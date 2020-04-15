أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
77 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة مراكش
27 فبراير
-
29 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
50 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي المكسيك
12 مارس
-
15 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
49 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
سلاسل متعددة / أخبار موتورسبورت.كوم

شراكة تجمع بين فيراري وشبكة موتورسبورت لإنشاء قناة خاصة في "موتورسبورت.تي في"

المشاركات
التعليقات
شراكة تجمع بين فيراري وشبكة موتورسبورت لإنشاء قناة خاصة في "موتورسبورت.تي في"
15-04-2020

أعلنت اليوم شبكة موتورسبورت، المنصة الرقمية الرائدة في مجال السيارات ورياضتها ووجهة الملايين من عشاق الرياضة حول العالم، عن شراكة مع فيراري لإنشاء قناة خاصة على منصة "موتورسبورت.تي في".

قناة خاصة بالحصان الجامح ستكون كنزاً لا يقدر بثمن لجميع متابعي فيراري الشغوفين حول العالم.

ستتضمن الشراكة مع فيراري تغطية السباقات والفعاليات، كلاً من "كومبيتيزوني جي تي"، "أف1 كلينتي"، "أكس أكس" و"تحدي فيراري" (أوروبا، أمريكا الشمالية، آسيا والمملكة المتحدة) إضافة إلى طيف واسع من محتويات الفيديو المتعلقة بالطرازات التجارية. هناك الكثير من التغطية لمشاركات فيراري في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي  سي"، سباق لومان 24 ساعة وسلسلة بلانبان جي تي.

إضافة إلى البث المباشر على الإنترنت، إعادة السباقات، الملخصات وكذلك العروض التقديمية الرسمية وغيرها الكثير.

وبالتحالف مع المنصات الرقمية المختصة بالسيارات وسباقاتها، إضافة إلى كلّ ما تتميز به شبكة موتورسبورت، مثل أرشيف "كولومبو"، المجموعة الشخصية الأكبر في العالم لصور فيراري، كوناسا وآمالغام، حاملي رخصتي فيراري و"فيراري تشات"، مجتمع فيراري الأكبر على الإنترنت في العالم، فإن الطموح يتمحور حول تنصيب قناة فيراري الخاصة في منصة "موتورسبورت.تي في" ضمن قلب مجتمع عالي التفاعل والحيوية. حيث ستعمل شبكة موتورسبورت مع فيراري لتقديم محتوى متميز كجزء من هذا البرنامج.

ويعتبر "موتورسبورت.تي في" جزءاً من منصات شبكة موتورسبورت، حيث يقدم أكثر من 1.000 بثّ حيّ عبر الإنترنت في العام، ملخصات سباقات، عروضاً خاصة وسلاسل وثائئقية مخصصة للسيارات وسباقاتها. هناك أكثر من 125 سلسلة سباقات عالمية تتمّ تغطيتها بشكل حصريّ وبالكامل، إضافة إلى كامل أرشيف سباق لومان 24 ساعة الأسطوري. ويمكن متابعة "موتورسبورت.تي في" خلال أي وقت وأي مكان حول العالم، عبر مختلف أجهزة المتابعة: عبر الإنترنت، أجهزة "آي.أو.أس"، أندرويد، أجهزة أبل تي في، أمازون فاير تي في، كرومكاست، وغيرها.

إعلان شراكة فيراري
إعلان شراكة فيراري

تمتلك منصة "موتورسبورت.تي في" التي تمّ تصميمها بالكامل من قبل الفريق التقني لشبكة موتورسبورت، طيفاً واسعاً من الميزات المتقدمة، وتوفر خدمة بثّ متميزة ومرنة وسهلة التعامل. كما أن المشغّل المدمج بالكامل ضمن المنصة يمكن استعماله مع العديد من المنصات المختلفة الأخرى، من أجل ضمان وصول أكبر بكثير للمحتوى المقدم.

