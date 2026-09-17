انطلق ماكس فيرستابن من آخر شبكة تضم 101 سيارة كارتينغ ليحقق الفوز في سباق فوضوي على حلبة سيلفرستون خلال وقت قياسي.

احتاج بطل العالم أربع مرات إلى 14 لفة فقط، أي 37 دقيقة، لتجاوز 100 سيارة كارتينغ يقودها صناع محتوى ورياضيون ومشجعون لرياضة السيارات، وذلك ضمن فعالية "ماكس ضد 100" التي نظمتها ريد بُل.

وأقيمت الفعالية على حلبة مصممة خصيصًا لهذا الحدث في سيلفرستون، حيث جرى دمج منشأة الكارتينغ مع أجزاء من حلبة الجائزة الكبرى مثل بروكلاندز، وكان زمن اللفة يبلغ نحو دقيقتين على متن سيارة كارتينغ.

تمثلت مهمة فيرستابن في الانطلاق من آخر شبكة الانطلاق وتجاوز جميع المنافسين المئة خلال 30 لفة، وبمجرد تجاوز أحد الهواة، كان يتم إقصاؤه.

وحصل جميع السائقين على سيارات كارتينغ متطابقة، لكن المتسابقين الهواة امتلكوا أيضًا أفضلية الاستفادة من "لفة سريعة" خلال النصف الأول من السباق، حيث كان بإمكانهم استخدام طريق مختصر للابتعاد أكثر.

لكن سرعان ما أصبح واضحًا للغاية أن فيرستابن لن يواجه أي صعوبة في إكمال التحدي، بعدما تمكن بشكل مذهل من تجاوز 64 سيارة كارتينغ في اللفة الأولى، حيث أظهر قدراته كسائق محترف وهو يشق طريقه وسط الفوضى.

وقال فيرستابن: "عندما كنت أسير نحو شبكة الانطلاق ورأيت المكان الذي يتعين عليّ الانطلاق منه، قلت في نفسي: ’أوف، هذا بعيد جدًا إلى الخلف’. لكن بعد لفة واحدة كنت أقول: ’آه، أعتقد أنني بخير، أعتقد أن الأمور جيدة’".

ولجأ الهولندي حتى إلى تجاوز بعض المنعطفات عبر قطعها من أجل إتمام إحدى عمليات التجاوز، ما منح المنافسة طابعًا فوضويًا للغاية، إذ كانت هناك قواعد قليلة جدًا تحدد كيفية خوض السائقين للسباق.

لكن حتى أكثر الحيل غير النظيفة لم تكن لتساعد أي سائق هاوٍ على الصمود، إذ لم يكن لديهم ببساطة ما يكفي لمقاومة قوة سائق في الفورمولا 1، الذي واصل ملاحقتهم خلال اللفات الأولى.

وبحلول اللفة الرابعة، كان فيرستابن قد تجاوز 75 متسابق كارتينغ، قبل أن يرفع العدد إلى 84 في اللفة التالية، في أداء ذكّر بشكل كبير بعودته المذهلة في جائزة البرازيل الكبرى 2024، لو كان السائقون الآخرون محترفين فقط!

وكان من الواضح أن الهولندي يستمتع بالحدث في هذه المرحلة، حتى إنه حلق في إحدى المراحل فوق أحد الحواجز الداخلية وترك بعض الحطام على الحلبة، لكن ذلك لم يبطئه.

وقال فيرستابن لأحد منافسيه في إحدى المراحل: "أنا قادم إليك"، بعدما تمكن من التحدث معه عبر جهاز الاتصال اللاسلكي.

واصل فيرستابن تقدمه، وبحلول اللفة السابعة كان قد صعد إلى المراكز الأربعة الأولى، لكن الفوضى هدأت بشكل طبيعي من هذه النقطة، مع شروع الهولندي في مطاردة المتسابقين القلائل المتبقين.

وحصل المتسابقون حتى على "لفة سريعة" إضافية في محاولة لإطالة أمد المنافسة، لكن فيرستابن واصل تضييق الفارق مع الثلاثة الأوائل، صانع المحتوى زاك ألسوب، والصحفي جاكي مارتنز، وموظف ريد بُل لويس أوسلر.

وأنهى فيرستابن مهمته بأسلوب مميز، إذ تجاوز ألسوب وأوسلر في الوقت نفسه بحركة من الجهة الداخلية للمنعطف قبل الأخير، ثم نفذ حركة مماثلة على مارتنز في المنعطف الأخير ليكمل السباق.

وقال فيرستابن: "كانت اللفة الأولى مجرد فوضى، ولا تريد منها إلا أن تنجو، وبعد ذلك أصبحت أشبه بمطاردتهم، وهذا كان ممتعًا. فقط واصل تسجيل اللفات بنفسك واقترب منهم واحدًا تلو الآخر".