عاجل: شطب نتيجة فيرستابن من سباق ان.ال.اس بسبب خرقٍ تقني

انتهت احتفالات فيرستابن في الجولة الثانية من سلسلة سباقات التحمل على حلبة نوربورغرينغ (ان.ال.اس) بطريقة مؤلمة، إذ تم رسميًا استبعاد سيارة مرسيدس-آي ام جي جي تي 3 التابعة لفريق وينوورد ريسينغ والتي تحمل الرقم 3 من فوزها في سباق "أداك بارباروسابرايس" الـ58، رغم هيمنتها على مجريات السباق.

وجاء سبب الاستبعاد نتيجة خرق تقني يتعلق باستخدام الإطارات، حيث اكتشفت اللجنة الفنية بعد مراجعة بيانات الرموز الشريطية أنّ الفريق استخدم سبع مجموعات من الإطارات، متجاوزًا الحد الأقصى المسموح به وهو ست مجموعات فقط خلال يوم السباق.

ولا يوجد أي هامش للخطأ في اللوائح التقنية في سلسلة ان.ال.اس، ما جعل الاستبعاد القرار الوحيد الممكن في هذه الحالة.

وقال كريستيان هوهينادل مدير فريق وينوارد: "الاستبعاد أمر صعب للغاية. ارتكبنا خطأ داخليًا لم يترك للحكام أي خيار سوى استبعاد السيارة الفائزة للأسف".

وأضاف: "كانت هذه مشاركتنا الأولى كفريق مرسيدس-آي ام جي رسمي على نوردشلايفه، وأود الاعتذار لجميع الجماهير التي شجعتنا".

وأكمل: "سنقوم بتحليل كل الإجراءات اليوم، ونتعلم من ذلك، ونعود أقوى في سباق الـ24 ساعة".

وبعد استبعاد السيارة رقم 3، انتقل الفوز إلى ثنائي فريق روو ريسينغ على متن سيارة بي.إم.دبليو رقم 99 بقيادة دان هاربر وجوردان بيبر، فيما حلّ ثنائي فريق فالكن على متن بورشه رقم 44 بقيادة تيم هاينمان وسفين مولر في المركز الثاني.

أما المركز الثالث فذهب إلى فريق لوش 48 موتورسبورت من بلاك فالكون على متن بورشه بقيادة ديلان بيريرا وتوبياس مولر وباتريك أسنهايمر، في نتيجة تُعدّ بمثابة قصة خيالية للفريق الفائز بفئة برو-آم إذ حقق أول منصة تتويج إجمالية له في ظهوره الأول ضمن فئة "اس.بي9".

ورغم أنّ فيرستابن وخونكاديلا وغونون لن يتمكنوا من الاحتفاظ بالكؤوس، فإن أداءهم المهيمن يبقى واضحًا، إذ أنهوا السباق بفارق 59.5 ثانية، وهو فارق لا يمكن تفسيره باستخدام مجموعة إطارات إضافية فقط.

لكن هذه الحادثة تُبرز أهمية سباقات التحضير قبل سباق 24 ساعة على نوربورغرينغ، حيث ستُقام الجولة التالية من سلسلة ان ال اس في 11 أبريل، في حال قرر فيرستابن المشاركة.