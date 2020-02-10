فيلم "فورد في مواجهة فيراري" يفوز بجائزتَي أوسكار

تلقى دونالد سيلفيستر الجائزة الأولى بينما تشارك أندرو بوكلاند ومايكل ماكاسكر الثانية، إذ كانا قد تلقيا كذلك جائزة "بافتا" الأسبوع الماضي.

وقدم الفائزون الشكر للمخرج جايمس مانغولد، الذي لم يتمكن من حضور الحفل.

يروي الفيلم - الذي يعرف بعنوان "لومان 1966" في بعض البلدان - قصة كارول شيلبي مدير فريق فورد للسباقات وسائقه الأساسي كين مايلز، وسعيهما للفوز بسباق لومان 24 ساعة الأسطوري.

وواجه الفيلم منافسة قوية في النواحي التقنية مثل: "الأيرلندي"، "الجوكر"، "1917"، "حدث في هوليوود" وكذلك "ستار وورز"...

وتمّ ترشيح الفيلم عن فئة أفضل مؤثرات صوتية كذلك، لكنه خسرها لصالح فيلم "1917"، وكذلك عن فئة أفضل فيلم في العام، لكنه خسرها لصالح الفيلم الكوري "باراسايت".

يشار إلى أن فيلم "باراسايت" بات ثاني فيلم غير ناطق بالإنكليزية في التاريخ يحرز الفوز بجائزة أوسكار أفضل نص أصلي، منذ فيلم "تكلم معها" في 2002.