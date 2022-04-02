"فور سيزنز" تُطلق رحلة قيادة حصرية عبر توسكاني مع "كانوسا إيفنتز"

فنادق ومنتجعات "فور سيزنز"، تعتبر إحدى أهم وأكبر سلاسل الفنادق الفخمة العالمية، كشفت عن شراكتها مع "كانوسا إيفنتز" التابعة لشركة موتورسبورت، من أجل الدخول ضمن سوق إضافيّ عبر رحلة قيادة حصرية في توسكاني.

رحلة على مدار أسبوع، تم تصميمها لإبراز أفضل ما يقدمه الريف الإيطالي في سيارة فخمة. بدءاً من 24 سبتمبر 2022 حتى 30 منه، ستمنح هذه الرحلة الأولى من نوعها فرصة استكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والمواقع الشهيرة التي لا بد من زيارتها، إضافة إلى أشهى الوجبات، مع اعتماد "فندق سيزنز فلورنسا" كقاعدة انطلاق.

حيث قال كريستيان كليرك رئيس فنادق ومنتجعات "فور سيزنز": "إن تجربة الزبائن تقع في قلب كل ما نقوم به، وتشكل مصدراً للإلهام لفريق عملنا، بهدف تحسين ما تقدمه سلسلة ’فور سيزنز’".

وأكمل: "توصلنا لاتفاق مع ’كانوسا إيفنتز’ لتقديم تجربة مذهلة لضيوفنا، ضمن مغامرة غاية في الرفاهية كي يستمتعوا بأكبر ما يمكن في كل وجهة".

فور سيزنز تصوير: مكتبة فور سيزنز الإعلامية

وبالتعاون ما بين "كانوسا إيفنتز" لتنظيم الرحلات الترفيهية وبين سلطات مدينة فلورنسا، سيُدعى المسافرون للقاء في توسكان للاستمتاع بالجمال الإيطالي من قمرات السيارات الفارهة والرياضية، مع الاهتمام بأدق تفاصيل هذه الرحلة الفريدة من نوعها.

وستنطلق هذه الرحلة الرائعة من حفل عشاء "ال فريسكو" الترحيبي في حديقة "فاجيو" ضمن "فندق سيزنز فلورنسا".

وفي الأيام التالية سيحظى الضيوف بفرصة استكشاف كروم "شيانتشاير" في رحلة خاصة فرعية ضمن أقبية "أنتينوري" التاريخية العريقة، والقيادة كذلك في ربوع "سيينا" الخلابة، ومن ثم الاستمتاع بالعشاء في "مونتالسينو سيتي هول"؛ ولاحقاً رحلة في البلدات المجاورة للخط الساحلي بخضرتها الجميلة والشهيرة من "بولغيري" حتى "أورنيلايا".

من جهته، قال لويجي أورلانديني الرئيس والمدير التنفيذي لدى "كانوسا إيفنتز": "إن إنشاء وتقديم فعاليات لا تُنسى متمحورة حول حبّ السيارات، لهو أفضل ما نقوم به. الشراكة مع ’فور سيزنز’ سمحت لنا بتصميم هذه الرحلة المتميزة والفريدة من نوعها، التي ستسمح لضيوفنا بالاستمتاع بكل لحظة خاصة يمضونها على الطريق في ربوع توسكاني".

فلورنسا تصوير: شاترستوك

وعلاوة على الاستمتاع بهذه الرحلة المذهلة، سيحصل الضيوف على فرصة زيارة أماكن غير متاحة للعامة، من بينها تجربة عشاء لا تُنسى في فلورنتين، إضافة إلى أمسية في الأوبرا. كما يتضمن البرنامج أيضاً أوقاتاً مخصصة للراحة والاسترخاء، عبر تقديم فرصة استكشاف المناطق المحيطة بـ "فندق سيزنز فلورنسا".

"العمل مع ’فور سينزنز’ و’كانوسا إيفنتز’ بمثابة فخر لنا يلقي الضوء على مدينتنا الجميلة وطرقات توسكاني الرائعة. التعاون المتميز بيننا يقدم للمسافرين لمحة نادرة على مناطق لا بد من رؤيتها، واستكشاف طرقات غير معروفة ما يعني اختبار ذكريات لا تُنسى حقاً" قال داريو نارديلا، عمدة مدينة فلورنسا الإيطالية.

أما مارك سبايشرت رئيس القسم التجاري في فنادق ومنتجعات "فور سيزنز"، قال: "تواصل سلسلة فنادق ومنتجعات ’فور سيزنز’ الاهتمام بأدق التفاصيل، بهدف تعزيز وتقوية تجربة ضيوفنا. وذلك عبر تصميم برنامج مستوحى من حبّ النزلاء للسفر وعالم السيارات".

رفاهية القيادة تصوير: كريستيان هوران

ومع توافر عدد محدود من المقاعد، بوسع المهتمين التواصل مع خدمة الحجز على البريد الإلكتروني التالي: beyond@fourseasons.com

أو عبر الهاتف: +39 0522 421096 (إيطاليا) أو +1 831 521 5190 (الولايات المتحدة).

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