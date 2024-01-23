عجاج يبرم صفقة كبيرة جديدة وسط توجه سعودي واضح نحو منافسات المحركات الكهربائية 

وصف صندوق الاستثمارات العامة السعودي الصفقة بـ "Electric 360"، وذلك لكونها ستغطي كامل جوانب السلاسل الكهربائية الثلاث.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكن أشارت مصادر إلى أنها لعدة سنوات وبقيمة ملايين الدولارات. وستعزز هذه الصفقة من تواجد شعار صندوق الاستثمارات العامة في جميع الجولات ضمن كامل السلاسل الكهربائية الثلاث، إضافة إلى مبادرات وفعاليات خاصة.

وستركز المبادرات على جوانب التثقيف، وستكون موجهة للمواطنين السعوديين ضمن بلدهم، إضافة إلى البلدان التي تزورها السلاسل الثلاث. وسيكون هناك برنامج لفعاليات قيادية تتمحور حول قطاع النقل المستدام وغيرها من المواضيع المماثلة.

وضمن معرض كلامه في مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح عجاج بأنه ورغم تواجد الفورمولا إي في السعودية منذ 2018، لكن فكرة الرعاية "Electric 360" لم تتبلور إلا منذ 6 أشهر.

تصوير: صور موتورسبورت

فقال: "إنها صفقة هائلة بالنسبة لنا. فهي تمنحنا الكثير من الثبات والدعم، خاصة ضمن المشروعين الأصغر، لأن الفورمولا إي بحد ذاتها قوية جداً. لكن بالنسبة إلى إكستريم إي وإي1، أن يتواجد معنا شريك ضخم بمثل هذا الدعم، فهذا كفيل بتعزيزهما كثيراً، مع ضمانة كبيرة للمستقبل. من الصعب إقامة بطولات وضمان استمرارها. وقد نجحنا بذلك ليس فقط مع واحدة، بل مع ثلاث الآن. ومثل هذه الشراكة، آمل ألا تكون الأخيرة. بالنسبة للشركاء، فإنها فكرة رائعة حقاً لدعم سباقات المحركات الكهربائية بجميع أطيافها".

وحققت المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة في الرياضة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك كجزء من مشروع رؤية المملكة 2030، لتعزيز نواحي الاقتصاد بعيداً عن النفط فقط، الذي يشكل 40 بالمئة. حيث تعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة.

ونجحت المملكة باستقطاب مجموعة من أضخم المنافسات العالمية في مجال رياضة المحركات، إضافة إلى منافسات الملاكمة، علاوة على النجاح بضم مجموعة من أهم نجوم كرة القدم إلى الفرق السعودية. وهناك كذلك استثمارات رياضية خارج المملكة، بشكل خاص في رياضة الغولف مع مشروع LIV وكذلك نادي نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز. ويرى عجاج بأن هذه المبادرات للمشاريع الرياضية عبارة عن اتجاه إيجابي للغاية.

فقال: "أعتقد أن طموحهم الرياضي يتمثل بكلمتين. إنهم طموحون جداً، لكنهم عقلانيون للغاية. إنهم يتبعون نمطاً عقلانياً للنمو، ويريدون التواجد ضمن رياضات متنوعة. يريدون للرياضة أن تقدم الفوائد للسعوديين. حيث قال وليّ العهد في مقابلة مع ’فوكس’ منذ عدة أشهر أن الرياضة باتت تساهم بالفعل في 1 بالمئة. ويعتقدون أنها ستضيف 1.5 بالمئة إضافية كذلك".

وأردف: "أعتقد أن هناك تصورات خاطئة حيال الاستثمارات الرياضية. لكنهم في المملكة السعودية يريدون جلب أفضل العروض إلى مواطنيهم ضمن بلادهم. يريدون جلب منافسات الملاكمة، سباقات المحركات، وجلب كرة القدم لتقديم أفضل ترفيه ممكن وتقديم الرياضة إلى مواطنيهم كي يتمكنوا من مشاهدتها في موطنهم. أعتقد أنه من الرائع جلب التقدم إلى بلد تقوم بتحقيق تغيير رائع".

ويقارب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية 1 تريليون دولار أمريكي، بالتالي فإن مساهمة الرياضة بـ 2.5 بالمئة منه فإن ذلك يعني تقريباً 25 مليار دولار أمريكي؛ وهذا يقارب ما تساهم به الرياضة في فرنسا والاتحاد الأوروبي. ومن العوامل الأساسية كذلك وراء الاستثمار الرياضي هو أن عدد سكان البلاد يقارب 36 مليوناً، 63 بالمئة منهم تحت عمر 30 عاماً.

حيث قال محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية لصندوق الاستثمارات العامة: "نحن في صندوق الاستثمارات العامة، على ثقة بقوة الشراكة، الاستثمار في مجالات تعاونية إبداعية كجزء من تركيزنا على ’الاستثمار في الأفضل’. هذه الشراكات ستعزز من نوعية حياة المواطنين وتؤمن الفرص للمجتمع الذي نخدمه، وتساعد في مواصلة عملنا كعامل أساسي للتحوّل الإيجابي".

وأكمل: "سوية مع هذه السلاسل، فإن ’Electric 360’ ستعيد رسم عالم رياضة المحركات الكهربائية وتعزّز من نموها، وتقدم تأثيراً حقيقياً يتماشى مع استراتيجيتنا العامة في مجال الأعمال حيث يسعى صندوق الاستثمارات السعودي نحو تقنيات إبداعية صديقة للبيئة ستكون حجر الأساس لمستقبل النقل الكهربائي".