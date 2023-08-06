شبكة موتورسبورت مع "سوذبيز" تطلقان "سوذبيز موتورسبورت"

تم إطلاق موقع مزادات للسيارات عبر الإنترنت تحت اسم "سوذبيز موتورسبورت" أو Sotheby’s Motorsport، يركّز على المركبات الرياضية، النادرة والفخمة الحديثة بأسعار تبدأ من 100.000 دولار أمريكي وتصل إلى 1.000.000 دولار أمريكي.

وتعتبر هذه المنصة الجديدة نتاج التعاون بين "آر.أم سوذبيز" وشبكة موتورسبورت. والهدف هو تقديم تجربة تخصصية غنية لجميع المستخدمين ضمن قطّاع المزادات عبر الإنترنت، المتنامي مؤخراً بشكل ملحوظ.

وتعتبر "آر.أم سوذبيز" منصة المزادات الأكبر في العالم لناحية عدد المبيعات الإجمالي، حيث تبيع 7 من أصل كل 10 سيارات مباعة عبر المزادات.

بينما تمثل شبكة موتورسبورت الوجهة العالمية لجميع عشاق السيارات ورياضتها، مع مجموعة متنوعة متنامية من المنصات الرقمية المتميزة من بينها "دريفن لايف ستايل"، "دوبونت ريجستري"، "فيراري تشات"، "كانوسا إيفنتز" و"كافاللينو".

وعبر هذه الشراكة، فإن "سوذبيز موتورسبورت" ستصبح الوجهة الأفضل والأشمل لجميع النواحي المختصة بالمزادات عبر الإنترنت لكل من البائعين والراغبين بالشراء بما تقدمه من ثقة، خبرة عالية ورفيعة لضمان تجربة الشراء أو البيع الأفضل.

حيث قال تشيب بيري، المدير التنفيذي لدى "سوذبيز موتورسبورت" والشريك المؤسس والمدير التنفيذي السابق لدى "أوتوترايد.كوم": "قطاع سوق السيارات الثمينة، والذي تصل قيمة مبيعاته السنوية إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة، يستحق مستوى رفيعاً من الخدمة، الثقة ورضى الزبائن، أعلى مما تقدمه مواقع المزادات الحالية. إن ’سوذبيز موتورسبورت’ تقدم تجربة رفاهية حقيقية مخصصة لهذا القسم من السوق غير المطروق من قبل. ومع هذه التجربة الجديدة سيحظى كل من الباعة والراغبين بالشراء على الثقة النابعة من معرفتهم بأنهم سيحصلون على أفضل خدمة على الإطلاق من البداية حتى النهاية".

من جهته، قال غورد داف مدير القسم العالمي للمزادات لدى "آر.أم سوذبيز": "تمثل ’سوذبيز موتورسبورت’ المزيج المثالي لمزاداتنا الرائدة والفعاليات المباشرة التي نجريها، كما أنها حلّ ممتاز لجميع الراغبين ببيع أو شراء المركبات الحديثة الثمينة. هذا الإعلان يمثل التزامنا بمنح كل من البائعين والراغبين بالشراء مجموعة متنوعة تناسب جميع احتياجاتهم".

وتوفر المنصة الجديدة لكل مركبة، صوراً عالية الدقة من الداخل والخارج، وكذلك للمحرك، إضافة إلى فيديوهات للقيادة وكذلك تقريراً مفصلاً محايداً من قبل طرف ثالث للفحص. ويمكن للراغبين بالشراء وضع عروضهم وتحديد سقف أعلى والفوز بالمزايدة حتى من دون وجودهم شخصياً.

أما بالنسبة للبائعين، فإن "سوذبيز موتورسبورت" هي المنصة الرقمية الوحيدة في هذا المجال الذي تقدم خدمات متكاملة منذ البداية وحتى النهاية. حيث تتولى بالكامل التصنيف الرقمي الذي يشمل خدمات التصوير والفيديو والفحوصات، وبعد إكمال عملية البيع، تتولى خدمات مستندات النقل أو الملكية والتكاليف الإضافية.

وسيتم افتتاح عملية التسجيل لهذا الأسبوع لأول مزاد سيقام على هامش "أسبوع مونتيري للسيارات". وسيتم عرض المركبات المتاحة ضمن المزاد يوم الثلاثاء 15 أغسطس. حيث ستكون متاحة ضمن فندق بورتولا في مونتيري، وسينتهي المزاد يوم 22 أغسطس.

يشار إلى أن "سوذبيز موتورسبورت" متاحة حالياً لجميع البائعين والراغبين بالشراء حول العالم، للمركبات المسجلة ضمن الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع توسيع ذلك عالمياً العام المقبل.