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"صور موتورسبورت" تستحوذ على أهم أرشيفٍ مختص بصور فيراري

أضافت "صور موتورسبورت" التابعة لشركة شبكة موتورسبورت مجموعة "ماغي وماغي" الرائدة والمتميزة إلى أرشيفها، والتي تضم صوراً لكل سيارة فيراري تم تصنيعها.

"صور موتورسبورت" تستحوذ على أهم أرشيفٍ مختص بصور فيراري

أكدت اليوم شبكة موتورسبورت، المنصة الرقمية الأولى لملايين المتابعين حول العالم من محبي السيارات ورياضتها، عن استحواذ "صور موتورسبورت" على مجموعة "ماغي وماغي" من أجل تعزيز مكتبتها العالميّة المتميزة بأكثر من 26 مليون صورة.

بدأت المجموعة منذ عام 1984 عندما بدأ سيلفانو ماغي مشروعه التصويري لجميع سيارات فيراري التي تم تصنيعها، ضمن منشورات أسبوعية في إيطاليا، حيث قام بنشر صور مفصّلة لطراز تجاري وطراز تسابقي كل أسبوع. تواصل هذا المشروع على مرّ السنين ليقدم تغطية لمئات الطرازات من سيارات فيراري. وفي التسعينات، عمل باولو ابن سيلفانو على أرشفة جميع تلك الصور ضمن قاعدة بيانات باتت تضم اليوم أكثر من 100.000 صورة، وتعتبر من بين أهم مكتبات الصور المختصة بسيارات فيراري على مستوى العالم.

وتُعرف "صور موتورسبورت" بكونها المصدر العالميّ الأول لجميع الصور ذات العلاقة بالسيارات ورياضتها، مع أكثر من 26 مليون صورة تمتد من عام 1895 حتى اليوم. كما تمتلك مكتبة صورة كاملة من دون انقطاع لكامل تاريخ الفورمولا واحد على مدار 70 عاماً.

وتقدم كذلك محتويات توضيحية للعديد من المنصات الصحفية وكذلك لمُنتجي المحتوى، إضافة إلى العمل بشكل مباشر مع علامات تجارية وعُملاء حول العالم لتقديم حملات إعلامية إعلانية مثيرة. يتضمن أرشيفها تغطية متميزة حصرية وتفصيلية لتاريخ الفورمولا واحد الكامل، وكذلك لأول مركبة مزودة بمحرك احتراق داخلي، علاوة على تاريخ سباق لومان 24 ساعة العريق، والذي ستعود إليه فيراري في 2023 بعد غياب دام أكثر من 50 عاماً.

وتعتبر مجموعة "ماغي وماغي" شريكاً مثالياً لمنصة "صور موتورسبورت" وكذلك لجميع أعمال شبكة موتورسبورت، والتي عززت موقعها بمحتويات متكاملة وفعاليات خدمية عالمية لجميع مالكي سيارات فيراري ومحبيها. ويعتبر مجتمع "فيراري تشات" أكبر تجمع رقمي عالمي لمجتمع محبي فيراري. كما أن أرشيف "كولومبو"، يعتبر المجموعة الشخصية الأكبر الخاصة بسيارات فيراري في العالم، وقد بات بالفعل جزءاً من "صور موتورسبورت". إضافة إلى تواجد "كونوسا للفعاليات التنظيمية"، والتي تعمل على تنظيم فعاليات حماسية تخص السيارات السياحية مثل "بالم بيتش كافالينو كلاسيك"، والذي يحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لإطلاقه، ويعتبر أكبر مجلة وحدث تقليدي متعلق بفيراري في الولايات المتحدة الأمريكية وهو هدف ومقصدٌ أساسي لجميع محبي فيراري.

علاوة على ذلك، فإن منصة "موتورسبورت.تي في" تقبع في قلب مجتمع حيوي نابض متفاعل، يضم كذلك مجموعة "آمالغام" لنماذج السيارات عالية الجودة.

 

Photo by: Motorsport Images

من جهته، قال باولو ماغي، مدير مجموعة "ماغي وماغي": "عندما قدم إيركول كولومبو شبكة موتورسبورت لنا مع عرضهم بالاستحواذ على مجموعتنا، شعرتُ بالسرور وتذكرتُ والدي، مؤسس الوكالة والعمود الفقري لاستديو تصويرنا. إن شغفه بالسيارات الحمراء القادمة من مارانيللو انتقل إليّ بالفعل، وطوال 35 عاماً من العمل المضني والمستمر، نجحنا بجمع أكبر أرشيف على الإطلاق لسيارات فيراري التجارية. وهذا ما سمح لنا بنشر صورنا في الصحف حول العالم".

وأكمل: "الآن، باتت هذه المجموعة ضمن أرشيف شبكة موتورسبورت الأهم والأكبر في العالم، وهذا ما سيبقي على اسم ’ماغي وماغي’ حياً إلى الأبد. أتوجه بالشكر إلى صديقي إيركول كولومبو على هذه المبادرة".

بالمقابل، قال جايمس آلين رئيس شبكة موتورسبورت: "المجموعة الأفضل باتت أروع! لقد عملنا بجدّ لصقل وتعزيز موقع أرشيف الصور الأكبر والأهم في العالم مع إضافة مجمعة ’ماغي وماغي’، ما يضيف المزيد من العمق لتغطية جميع ما يتعلق بفيراري عبر تاريخٍ يمتد لأكثر من 70 عاماً. سيتمكن العملاء من الوصول إلى أرشيف غنيّ للغاية لجميع طرازات فيراري، وسنكون قادرين على الاستفادة من هذه المجموعة في جميع ما يتعلق بفيراري ضمن شبكة موتورسبورت".

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