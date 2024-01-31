فيراري تدخل عالم سباقات اليخوت مع البحّار المخضرم جيوفاني سولديني

على عكس الأمثلة الأخرى، يأتي الدافع لمثل هذه المشاركة من قبل قسم السيارات التجارية لدى مارانيللو ولا يوجد أي تداخل بين ذلك وبين العمل في الفورمولا واحد.

وتساهم ريد بُل ومرسيدس على حد سواء في تقنيات كأس أمريكا تحت مظلة مشاريع العلوم التطبيقية.

وفي جوهرها، تهدف هذه المشاريع إلى عرض تقنيات الفورمولا واحد، وفي الوقت نفسه إيجاد وظائف للموظفين خارج نطاق سقف الميزانيات في عالم سباقات الجائزة الكبرى، حيث تسعى الفرق لتقليص عدد الموظفين التشغيليين.

وكان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قد سنّ قيوداً على إمكانية الاستفادة غير المشروعة من مثل هذه المشاريع في العام الماضي عندما أصدر توجيهاً فنياً، TD45، لضمان عدم تداول الملكية الفكرية من العمل الذي يتم القيام به في أماكن أخرى، إلى فرق الفورمولا واحد.

وأكدت فيراري أن مشروعها غير متعلق بالبحث عن مخرجٍ للموظفين ضمن فريقها في الفورمولا واحد والذين قد يكونون زائدين عن الحاجة. ورغم مشاركة بعض الموظفين من قسم السيارات التجارية، سيتم أيضاً توظيف أفراد جدد.

وأشارت الشركة الإيطالية إلى أنها "ستستخدم تقنيات متقدمة طوال دورة العمل الكاملة، بدءاً من التخطيط مروراً بالنواحي الهندسية حتى التنفيذ".

وأضافت أن "البحث عن أقصى أداء في البحر سيولد ابتكارات وحلولاً ملموسة لمساعي الاستدامة التي، تتماشى مع تقاليد فيراري، وستكون حافزاً هاماً في تطور سياراتها الرياضية".

تصوير: صور موتورسبورت شعار فيراري

ولم تقدم فيراري أية تفاصيل حول المركب ولم تحدد البطولات التي سيشارك فيها.

جيوفاني سولديني، الذي انتهت شراكته مؤخراً مع مازيراتي بعد 11 عاماً، يعتبر متخصصاً في رياضة القوارب طويلة المدى ومعروفٌ بالمشاركة في سباقات عبر الأطلسي وتسجيل الأرقام القياسية.

من جهته، قال جون إلكان، رئيس فيراري: "نحن على وشك الانطلاق في رحلة مثيرة ستوسع روحنا الرياضية".

وأكمل: "مع هذا التحدي التنافسي الجديد، المدفوع بقدراتنا الابتكارية والالتزام بالاستدامة، سنتجاوز الحدود الحالية".

وأضاف: "نحن مسرورون للغاية بالاعتماد على جيوفاني، الذي يتميز بخبرته وتصميمه وامتلاكه روح الفريق الاستثنائية".

أما سولديني فقال: "نعمل على مشروع هام ومتقدم تقنياً بامتياز، يجمع بين عوالم ومهارات مختلفة على أعلى مستوى".

واختتم: "العمل مع فريق استثنائي في البحث وتطوير حلول مبتكرة واحترام لبيئتنا، لهو تجربة فريدة حقاً".