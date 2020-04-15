شراكة تجمع بين فيراري وشبكة موتورسبورت لإنشاء قناة خاصة في "موتورسبورت.تي في"

قناة خاصة بالحصان الجامح ستكون كنزاً لا يقدر بثمن لجميع متابعي فيراري الشغوفين حول العالم.

ستتضمن الشراكة مع فيراري تغطية السباقات والفعاليات، كلاً من "كومبيتيزوني جي تي"، "أف1 كلينتي"، "أكس أكس" و"تحدي فيراري" (أوروبا، أمريكا الشمالية، آسيا والمملكة المتحدة) إضافة إلى طيف واسع من محتويات الفيديو المتعلقة بالطرازات التجارية. هناك الكثير من التغطية لمشاركات فيراري في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، سباق لومان 24 ساعة وسلسلة بلانبان جي تي.

إضافة إلى البث المباشر على الإنترنت، إعادة السباقات، الملخصات وكذلك العروض التقديمية الرسمية وغيرها الكثير.

وبالتحالف مع المنصات الرقمية المختصة بالسيارات وسباقاتها، إضافة إلى كلّ ما تتميز به شبكة موتورسبورت، مثل أرشيف "كولومبو"، المجموعة الشخصية الأكبر في العالم لصور فيراري، كوناسا وآمالغام، حاملي رخصتي فيراري و"فيراري تشات"، مجتمع فيراري الأكبر على الإنترنت في العالم، فإن الطموح يتمحور حول تنصيب قناة فيراري الخاصة في منصة "موتورسبورت.تي في" ضمن قلب مجتمع عالي التفاعل والحيوية. حيث ستعمل شبكة موتورسبورت مع فيراري لتقديم محتوى متميز كجزء من هذا البرنامج.

ويعتبر "موتورسبورت.تي في" جزءاً من منصات شبكة موتورسبورت، حيث يقدم أكثر من 1.000 بثّ حيّ عبر الإنترنت في العام، ملخصات سباقات، عروضاً خاصة وسلاسل وثائئقية مخصصة للسيارات وسباقاتها. هناك أكثر من 125 سلسلة سباقات عالمية تتمّ تغطيتها بشكل حصريّ وبالكامل، إضافة إلى كامل أرشيف سباق لومان 24 ساعة الأسطوري. ويمكن متابعة "موتورسبورت.تي في" خلال أي وقت وأي مكان حول العالم، عبر مختلف أجهزة المتابعة: عبر الإنترنت، أجهزة "آي.أو.أس"، أندرويد، أجهزة أبل تي في، أمازون فاير تي في، كرومكاست، وغيرها.

تمتلك منصة "موتورسبورت.تي في" التي تمّ تصميمها بالكامل من قبل الفريق التقني لشبكة موتورسبورت، طيفاً واسعاً من الميزات المتقدمة، وتوفر خدمة بثّ متميزة ومرنة وسهلة التعامل. كما أن المشغّل المدمج بالكامل ضمن المنصة يمكن استعماله مع العديد من المنصات المختلفة الأخرى، من أجل ضمان وصول أكبر بكثير للمحتوى المقدم.

من جهته، قال جاني ريف كبير قسم الاتصالات لدى فيراري: "في عالم يمتلك فيه المحتوى الأهمية الأولى، فإن الشراكة مع شبكة موتورسبورت تأتي ضمن توقيت مثاليّ يسمح لنا بتعزيز موقعنا بشكل واضح وعيش الحكاية كما هي. عيش الحكاية يختلف عن روايتها، لأنه ومن دون أي شك، أي حدث تشارك به فيراري يتضمن الكثير من المشاعر والأحاسيس العميقة. نحن مسرورون بشكل كبير للغاية بإمكانية التعاون مع شبكة موتورسبورت لمشاركة ما يعنيه كل هذا مع جمهور عالمي أوسع وأكبر".

بالمقابل، قال جايمس ألين رئيس شبكة موتورسبورت: "يملؤنا الفخر بإعلان هذه الشراكة اليوم مع فيراري، ونحن نتطلع قدماً لإنشاء قناة تصبح الوجهة الحقيقية لجميع عشاق هذه العلامة الأسطورية، وكذلك التعاون مع منصاتنا الأخرى لتقديم الخدمة الأفضل لكامل جمهورنا".