شركات هوندا لتطوير الأداء تحقق انتصارات كبيرة في بطولة "إس آر أو" في إنديانابوليس عن فئتي السيارات العادية المعدلة تي سي

أحرزت هوندا، إلى جانب بطولة السائقين، لقب مصنعي سيارات تي سي من خلال سيارة هوندا سيفيك تايب آر، وسيارة كراود سترايك التي قادها بوهم؛ بينما أحرز فريق سكيب باربر ريسينغ سكول بطولة الفرق.

أما بالنسبة لفئة تي سي إي، فقد نجح السائق كارتر فارتوش من فريق سكيب باربر ريسينغ سكول بالتأهل إلى نهائي الموسم الذي يقام يوم الأحد، ولكنه بقي بعيداً عن نيل اللقب بعد إحرازه المركز الثالث في الجولات التأهيلية. ومع ذلك، نجحت هوندا بإحراز بطولة المصنّعين من خلال سيارة هوندا سيفيك سي إف إي 1.

هوندا سيفيك تايب آر من فئة تي سي

أحرز بوهم المرتبة الأولى في الجولتين التاسعة والعاشرة ليُتوج ببطولة الموسم، حيث نجح السائق الذي يتخذ من ولاية أوهايو مقراً له بإنهاء جميع جولات سباق سيارات تي سي البالغ عددها 14 جولة في المراتب الأولى ليفوز ببطولة إس آر أو أمريكا بدعم من فريق سكيب باربر ريسينغ سكول. وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحرز فيها بوهم اللقب بعد فوزه ببطولة سائقي سيارات تي سي في عام 2021.

وأنهى السائق كين فوكودا الموسم يوم الأحد متخلفاً عن بوهم ليحل بالمركز الثالث، في حين قدّم السائق سيلسو نيتو من فريق في جي آر تي أداءً واعداً خلال الموسم وحل بالمرتبة الرابعة مرتين.

سيارة هوندا سيفيك سي من فئة تي سي إي

شغل السائق كارتر فارتوش مركزاً متقدماً في السباق الافتتاحي، الذي أقيم يوم الجمعة، وأحرز فيه المركز الأول، إلى أن تفوق عليه منافسه في البطولة غريشام فاغنر، حيث أحرز الفوز بفارق 7 نقاط ليحقق الصدارة قبل انطلاق الجولة النهائية يوم الأحد المقبل.

واستهل فارتوش الجولة النهائية يوم الأحد في المرتبة الأولى ليتقدم بفارق جيد عن منافسه فاغنر، ولكن أدى إصدار تحذير يشمل كامل المسار لاستعادة سيارة هوندا الجانحة للسائقة سالي مكنولتي إلى إغلاق المضمار. وعند إعادة انطلاق السباق، انزلقت سيارة فارتوش قليلاً خارج المسار في اللفة الأولى، وسرعان ما اغتنم فاغنر وزميله في الفريق ديفين أندرسون هذه الفرصة لانتزاع المركزين الأول والثاني على التوالي. ولم يكن فارتوش قادراً على المنافسة للفوز في الجولات الختامية، ليحل هذا السائق من فريق سكيب باربر ريسينغ سكول في المرتبة الثالثة للسباق، وفي المرتبة الثانية في الترتيب النهائي لبطولة السائقين بفارق ضئيل عن منافسيه.

من جهته قال كيفن بوهم (سيارة سباق كراود سترايك رقم 9 مع فريق سكيب باربر - هوندا سيفيك تايب آر)، بطل سباق إس آر أو أمريكا للسيارات العادية المعدّلة 2022 وفي رصيده 10 انتصارات مع تحقيق المرتبة الأولى أربع مرات من أصل 14 سباقاً: "حالفني الحظ بإحراز الفوز في كل سباق شاركت فيه داخل حلبة إنديانابوليس خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وكان من الرائع حقاً المشاركة في جميع هذه السباقات، ولن أنسى الإنجازات المميزة التي حققتها في هذا العام".

وأكمل: "أتوجه بجزيل الشكر إلى فريق سكيب باربر ريسينغ سكول على قيامهم بتجهيز سيارتي طوال العام، فقد نجحنا بالوصول إلى منصة التتويج في كل سباق بفضل موثوقية أداء السيارة بالدرجة الأولى. وأنا سعيد جداً برؤية سيارتي كراود سترايك وإيه دبيلو إس في الصدارة على مدى يومين في حلبة إنديانابوليس أمام ضيوف السباق. وأشكر جميع من ساهم في تسهيل مشاركتنا ومنحنا فرصة القدوم إلى هنا وتحقيق النجاح. وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق هذا الإنجاز مجدداً في المستقبل".

وشهدت السباقات المقامة في حلبة إنديانابوليس موتور سبيدواي خلال عطلة نهاية الأسبوع اختتام بطولة إس آر أو أمريكا للسيارات العادية المعدّلة لموسم عام 2022. ويقام موسم البطولة لعام 2023 بين يومي 24-26 في حلبة نولا موتورسبورت بارك بالقرب من نيو أورليانز في مدينة لوس أنجلوس.