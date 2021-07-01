الأربعاء، 30 حزيران (تموز)

في الحقيقية سيبدأ مهرجان وادي السيارات لها العام أبكر بيومٍ واحد، وذلك مع مُؤتمرين اثنين على الإنترنت سيُقامان يوم 30 حَزيران (يوليو).

المُؤتمر الأول بعنوان "التوجهات المُستقبلية في رياضة السيارات: التقنيات والمواد والإبداع"، سيبدأ الساعة 9:30 صابحًا بتوقيت إيطاليا ومن بين الضيوف المُشاركين أندريا بونتريمولي من شركة دالار، وجيورجيو سانَّا من القسم الرياضي لدى لامبورغيني، والسائق الإيطالي السابق إيمانويلي بيرُّو، وروبِرتو فافاسُّوري من شركة بريمبو.

سيُقام المُؤتمر الثاني تحت عنوان "نقل التقنية والأعمال: نموذج عمل جديد لقطاعات التقنية العالية"، سيُقام الساعة 2:30 بعد الظهر، وسيتحدث فيه خُبراء يستعرضون كيف يُمكن لصناعة رياضة السيارات تأدية دور كبير في تعزيز نُمو القطاعات الصناعية الأخرى.

الخميس، الأول من تَموز (يوليو):

سيقص السيد مانليو دي استيفانو، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، شريط الافتتاح في الأول من تموز (يوليو)، وسيتحدَّث مع السيد استيفانو بوناتشيني، رئيس منطقة إميليا – رومانيا؛ والسيد كارلو فيرو، رئيس وكالة التجارة الإيطالية؛والسيد جيان كارلو موزّاريلِّي، عُمدة مدينة مودينا؛ والسيد كلاوديو دومينيكالي رئيس اتحاد مهرجان وادي السيارات والمُدير التنفيذي لدوكاتي؛ وجميع المُدراء التنفيذيون لمصانع وادي السيارات.

سيُقام حفل قصّ شريط الافتتاح الساعة الواحدة ظهرًا داخل قرية وادي السيارات في ساحة الشرف في قصر دوكالي. كما سيحضر الاحتفال رودولفو سانيا، قائد أكاديمية مودينا؛ وجيوسيبِّي موليناري، رئيس غُرفة التجارة في مودينا؛ والسيد ريمو تاريكاني، رئيس قطاع التجزئة في إيطاليا في مصرف "يونيكريديت"؛ والسيد باولو كافيتشيولي، رئيس مؤسسة مودينا.

ستبدأ الفعاليات الحُضورية يوم الخميس وتستمر حتى نهاية المهرجان، حيث ستتزيَّن شوارع مدينة مودينا ومعالمها الجميلة بالعديد من السيارات الرياضية والمعارض الخاصة، ومن أجل التعرف على المعروضات يُرجى قراءة هذا المقال الخاص بذلك.

سيُقام عد كبير من المُؤتمرات والندوات النقاشية للحديث عن مُستقبل السيارات، بما في ذلك الطاولة الرئيسية لوادي السيارات، التي سيحضرها كُلًّا من السادة كلاوديو دومينيكالي، المُدير التنفيذي لدوكاتي، وإنريكو غالييرا، مُدير قسم المبيعات والتسويق لدى فيراري؛ وهوراشيو باغاني، مُؤسس شركة باغاني للسيارات؛ وأندريا بونتريمولي، المُدير التنفيذي لدالّارا؛ وفرانسيسكو تونون، مُدير قسم الإنتاج في شركة مازيراتي؛ واستيفان وينكِلمان، رئيس لامبورغيني ومُديرها التنفيذي.

الجُمعة، الثاني من تموز (يوليو):

مُنتزه "باركو نوفي ساد": ستُخصص الفترة الصباحية لمازيراتي في مع إمكانية رُؤية (وسماع) سيارة MC20 في عرضٍ حي، ويتواصل ذلك بعد الظهر مع سيارات الرُمح الثُلاثي الشُعَب، يليه معرض مُخصص أولًا لسيارات باغاني ومن ثم لسيارات ألبين.

سيكون بالإمكان حضور المعارض لجميع أنواع السيارات على حلبة مودينا "أوتودرومو دي مودينا"، ومن السيارات التي ستُعرض تيسلا، إضافةً إلى سيارات رياضية من "أبارث" القسم الرياضي لسيارات فيات، وألفا روميو وألبين.

وفي مدينة مودينا، إضافةً إلى السيارات التي ستُعرض، يُمكن مُشاهدة مُرور مسيرة سيارات تتوجه من الحلبة إلى ساحة روما وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً.

