوتا تتلقى جائزة "سيارة العام للراليات" وتاناك "سائق العام"

المقال السابق

جوائز أوتوسبورت 2019: تويوتا تتلقى جائزة "سيارة العام للراليات" وتاناك "سائق العام"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل لومان , سلاسل متعددة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مرسيدس تكشف عن صفقة شراكة كبيرة مع "آينيوس"

22د
2
فورمولا 1

تحليل تقني: ماذا يُمكننا أن نتوقّع من مرسيدس في 2020؟

3
موتو جي بي

هوندا: تقدّم أليكس ماركيز يسير على نحوٍ أفضل من المتوقّع

4
سلاسل متعددة

فيلم "فورد في مواجهة فيراري" يفوز بجائزتَي أوسكار

5
فورمولا 1

لوكلير يستهلّ تجارب إطارات 18 إنشًا وبيريللي تؤكّد الجدول الكامل

أحدث ملفات الفيديو

هيروز: النداء 02:59
سلاسل متعددة

هيروز: النداء

هيروز: الانتصار - ميكا هاكينن 01:13
سلاسل متعددة

هيروز: الانتصار - ميكا هاكينن

هيروز: الانتصار - فيليبي ماسا 00:46
سلاسل متعددة

هيروز: الانتصار - فيليبي ماسا

هيروز: الانتصار - مايكل شوماخر 00:32
سلاسل متعددة

هيروز: الانتصار - مايكل شوماخر

هيروز: الانتصار - توم كريستنسن 01:28
سلاسل متعددة

هيروز: الانتصار - توم كريستنسن

أحدث الأخبار

فيلم "فورد في مواجهة فيراري" يفوز بجائزتَي أوسكار
Misc

فيلم "فورد في مواجهة فيراري" يفوز بجائزتَي أوسكار

جوائز أوتوسبورت 2019: تويوتا تتلقى جائزة "سيارة العام للراليات" وتاناك "سائق العام"
WRC

جوائز أوتوسبورت 2019: تويوتا تتلقى جائزة "سيارة العام للراليات" وتاناك "سائق العام"

من قلب المنافسة: كيف تؤثر الزيوت مع الوقود على أداء السيارات
Misc

من قلب المنافسة: كيف تؤثر الزيوت مع الوقود على أداء السيارات

سيارة "إكستريم إي" ستشارك في رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية
DAKR

سيارة "إكستريم إي" ستشارك في رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية

"موتورسبورت غيمز" تعلن عن الموسم الثاني لسلسلة لومان الإلكترونية مع صيغة جديدة
Misc

"موتورسبورت غيمز" تعلن عن الموسم الثاني لسلسلة لومان الإلكترونية مع صيغة جديدة

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.