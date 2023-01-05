عامٌ جديدٌ تستهلّه الفورمولا واحد من جديد بخطوة هي الأولى من نوعها

بالتأكيد تعلو الابتسامة وجه دايفيد كولتارد الذي شارك في تأسيس مبادرة "أكثر من مساواة" لوضع النساء على طريق قوي لشغل مقاعد فورمولا واحد مع استهداف فوزهن "بالبطولات وليس فقط السباقات" وفق كلامه.

وبالرُغم من وجود نساء مشاركات ومبادرات أكثر من أي وقت مضى في عالم رياضة السيارات، إلا أنه ما تزال هنالك عوائق لذلك التقدم. لعل أبرزها القدرة الجسدية الخالصة وقدرة التحمل المطلوبة للمنافسة تحت ضغوطات عالية وضمن سرعات عالية مثل الفورمولا واحد.

لكن هل يتمحور الأمر حول الجانب الجسدي فقط، أم أنه عائق مشابه للافتقار للرعاية لدى النساء من السائقين، الافتقار لمساواة الفرص في مراحل مبكرة وغيرها.

حيث أن الأيام الأولى في مسيرة كل من ماكس فيرستابن وشقيقته فيكتوريا ضمن منافسات الكارتينغ ونجاحاتهما سارت في وجهة مشابهة قبل أن تذهب في اتجاهين مختلفين تمامًا.

في المقابل، ستتطلب بطولة الفورمولا واحد الجديدة النسائية بالكامل "اف1 أكاديمي" التي ستُطلق في 2023 أن تساهم المشاركات بملغ وقدره 150 ألف يورو، وذلك في ظل تأثر السائقات أكثر من غيرهن بمسألة صعوبة استقطاب الرعاة.

وقد سبق وتحدثت السائقة الواعدة في سلسلة دبليو آبي بولينغ باستفاضة عن المشاكل المادية التي واجهتها، والتي أدت في النهاية إلى انسحابها من بطولة الفورمولا 4 البريطانية في 2021.

وبينما ركّزت في حديثها عن الجانب المادي، إلا أن مسألة الجانب الجسدي لم تكن مهمة كثيرًا بالنسبة لها.

حيث قالت عند سؤالها عن المتطلبات الجسدية للرياضة.: "لست أنا فقط من يتعين عليها فعل ذلك، الفتيان كذلك يتعين عليهم التدريب كذلك إلى جانب قيادة هذه السيارات".

أبي بولينغ، منصة التتويج تصوير: صور موتورسبورت

وكانت قدوتها أليس باول قد سبق وتحدثت عن المعاناة التي واجهتها، بعد أن أصبحت أول فتاة تسجل النقاط في الجي بي 3 في 2012 قبل أن تأخذ إجازة طويلة من السباقات بعد 2014 إثر الافتقال للتمويل.

وأوضحت باول أن سلسلة دبليو قامت بعمل رائع في مساعدة النساء على الحصول على مقاعد سباقات، وأن عمل البطولة مع الفورمولا 3 يساعد كذلك، لكن التمويل ما يزال يمثل مشكلة.

فقالت: "أعتقد بأن الوضع يكون أصعب على الفتيات في بعض الأحيان، لكون الجميع ما يزال يراها كرياضة يهمين عليها الرجال، وربما لا يرغبون بوضع أموالهم لدعم إحدى الفتيات في رياضة رجالية من وجهة نظرهم".

وفي سياق التحديات الجسدية التي قد تواجه المرأة، يتم ذكر قوة الانعطاف، حيث كانت هنالك نقاشات حول الصعوبات التي واجهتها الفتيات في القيادة على سيارات فئات الناشئين، وكان التركيز على ثقل الانعطاف والافتقار لقوة التوجيه.

وأوضح كولتارد أن الافتقار لقوة التوجيه في فئات الناشئين تجعل تلك السيارات أصعب في قيادتها من سيارة الفورمولا واحد، وأنها تضع "معيارًا جسديًا نحو حجم معين ورجال مؤهلين جسديًا".

فقال: "عندما كنت سائق اختبار لدى ويليامز لم أتمكن من تحريك المقود مثل نايجل مانسيل. لم أكن قويًا بالقدر الكافي. لذلك كانت نقطة ضعفي هي قدر الانعطاف الذي بوسعي القيام به داخل السيارة".

ومع بطولة اف1 أكاديمي الجديدة، فإن محمد بن سليم رئيس فيا صرح مؤخرًا بأنه يرغب بفئات أحادية المعد مستقبلية تسمح للشباب والفتيات بالمنافسة على نحوٍ متساوٍ، حيث قالت برونو ميشيل مدير اف1 أكاديمي: "هدفنا هو رؤية سائقات في الفورمولا 3 خلال العامين إلى الثلاثة المقبلة، وأن يتمكنّ سريعًا من المنافسة على النقاط ومنصات التتويج".

جايمس ألين، رئيس شبكة موتورسبورت ومحمد بن سليم رئيس فيا

وذلك يأخذنا إلى تحدٍ آخر أمام وجود مشاركة نسائية فعالة في رياضة السيارات، وهو ببساطة عدم وجود بيئة قائمة، نماذج يُقتدى بها وسبيل واضح للمنافسة من سن مبكرة.

"نحن بحاجة إلى المزيد من الفتيات ضمن منافسات الكارتينغ" قالت كايت بيفان المحامية والمدير السابقة لـ "تجارب الفورمولا واحد" والتي انضمت الآن إلى مبادرة أكثر من مساواة كمستشار أساسي.

وأضافت: "إذا ما بوسعنا زيادة عدد الفتيات في الكارتينغ والسير على مسار سلاسل الفورمولا، فإنه من المرجح أكثر أن نجد المزيد من المواهب التي يمكن ثقلها للمشاركة في الفئات العليا".

تسعى فيا في الوقت الحالي لتعزيز التنوّع، حيث أن التغيير في طريقة التفكير سيغيّر كذلك من السلوكيات في باقي السلسلة. إذ أن عدم وجود نماذج قدوة مثل فيرستابن ولويس هاميلتون قد يؤثر على قدرة الفتيات وثقتهن بأنفسهن عندما تجد الفتاة نفسها الوحيدة بين عشرات الفتيان.

وبالرُغم من النقاشات في ذلك الجانب، فلم يتم عمل الكثير من الأبحاث حول طبيعة العوائق التي لها التأثير الأكبر على تقدم النساء في عالم رياضة السيارات.

من الضروري وجود فهم أكبر بكثير لهذه المشاكل، بما فيها تجارب النساء ضمن سلاسل مختلفة في رياضة السيارات لإدراك تحدياتهن وامتلاك بيانات من أجل تجديد الحلول أو إزالة العوائق. وكذلك وجود محادثات مع حاملي الأسهم في مراحل مختلفة من رياضة السيارات ومع المشجعين لمعرفة العوائق الفعلية وبناء مناخ يسهّل عملية التغيير.