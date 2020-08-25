فرصة للحصول على المجموعة الجديدة من ساعات جورجيو بيولا المستوحاة من الفورمولا واحد

لقد تواجد بيولا في سباقات الفورمولا واحد أكثر من أي شخص آخر في التاريخ، وقد أطلق أحدث تصاميم ساعاته "مجموعة سبيدتراب"، ضمن مبادرة محدودة تُمنح فيها أول دفعة من تلك الساعات لداعمي الحملة عبر منصة "كيك ستارتر".

وخلال فترة هذه الحملة في موقع "كيك ستارتر"، يمكن للداعمين الحصول على الساعة بتصميمها المميّز المستوحى من الفورمولا واحد وتاريخها العريق، بدءاً من 400 دولار أمريكي.

وتتميز مجموعة "سبيدتراب" الجديدة بأحزمتها القابلة للتبديل، مقاييس لسرعة الدوران على الإطار، إضافة إلى خمسة ألوان مميزة، رُسمت بكل منها صورة تقنية توضيحية من تصاميم بيولا على القسم الخلفي.

وتمتلك ساعات مجموعة "سبيدتراب" قلباً سويسرياً تمّ تجميعه في سويسرا، إذ تحمل وبفخر عبارة "صناعة سويسرية" على وجهها الأمامي.

كرونوغراف"روندا 4050.دي" المعدّل قادر على قياس أعشار الثانية والثواني والدقائق، إضافة إلى دمج الوقت والتاريخ وعداد للثواني. وستغطي طبقة الياقوت الكريستالية المضادة للانعكاس والخدوش واجهة ساعات المجموعة.

وستتوافر مجموعة "سبيدتراب" بالألوان السوداء، الزرقاء، الخضراء، الحمراء والصفراء، بينما يبلغ قطر الساعة 45 مليمتراً وبسماكة 14.6 مليمتراً. وتأتي كل ساعة بحزامَين إضافيين يمكن وبسهولة التبديل بينهما في أي وقت للإبقاء على مظهر الساعة متميزاً ومختلفاً.

إنّ مساهمتكم في هذا المشروع المثير سيسمح بتحقيقه على أرض الواقع، إضافة إلى أن الداعمين لن يحصلوا فقط على حسومات خاصة، بل سيتلقون هدايا حصرية مستوحاة من الفورمولا واحد، تتناسب وبشكل مثالي مع الساعة المتميزة.

حيث قال بيولا: "هناك الكثير من القواسم المشتركة بين عالم سباقات السيارات وعالم الساعات المتميزة. كلاهما يعتمدان على الهندسة الميكانيكية، الأداء والجمال".

واختتم: "مسيرتي المهنية التي تشمل الفورمولا واحد، إضافة إلى حبي للساعات، ألهماني لترجمة شغفي الكبير بالسباقات إلى هذه المجموعة. أود منح جميع متابعيّ وكل الذين يحبون رياضة المحركات الفرصة للحصول على ساعة تعكس الدقة، الحماسة والجمال الذي جعلهم من متابعي الفورمولا واحد".