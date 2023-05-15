ضم وتوحيد أعمال وأنشطة شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وفلاش للترفيه لإطلاق شركة كبرى للفعاليات والترفيه

تحمل الشركة الجديدة اسم "إثارة"، وتبدأ نشاطاتها التشغيلية اليوم (15 مايو) وستسعى الشركة إلى استكشاف فرص جديدة في مجال الفعاليات الحية، كما ستواصل تنفيذ كبرى الفعاليات العالمية التي أوصلت المنطقة إلى أعلى مستويات الترفيه العالمي.

تباشر شركة إثارة عملياتها تحت إشراف السيد سيف النعيمي ــ الرئيس التنفيذي السابق لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وعضو مجلس إدارة فلاش للترفيه، ليواصل تطوير الشركة التجاري ودخولها في أسواق جديدة ومتعددة بفضل خبرته القيادية.

وقد تحدث سيف النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة إثارة قائلاً: "أصبحنا بفضل توحيد جهودنا وحشد طاقاتنا في موقع يتيح لنا إقامة فعاليات ولحظات استثنائية لا تنسى للجمهور. وبضم وتوحيد أعمال وأنشطة اثنتين من أهم شركات إدارة الفعاليات والترفيه في أبوظبي، ستساهم شركة إثارة في دفع قطاع الترفيه كمحرك اقتصادي وثقافي واجتماعي لترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها أحد أهم القطاعات الحيوية وهو قطاع الترفيه وإدارة الفعاليات والأحداث الرياضية محليًا وإقليميًا وعالميًا".

وأضاف النعيمي قائلاً: "لدينا ثروة لا تضاهى من الخبرة والمعرفة والمهارات التي تسهم في دفع مسيرة النجاح والنمو إلى مستويات لا يمكن لأي من الشركتين تحقيقها بشكل منفرد، والوصول إلى مستويات عالمية من الابتكار والإبداع".

تتضمن مسيرة إنجازات كل من شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وفلاش للترفيه إنتاج وترويج وتنفيذ أكثر من 700 فعالية كبرى، والتي بلغ عدد جمهورها الإجمالي أكثر من 16 مليون شخص على مدار 15 عامًا منذ انطلاق الشركتين. وشملت قائمة إنجازات الشركتين فعاليات كبرى مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي، وحفلات "مهرجان يا سلام" لما بعد السباق، وبطولة مبادلة العالمية للتنس، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الآسيوي، ومباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أبوظبي، وبطولة يو أف سي، والفعاليات الوطنية والمهرجانات، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى منها الرياضية والموسيقية والثقافية والترفيهية، إلى جانب المؤتمرات والمعارض.

وتضم الشركة الجديدة موظفي الشركتين من ذوي الخبرة والاختصاص في مكاتبها في أبوظبي ودبي والرياض. وستسعى شركة "إثارة" من خلال ضم وتوحيد هذه الخبرات والكفاءات الفنية إلى توسيع حضورها بالاعتماد على نهج مبتكر للتكنولوجيا وتطلعاتها المستقبلية الطموحة للوصول إلى الأسواق الرئيسية.

وأردف النعيمي بالقول: " تعتبر شركة إثارة منصة استثنائية تمكننا من تحقيق المزيد من النجاحات معًا، وتدفعنا لتقديم تجارب المستقبل. وتركز الشركة على العنصر البشري في فعالياتها ونشاطاتها الترفيهية، والتي تسعى من خلالها إلى تقديم أفضل التجارب للجمهور".

ستتولى شركة إثارة إدارة مجموعة من الأصول ومواقع الفعاليات والإشراف عليها، بما في ذلك: الاتحاد بارك التي تعد أكبر ساحة حفلات خارجية في المنطقة، والاتحاد أرينا، وهي أكبر وجهة ترفيهية مغلقة متعددة الاستخدامات في المنطقة، وحلبة مرسى ياس التي تعتبر من أشهر حلبات سباق الفورمولا1 عالميًا، بالإضافة إلى مركز ياس للمؤتمرات الذي يخصص مساحات متعددة الاستخدامات للمؤتمرات والاجتماعات والفعاليات مع إطلالات رائعة على جزيرة ياس.

كما تعمل الشركة على تعزيز علاقاتها مع شركائها المحليين والدوليين، وإطلاق شراكات جديدة وتقديم تجارب مستقبلية وغير مسبوقة في مجال الفعاليات والترفيه، استكمالاً لمسيرة الشركتين.