عودة سلسلة لومان الافتراضية مع المزيد من المنافسات الاحترافية من بينها سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

تعود سلسلة سباقات لومان الافتراضية من "ألعاب موتورسبورت" ونادي سيارات الغرب "إيه سي أو"، شهر سبتمبر/أيلول المقبل مع المزيد من المنافسات عالية المستوى، التي تجذب أهم الأبطال في عالم سباقات المحركات وتثير اهتمام المتابعين حول العالم، بعد أن تلقت إشاداتٍ متتالية من قبل الفرق والسائقين والمتابعين كذلك.

تمّ الإعلان عن عودة السلسلة اليوم قبيل انطلاق النسخة 90 من سباق لومان 24 ساعة الأسطوري.

اختتمت منافسات نسخة العام الماضي من السلسلة بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي الحماسي.

حيث شارك عدة مصنعين عالميين بفرقهم الافتراضية ونجومهم، أمثال ماكس فيرشتابن بطل الفورمولا واحد وأليكس بالو بطل إندي كار.

وتجاوزت أرقام الجمهور 81 مليوناً طوال الأشهر الخمسة للموسم.

ومثل العام الماضي، ستقام جميع الجولات الافتراضية عبر الإنترنت على منصة "آر.فاكتور2"، بما في ذلك سباق لومان 24 ساعة الافتراضي الذي سيكون قمة سباقات التحمل الافتراضية.

وهذا ما يسمح للفرق بالمنافسة على أجهزة محاكاة في جميع أنحاء العالم. يمكن النقر هنا لمشاهدة العرض التشويقي.

وتضم روزنامة 2022-2023 بعضاً من أشهر الحلبات العالمية تقدم تحديات كبيرة للغاية أمام جميع السائقين.

وسيكون سباق البحرين 8 ساعات الإضافة الجديدة التي تناسب السلسلة الافتراضية بشكل مثالي، إلى جانب جولات أخرى مثل مونزا، سبا، سيبرينغ وبالطبع لومان.

مواعيد الجولات:

الجولة الأولى - البحرين 8 ساعات - 17 سبتمبر 2022

الجولة الثانية - مونزا 4 ساعات - 8 أكتوبر 2022

الجولة الثالثة - سبا 6 ساعات - 5 نوفمبر 2022

الجولة الرابعة - سيبرينغ 500 ميل - 3 ديسمبر 2022

الجولة الخامسة - سباق لومان 24 ساعة - 14/15 يناير 2023

وتقدم العديد من الشركات الرعاية لهذه السلسلة من بينها علامات تجارية عريقة مثل: ثرست ماستر، رولكس، توتال، غووديير، ليغو.

من جهته قال بيير فيون رئيس "إيه سي أو": "تسرنا مواصلة الدعم لسلسلة سباقات لومان الافتراضية الناجحة، وسباق لومان 24 ساعة الافتراضي. الرابط بين السباقات الحقيقية والافتراضية بات عاملاً هاماً للمصنعين والفرق ونعتقد أنها تلعب دوراً فعلياً مع الجمهور الشاب. نتطلع قدماً لموسم مثير".

أما جيرار نيفو المدير التنفيذي لسلسلة سباقات لومان الافتراضية، فقال: "كانت نسخة العام الماضي من سلسلة لومان الافتراضية ناجحة بشكل كبير للغاية ونحن نسعى للتحسن في كل عام. أرقام الجمعور تزداد مع تصاعد الاهتمام من قبل الشركاء أيضاً والتعاون المستمر مع المصنّعين والالتزام الكبير من قبل أفضل فرق المحاكاة بما في ذلك حامل اللقب فريق ’ريل تايم’. نحن واثقون من أننا سنواصل جذب الأبطال من جميع الفئات للمشاركة".