فيتيل وهاكينن من بين أولى الأسماء المشاركة في رالي الأبطال 2023 في السويد

سيقام الحدث على حلبة ثلجية ضمن منطقة بحر البلطيق، ما بين يومي 28 - 29 يناير/كانون الثاني.

فيتيل، فائز سابق في سباق الأبطال وفاز ست مرات في كأس الأمم، حيث سيعود ليشارك في الحدث العالميّ كأحد ستة أسماء تم الكشف عنها.

وستكون هذه أولى مشاركات الألماني بعد إعلان اعتزاله سباقات الفورمولا واحد نهاية الموسم الجاري.

حيث قال: "لا أعتقد أن هناك مكاناً أفضل لخوض أولى سباقاتي بعد اعتزالي الفورمولا واحد من سباق الأبطال".

وأكمل: "ستكون هذه مشاركتي الـ 11، دائماً ما أعود إلى هذا الحدث الخاص، إنه ممتع جداً".

وتابع: "ليست لدي خبرة كبيرة على المسارات الثلجية والجليدية. لكن لا أكاد أطيق صبراً للعودة والتجربة مجدداً على أمل المساعدة في منح اللقب لألمانيا ضمن كأس الأمم".

منصة التتويج، الفائز أوليفر سولبرغ، المركز الثاني جيمي جونسون، كولتون هيرتا، فريدريك جونسون تصوير: سباق الأبطال

وسيواجه فيتيل مجدداً السائق الخبير هاكينن، الذي يكنّ له إعجاباً كبيراً منذ سباق الأبطال الموسم الماضي.

حيث قال الفنلندي بطل العالم في الفورمولا واحد لموسمي 1998 و1999 مع مكلارين: "شاركت للمرة الأولى في سباق الأبطال في وقت سابق من هذا العام، والتقيت بالعديد من السائقين الرائعين، كما قام جميع المنظمين بعمل رائع للغاية".

وأكمل: "شاركت في رالي أركتيك عدة مرات، لذا قدتُ من قبل على الجليد، آمل أن يساعدني ذلك هذه المرة…".

وسيدافع بيتر وأوليفر سولبيرغ عن اللقب بعد فوز فريق النرويج في النهائي.

وسيعود كذلك يوهان كريستوفرسن إلى أرضه بعد أن تفوق عليه مواطنه السويدي ماتياس إكستروم في ربع نهائيات النسخة الماضية.

وستشارك كذلك جايمي شادويك، للمرة الثانية في سباق الأبطال، وسيتم الإعلان عن المزيد من الأسماء خلال الأشهر المقبلة.