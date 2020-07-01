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"صور موتورسبورت" تساعد في إعادة إطلاق موسم 2020 للفورمولا واحد

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"صور موتورسبورت" تساعد في إعادة إطلاق موسم 2020 للفورمولا واحد
01-07-2020

تدعم الوكالة المختصة بصور سباقات المحركات، فرقَ الفورمولا واحد، الحلبات، العلامات التجارية ومالكي الأسهم خلال إعادة إطلاق موسم 2020 للفورمولا واحد بعد أزمة "كوفيد-19".

تمتلك شبكة موتورسبورت المنصة الرقمية الرائدة موقعها في قلب عالم السيارات ورياضتها، حيث أكدت اليوم أن فريق المصورين من قسم "صور موتورسبورت" التابع لها، سيكون حاضراً خلال أولى سباقات موسم 2020 المؤجل والذي سينطلق من النمسا، لتقديم الدعم للشركاء والزبائن بالتزامن مع إعادة إطلاق الموسم بعد أزمة "كوفيد-19".

هناك تناغم عاطفي في حضور "صور موتورسبورت" للسباق الافتتاحي في النمسا إضافة إلى الجولة التالية في سيلفرستون، لمصورين امثال مايكل تي من "صور لات" التي تمثل العمود الفقري لمكتبة "صور موتورسبورت"، والذين كانوا متواجدين كذلك في أول سباق للفورمولا واحد في تاريخها، على حلبة سيلفرستون عام 1950. لذا لم تلعب "صور موتورسبورت" دورها فقط خلال الفترة التي شهدت ولادة الفورمولا واحد، بل كذلك خلال الفترة الحالية التي تشهد إعادة إطلاق البطولة في موسم متقلب وضمن ظروف صحية واقتصادية عصفت بالعالم بأسره.

تعتبر الصور العريقة منذ بداية الفورمولا واحد في 1950 من أهم مكنونات مكتبة "صور موتورسبورت". مع 26 مليون صورة في أكبر مكتبة عالمية لسباقات المحركات، ومجموعة "صور لات" إضافة إلى مجموعات "راينر شليغلميش"، إيركول كولومبو، صور ساتون وجورجيو بيولا.

وقد أطلق الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بالتعاون مع الفريق الإداري للفورمولا واحد روزنامة مبدئية رسمية من 8 سباقات مع توقعات بإضافة المزيد لاحقاً. وذلك بعد دراسة دقيقة ومفصلة من قبل الفريق الطبي وفريق السلامة لدى "فيا" حيث تم إطلاق بروتوكولات السلامة لمرض "كوفيد-19" بحيث بات هناك حدّ أقصى لعدد الأشخاص المتواجدين في الجولة الواحدة مع عدد محدد من المصوّرين ووكالات الإعلام، إذ أن شبكة موتورسبورت و"صور لات" من بين الجهات المتواجدة بشكل كامل في هذا البرنامج، وتدعمان تماماً إجراءات وبروتوكولات "فيا" للسلامة.

بي.بيرا، مازيراتي 4سي.أل.تي/48

بي.بيرا، مازيراتي 4سي.أل.تي/48

تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، قال ستيفن تي المدير الإداري في "صور لات": "نحن مسرورون جداً وفخورون باختيارنا من بين مجموعة صغيرة للغاية للتصوير مع إعادة إطلاق الموسم من أوروبا. فريقنا من المصورين سيكون جاهزاً تماماً بفضل جهود ’لات’ وبالتعاون مع أربعة من فرق الفورمولا واحد. نود تقديم الشكر لهم، إلى ’فيا’ والفورمولا واحد على هذه الفرصة".

واختتم: "سيكون سباق سيلفرستون الثاني الذكرى السبعين الرسمية لانطلاقة الفورمولا واحد. نحن نغطي كل سباق منذ 1950، وهذا إنجاز هائل أن نواصل التقاط الصور في السنة السبعين من عمر البطولة. من الجميل للغاية رؤية الدور الكبير الذي ما زالت تلعبه الصور في سرد القصص المتنوعة خلال سباقات الفورمولا واحد، سواء للاستعمالات التجارية، الإعلامية أو على قنوات التواصل الاجتماعي".

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