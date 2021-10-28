شغّلوا المحركات: الإطلاق الرسمي للعبة "ناسكار 21" الإلكترونية

أعلنت "ألعاب موتورسبورت" الشركة الرائدة في مجال تطوير ونشر الألعاب الإلكترونية وتقديم الأنظمة المتكاملة الرسمية للبطولات العالمية الشهيرة، عن الإطلاق الرسمي للعبة "ناسكار 21" الإلكترونية، حيث باتت متاحة من اليوم على أجهزة بلايستيشن، اكسبوكس ومنصة الحاسب الشخصي.

وستأتي كذلك بترقية مجانية لنسخة بلايستيشن 5 واكسبوكس سيريس اكس/اس.

ستكون لعبة "ناسكار 21" متاحة بنسختين: العادية ونسخة "الأبطال". حيث سيتلقى اللاعبون الذين قاموا بشراء نسخة "الأبطال" محتويات حصرية مثل شخصية بيل إيليوت قابلة للعب، وكسوة لونية بأنماط مختلفة، وكذلك دفعة إضافية ضمن نمط اللاعب الفردي وكذلك في "السيزن باس"، علاوة على حزمة تضم ثلاثة محتويات إضافية بشكل مجاني.



من جهته قال دميتري كوزكو المدير التنفيذي لدى "ألعاب موتورسبورت": "لقد قدم الفريق كامل شغفه في هذه اللعبة، إلى جانب اعتماد محرك ’أنريل’ وفيزيائيات ’آر.فاكتور’، من أجل تقديم تجربة ممتازة تحاكي الواقع. سيتمكن اللاعبون من عيش المغامرة خلف مقود سيارات ناسكار ضمن لعبة ’ناسكار 21’".

أما نيك ريند المدير الإداري لقسم الألعاب والرياضة الإلكترونية لدى ناسكار، فقال: "إن لعبة ’ناسكار 21’ تمثل الخطوة التالية لألعاب الكونسول، حيث تأتي في فترة نموّ هامة تشهدها الرياضة. اعتماد محرك ’أنريل’ سمح لشركة ’ألعاب موتورسبورت’ بتطوير عناصر جديدة وتخصيص اللعبة بشكل أكبر من أجل تعزيز تجربة اللاعبين".

إن اعتماد محرك "أنريل" وفيزيائية "آر.فاكتور" عاملان هامان على طريق تقديم تجربة تحاكي الواقع والمنافسات الحماسية لسلسلة ناسكار العريقة.

وتأتي أحدث نسخة من لعبة "ناسكار 21" لتبني على نجاحات النسخ السابقة. خاصة مع تطوير "ألعاب موتورسبورت" لمستويات مرتفعة من التخصيص ضمن اللعبة، حيث بوسع اللاعبين الاختيار بين عدة أنماط للعب سواء عبر الإنترنت أو في مواجهة الذكاء الاصطناعي.

يمكن للاعبين كذلك شراء النسخة الرقمية أو الفيزيائية من اللعبة، التي باتت متاحة الآن ضمن متجري بلاستيشن واكسبوكس وكذلك منصة "ستيم" للحاسب الشخصي.