من جهته، قال جاني ريف كبير قسم الاتصالات لدى فيراري: "في عالم يمتلك فيه المحتوى الأهمية الأولى، فإن الشراكة مع شبكة موتورسبورت تأتي ضمن توقيت مثاليّ يسمح لنا بتعزيز موقعنا بشكل واضح وعيش الحكاية كما هي. عيش الحكاية يختلف عن روايتها، لأنه ومن دون أي شك، أي حدث تشارك به فيراري يتضمن الكثير من المشاعر والأحاسيس العميقة. نحن مسرورون بشكل كبير للغاية بإمكانية التعاون مع شبكة موتورسبورت لمشاركة ما يعنيه كل هذا مع جمهور عالمي أوسع وأكبر".

بالمقابل، قال جايمس ألين رئيس شبكة موتورسبورت: "يملؤنا الفخر بإعلان هذه الشراكة اليوم مع فيراري، ونحن نتطلع قدماً لإنشاء قناة تصبح الوجهة الحقيقية لجميع عشاق هذه العلامة الأسطورية، وكذلك التعاون مع منصاتنا الأخرى لتقديم الخدمة الأفضل لكامل جمهورنا".

المقال التالي
مقابلة خاصة: عجاج يحذر من عدم نجاة بعض سلاسل رياضة السيارات من أزمة "كورونا"

المقال السابق

مقابلة خاصة: عجاج يحذر من عدم نجاة بعض سلاسل رياضة السيارات من أزمة "كورونا"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل سلاسل متعددة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري ستشرع في استخدام التطوير الثاني لمحرّكها حال بدء موسم 2020

2
فورمولا 1

فيتيل يُدافع عن "إيطاليّة" فيراري

3
فورمولا 1

ريكاردو: بيانكي كان ليصل إلى ما يحققه لوكلير الآن مع فيراري

4
فورمولا 1

تقني: السيارة التي غيّرت تاريخ الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

كم حقق غريغ مافي رئيس ليبرتي ميديا من أرباح في 2019؟

أحدث ملفات الفيديو

قناة فيراري الآن على 01:01
سلاسل متعددة
30د

قناة فيراري الآن على "موتورسبورت.تي في"

الأبطال: الفوز 03:13
سلاسل متعددة

الأبطال: الفوز

الأبطال: ميكا هاكينن 01:44
سلاسل متعددة

الأبطال: ميكا هاكينن

الأبطال: مقدمة 01:39
سلاسل متعددة

الأبطال: مقدمة

الأبطال: فيليبي ماسا 01:24
سلاسل متعددة

الأبطال: فيليبي ماسا

أحدث الأخبار

شراكة تجمع بين فيراري وشبكة موتورسبورت لإنشاء قناة خاصة في "موتورسبورت.تي في"
Misc

شراكة تجمع بين فيراري وشبكة موتورسبورت لإنشاء قناة خاصة في "موتورسبورت.تي في"

مقابلة خاصة: عجاج يحذر من عدم نجاة بعض سلاسل رياضة السيارات من أزمة "كورونا"
Misc

مقابلة خاصة: عجاج يحذر من عدم نجاة بعض سلاسل رياضة السيارات من أزمة "كورونا"

أفضل الأفلام والمسلسلات التي تفتح لك باب الشغف برياضة المحرّكات
Misc

أفضل الأفلام والمسلسلات التي تفتح لك باب الشغف برياضة المحرّكات

تحليل: كيف يغيّر "موتورسبورت.تي في" طريقة مشاهدة السباقات الأسطورية؟
Misc

تحليل: كيف يغيّر "موتورسبورت.تي في" طريقة مشاهدة السباقات الأسطورية؟

رئيسة "دبليو.تي.أف1" تنضم إلى شبكة موتورسبورت بمنصب مديرة الاستراتيجية الرقمية
Misc

رئيسة "دبليو.تي.أف1" تنضم إلى شبكة موتورسبورت بمنصب مديرة الاستراتيجية الرقمية

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.