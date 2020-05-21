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"صور موتورسبورت" تفتح أرشيفها للاستعمال المجاني غير التجاري

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"صور موتورسبورت" تفتح أرشيفها للاستعمال المجاني غير التجاري
21-05-2020

ستسمح الشراكة مع شركة "سمارت فريم للتقنيات" المحدودة باستعمال 26 مليون صورة من أجل الأغراض غير التجارية.

أعلنت "صور موتورسبورت" التابعة لشبكة موتورسبورت اليوم، والتي تعتبر أكبر وكالة صور في العالم متخصصة بالسيارات ورياضتها، عن شراكة جديدة مع شركة "سمارت فريم للتقنيات" المحدودة، ستفتح الباب أمام الأرشيف الهائل للاستعمالات غير التجارية.

وتبنت الشركة منصة "سمارت فريم" من أجل تقديم وصول مجاني لمكتبتها من الصور، والتي تضم حالياً ما يزيد عن 26 مليون صورة. وستكون متاحة في البداية أمام المدوّنين، حيث سيسمح النموذج الجديد للمستخدمين بمشاركة الصور من المجموعة عبر قنواتهم باتباع ميكانيكية "التضمين" البسيطة.

وبأرشيفها العملاق الذي يعود إلى 1895، فإن "صور موتورسبورت" تمتلك مجموعة تمتدّ منذ فجر عالم المحركات مروراً بحقبة إيرتون سينا والسير ستيرلينغ موس، وصولاً إلى يومنا الحاضر والفئات المختلفة من فورمولا واحد وفورمولا إي، إضافة إلى موتو جي بي، دبليو آر سي وناسكار.

حيث قال جايمس كلايدون المدير الإداري لـ "صور موتورسبورت":  نحن نؤمن تغطية مكثفة للعديد من منصات التحرير العالمية، إضافة إلى عدد من مصنعي السيارات والمعلنين".

وأكمل: "باعتبار رياضة السيارات إحدى أهم الرياضات في العالم، فإن المحتوى الذي نقدمه يمتلك رواجاً هائلاً بين العديد من الأشخاص، مثل المدوّنين الذين يمتلكون الشغف للمتابعة والكتابة حول اهتمامهم برياضة السيارات. أولئك الأشخاص يمثلون جزءاً أساسياً في الإدارة والتفاعل مع المتابعين، لكن نظام الترخيص الاعتياديّ لا يوفي على الدوام بتلك المتطلبات، بل كثيراً ما ينتهي الأمر بإلغاء ترخيص الاستعمال والاستعانة بنسخ أقل جودة من صورنا نفسها، والتي تكون متاحة عبر الإنترنت".

وأردف: "لكن وبالعمل مع ’سمارت فريم’ فسنكون قادرين على منح فرصة الاستعمال المجاني للأغراض غير التجارية لصورنا، وذلك ما يعني وصولاً حقيقياً لصور عالية الدقة من مكتبتنا، ونحن متحمسون كثيراً لهذا".

من جهته، قال روب سويل المدير التنفيذي لدى "سمارت فريم": "يسرنا العمل مع ’صور موتورسبورت’، والمساعدة في العمل على تخديم احتياجات المدوّنين بهدف الحصول على صور أصلية ذات دقة عالية. علاوة على ذلك، وعن طريق السماح لمالكي الحقوق مثل ’صور موتورسبورت’ بالتحكم بكيفية استعمال المحتوى، فإن مشاركة الصور تمثل طريقة جديدة كمورد مالي. وبوسع ’سمارت فريم’ تقديم محتويات إضافية، مثل إعلانات موجهة أو عروض أو رسائل حيال فعاليات معينة، مباشرة ضمن تلك الصور التي تتم مشاركتها، ما يحول كل صورة من تلك الصور إلى منصة إعلانية رقمية".

وتمكّن التقنيات المستعملة من قبل "سمارت فريم" مالكي الحقوق من الاستفادة من حركة ومشاركة الصور وتحويل ذلك إلى مورد ماليّ جديد. وذلك عن طريق تقديم صور عالية الدقة للاستعمال غير التجاري مقابل السماح بالإعلان عن عروض أو إعلانات ذات صلة مباشرة ضمن الصورة.

حيث قال كلايدون: "هذه الناحية تمتلك القدرة على تغيير كل شيء في هذا المجال، ليس فقط من أجل ’صور موتورسبورت’ ولكن لكامل عملية ترخيص استعمال الصور برمتها".

كيفية الوصول إلى أرشيف "صور موتورسبورت"

يمكن للمدونين المهتمين باستعمال الصور من "صور موتورسبورت" التسجيل للحصول على حساب مجاني من هنا، واختيار فئة "التدوين" للحصول على إذن الولوج.

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