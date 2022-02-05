فريق النرويج يفوز بكأس الأمم في سباق الأبطال

فازت تشكيلة الأب وابنه بثلاثة من أصل المواجهات الأربعة في النهائيّ أمام الفريق الأمريكي المتشكّل من أسطورة الناسكار جيمي جونسون وكولتون هيرتا سائق الإندي كار.

وفاز بيتر سولبرغ، الذي حقّق الفوز في كأس الأمم كجزء من فريق الشمال في 2014، بالمواجهة الأولى بعد معاناة سيارة جونسون من مشاكل ميكانيكيّة عند الانطلاقة، في حين صدّ أوليفر هجمات هيرتا في المواجهة الثانية.

وتعافى جونسون ليفوز بالمواجهة الثالثة أمام أوليفر على متن سيارة بورشه 718 كايمان جي تي4، لكنّ خطأً من هيرتا في المواجهة الختاميّة منح الفوز للنرويج.

ووقال بيتر سولبرغ بعد السباق الختامي: "جاء الحافز لهذا عندما رأيت سيباستيان لوب يفوز برالي مونتي كارلو، وهو ما جعلني أعتقد بأنّ المهمّة لن تكون صعبة للغاية".

وأكمل: "كنت جاهزًا لهذا السباق، والمشاركة فيه مع أوليفر (ابنه) مثّل حلمًا كبيرًا".

وكانت النرويج قد أطاحت قبل ذلك بصاحبة الأرض والجمهور السويد في رُبع النهائي، قبل أن تتغلّب على أبطال النسخة الماضية فريق الشمال في نصف النهائي.

أمّا فريق الولايات المتّحدة الأمريكيّة فقد كان تقدّمه إلى النهائيّ مثيرًا كونه لم يكن متوقّعًا، حيث وصل الثنائيّ إلى السويد من دون خبرة واسعة في القيادة على الثلج.

وتمكّن جونسون وهيرتا من الإطاحة بألمانيا بطلة كأس الأمم ثماني مرّات في رُبع النهائي، قبل أن تتفوّق على فنلندا لتصل إلى النهائي.

وتغلّب جونسون على سيباستيان فيتيل بطل العالم في الفورمولا واحد أربع مرّات في المواجهة الأولى، وذلك بعد انطلاقة ضعيفة من الأخير.