"فيا دبليو إي سي" وشبكة موتورسبورت تطلقان استبيان المتابعين العالمي 2023

قبيل انطلاق نسخة القرن من سباق لومان 24 ساعة الشهير، أمام جميع المتابعين فرصة لمنح آرائهم وأصواتهم حيال رياضة سباقات التحمل.

تصوير: موتورسبورت.كوم

فقد أطلق نادي سيارات الغرب "إيه سي أو"، الجهة التي تدير وتروّج بطولة العالم لسباقات التحمل "فيا دبليو إي سي"، بالتعاون مع شبكة موتورسبورت اليوم، الاستبيان العالمي لمتابعي بطولة العالم لسباقات التحمل 2023.

وتم تقديم الاستبيان بـ 11 لغة عبر موقع موتورسبورت.كوم التابع لـ شبكة موتورسبورت. كما سيتم تحليل النتائج من قبل الشركة المختصة بتحليل بيانات عالم سباقات السيارات "آيريس سبورت".

وتعليقاً على إطلاق الاستبيان العالمي على هامش سباق لومان 24 ساعة، قال المدير التنفيذي لبطولة "فيا دبليو إي سي"، فريدريك لوكين: "المتابعون هم عصب رياضتنا وأساسها. خلال السباق التاريخي في عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث نحتفل بمرور 100 عام على إقامة سباق لومان 24 ساعة، مع الترحيب بحقبة السيارات الخارقة الجديدة، نريد معرفة آراء متابعينا وكيفية تقييمهم للبطولة. هذه هي الطريقة الأفضل لصياغة القرارات الاستراتيجية المتعلقة بنموّ رياضتنا والحفاظ على متعتها التي تقدمها للجمهور. باستعمال قوة شبكة موتورسبورت، فقد تواصلنا مع جميع المتابعين حول العالم. وهذا ما يمنحنا نظرة قيّمة على ما يريده جمهورنا والنواحي التي يمكننا تحسينها".

المتابعون في سباق لومان تصوير: صور موتورسبورت

وهذا هو الاستبيان العالمي الثاني لمتابعي البطولة، حيث أقيم الأول عام 2017.

وتتصدر شبكة موتورسبورت هذا المجال، حيث أقامت استبيانات بالتعاون مع الفورمولا واحد في أكتوبر 2021، وكذلك مع سلسلة أن.أن.تي إندي كار في فبراير 2022، وكذلك مع موتو جي بي في 2022. حيث عبّر أكثر من 300.000 متابع من 197 بلداً حول العالم عن آرائهم في تلك الاستبيانات الثلاثة.

وعلاوة على السؤال عن السائقين المفضلين، الفرق والحلبات، فإن استبيان "دبليو إي سي" يقدم أسئلة حول عدة مواضيع مثل عادات المشاهدة، حضور السباقات والتعامل الإعلامي مع البطولة؛ علاوة على التغييرات المستقبلية التي تهدف لتحسين الرياضة وآرائهم حيال أهم المسائل خارج الحلبة.

وكذلك تم طرح أسئلة تتعلق بتفاعل المتابعين والشعبية المتزايدة لألعاب الفيديو والرياضة الإلكترونية.

"نتطلع قدماً لسماع آراء متابعي سباقات التحمل حول العالم. بعد إكمال استبيانات على نطاق عالمي واسع للفورمولا واحد، موتو جي بي وإندي كار، فإننا ندرك أهمية الاستبيانات العالمية للمتابعين بالنسبة لمالكي الحقوق التجارية والمنظمين والبطولات الكبيرة. يمكنهم استعمال النتائج كبوصلة للاتجاهات المستقبلية. ’فيا دبليو إي سي’ وسباق لومان 24 ساعة الشهير من بين أصعب التحديات الرياضية حول العالم. لدينا بيانات من الاستبيان السابق في 2017، لكن حصلت هناك تغييرات كثيرة منذ ذلك الحين. نحن الآن مع بداية حقبة جديدة من سباقات التحمل مع السيارات الخارقة الرائعة. لا نكاد نطيق صبراً لرؤية النتائج" قال جايمس آلين رئيس شبكة موتورسبورت ومؤسس المشروع.

تويوتا رقم 7: مايك كونواي، كاموي كوباياشي، خوسيه ماريا لوبيز تصوير: بول فوستر

باب المشاركة في استبيان "فيا دبليو إي سي" 2023 للمتابعين، مفتوح للجميع فوق عمر 16 عاماً، وسيستمر طوال أربعة أسابيع، بدءاً من 8 يونيو. وسيتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق من الموسم.

الرجاء النقر هنا للمشاركة في الاستبيان:

https://fiawec-global-fan-survey-2023.motorsportnetwork.com/