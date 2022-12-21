شوماخر وفيتيل يخوضان معاً سباق الأبطال لنسخة 2023

ستكون هذه أول مشاركة للألمانيَين بعد خروجهما من سباقات الفورمولا واحد بنهاية موسم 2022 المنصرم، حيث اعتزل فيتيل بطل العالم أربع مرات، بينما لم يجدد فريق هاس عقد سائقه شوماخر الذي بات سائقاً احتياطياً للسهام الفضية.

وشارك شوماخر في سباق الأبطال للمرة الأولى عام 2019، ووصل إلى نهائي كأس الأمم إلى جانب فيتيل. كما شاركا أيضاً كزميلين حين أقيم سباق الأبطال للمرة الأولى على الثلوج بداية عام 2022.

ويسعى الفريق الألماني لتحقيق لقب تاسع بعد أن فاز فيتيل بستة ألقاب بسباق الأبطال إلى جانب مايكل شوماخر والد ميك، كما حقق اللقب أيضاً لوحده في ميامي، بينما فاز تيمو بيرنهارد ورينيه راست باللقب أيضاً.

حيث قال شوماخر: "من الرائع أن أعود لمنافسات سباق الأبطال وأرى جميع السائقين مجدداً. وكذلك سيباستيان الذي سيشارك أيضاً، بالتالي سنكوّن تشكيلة فريق ألمانيا التقليدية لننافس على كأس الأمم".

وأكمل: "أتطلع قدماً للقيادة على الجليد مجدداً وخوض المنافسات بين هذه التشكيلة الرائعة من السائقين".

من جهته، قال فيتيل: "يسرني انضمام ميك إلى جانبي لخوض منافسات سباق الأبطال مجدداً، وهو أول سباق لي بعد اعتزالي الفورمولا واحد".

وأردف: "لا يمتلك أي منا خبرة كبيرة على الجليد، لذا كانت مرحلة تعلم لنا أيضاً في السويد بداية هذا العام".

واختتم: "لقد تفاجأت بوصولي للنهائي بمواجهة سيباستيان لوب ولا أكاد أطيق صبراً لمزاملة ميك لنرى كيف بوسعنا أخذ فريق ألمانيا ضمن منافسات نهائي كأس الأمم".

ويشارك في منافسات سباق الأبطال مجموعة كبيرة من السائقين أمثال فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو، ميكا هاكينن بطل الفورمولا واحد السابق ودايفيد كولتارد سائق الفورمولا واحد السابق وكذلك توم كريستنسن أسطورة سباق لومان 24 ساعة.

وسيدافع الثنائي الأب/الابن مع بيتر وأوليفر سولبرغ عن لقبهما في 2022، مع عودة يوهان كريستوفرسن بطل العالم أربع مرات في رالي كروس وجايمي شادويك الفائزة ثلاث مرات في سلسلة "دبليو".