في فارانو، سيكون اليوم مُفعمًا بالحيوية من خلال مُشاركة عدد من السيارات من عدة علامات في لفات على الحلبة، سيليه عرض لسيارات بي أم دبليو.

وكما هو مُعتاد، ستواصل العُروض التقديمية والمُؤتمرات الحديث عن سوق السيارات والتحديات المُستقبلية في رياضة السيارات، ومواهب الغد، والشركات الناشئة التي ستُغيِّر مُستقبل وسائط النقل. كما سيكون هنالك حديث عن التحديات المُستقبلية بما في ذلك الكهربة والهيدروجين والوقود الحيوي، ليس هذا وحسب، بل سيمتد الحديث ليشمل الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتطور الذي سيلحق بتصميم السيارات، وسيتحدث في هذه المواضيع كُلًّا من المُصمِّمين: الأمريكي كريس بانغل والألماني كلاوس بوسَه والأرجنتيني – الإيطال هوراشيو باغاني والإيطالي والتر دي سيلفا. إلى جانب الحديث عن ظاهرة إدخال الألعاب في عدد من المجالات مثل العمل والتعليم.

السبت، الثالث من تموز (يوليو)

سيتزيَّن مُنتزه "باركو نوفي ساد"، باللون الأحمر صباحًا مع "تحدّي فيراري"، في حين سيُقام بعد الظهر عرض لسيارات فيراري مع سيارات GT و FXX وسيارات الفورمولا واحد. وسيُختَتم اليوم بحدث خاص لعالم السيارات الكلاسيكية الحديثة (السيارات الشهيرة والمرغوبة التي يتراوح عُمرها ما بين 20 و 30 عامًا).

حلبة مودينا: ستُشارك في الفترة الصباحية سيارة سباق من سلسلة سباقات السيارات السياحية الكهربائية ETCR على حلبة مودينا، في حين ستعود سيارات أبارث وألفا روميو وألبين للظهور في فترة الظهيرة.

في مودينا، ستبدأ العُروض بعد الظهر: اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا ستصل سيارات من نادي لامبورغيني إيطاليا إلى ساحة روما، وبدءًا من الساعة الرابعة عصرًا سنرى سيارات كلاسيكية قديمة تتجوَّل في ساحة القديس أوغسطين، وبدءًا من الساعة الخامسة والنصف مساءً ستتجول عدد من سيارات فيراري الجميلة والنادرة في العالم في مسيرة في ساحة روما ضمن فعاليات "كافالينو كلاسيك"، أما في الساعة السادسة مساءً يتصل إلى الساحة الكبرى السيارات المُشاركة في "تجربة الشخصيات الهامة لسيارات العصر الذهبي".

على حلبة فارانو: ستكون الفترة الصباحية مُخصصة لدرّاجات السباق من دوكاتي، إلى جانب سكيوديريا دي أداميتش، وتجربة دالّارا، والنادي الإيطالي للسيارات والدرّاجات النارية التاريخية، ودالّارا سترادالي، أما في فترة بعد الظهر سنُشاهد عرضًا حيًّا للسيارات المُوثَّقة من النادي الإيطالي للسيارات والدرّاجات النارية التاريخية ومجموعة من سيارات دالّارا.

الأحد، الرابع من تموز (يوليو)

في مُنتزه "باركو نوفي ساد": ستكون الفترة الصباحية مُخصصة لسباق صُنِعَ في إيطاليا، مع درّاجات نارية من دوكاتي وسيارات من لامبورغيني. أما في فترة بعد الظهر سنرى سيارات رالي من "إحياء ذكرى سائق الراليات الإيطالي أتِّيليو بيتِّيغا"، إلى جانب معروضات من "دائرة بييلا" و "نادي أرض السيارات".

على حلبة مودينا: ستكون السيارات الكهربائية نجمة اليوم، إذ ستخوض درّاجات آلية كهربائية من إنيرجيكا ومن سلسلة سباقات السيارات السياحية الكهربائية عددًا من اللفات على الحلبة.

في مودينا: ستشهد ساحة روما بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا وصول السيارات الكلاسيكية في "مُنافسات سالفارولا"، في حين ستكون ساحة القديس أوغسطين مسرحًا لسيارات أرض السيارات.

فارانو: ستكون مكان تجمُّع أكاديمية دالّارا.

الفعاليات والمعارض في مودينا:

تجدون أدناه الفعاليات التي ستُقام ضمن مدينة مودينا خلال مهرجان وادي السيارة 2021.