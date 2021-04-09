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شبكة موتورسبورت تواصل التوسّع مع النسخة الألمانية من "إنسايد إي.فيز"

تواصل شبكة موتورسبورت توسّعها في مجال المحتوى المتعلق بالمركبات الكهربائية، لتصل إلى السوق الألماني.

شبكة موتورسبورت تواصل التوسّع مع النسخة الألمانية من "إنسايد إي.فيز"

أطلقت شبكة موتورسبورت، الناشر العالميّ لجميع ما يخص أخبار عالم السيارات ورياضتها، النسخة الألمانية من منصة "إنسايد إي.فيز"، المختصة بعالم المركبات الكهربائية.

بعد النجاح الذي حظيت به النسخ المحلية الأخرى من "إنسايد إي.فيز"، ستعمل النسخة الألمانية للمنصة على تقديم أخبار مخصصة محلية لجمهورها من المتابعين حيال جميع ما يتعلق بعالم المركبات الكهربائية.

وتنضم النسخة الجديدة إلى عائلة شبكة موتورسبورت ضمن البلاد، مع منصات عالمية مثل موتورسبورت-توتال.كوم، فورمويل1.ألمانيا، وموتور1.كوم ألمانيا، لتصبح خامس إصدار رقميّ إعلاميّ باللغة الألمانية. كما تعتبر سابع نسخة محلية من موقع "إنسايد إي.فيز" العالميّ، إلى جانب النسخ الإنكليزية، الفرنسية، الإيطالية، البرازيلية، الروسية والتركية. وبالإجمال، نجحت "إنسايد إي.فيز" بحصد 16.4 مليون زيارة في شهر مارس-آذار الماضي، ما يظهر حجم الاهتمام المحلي بتلك النسخ.

وسيستلم رولاند هيلدبراند منصب رئيس التحرير للموقع الجديد، بعد انتقاله من النسخة الألمانية لموقع موتور1.كوم. حيث يعمل كصحفي مختص بالسيارات منذ عام 2007، وسيجلب معه خبرة واسعة إلى فريق العمل.

من جهته، قال فيليبو سالزا، رئيس قسم السيارات في شبكة موتورسبورت: "بعد الصين، تمثل ألمانيا ثاني أكبر الأسواق العالمية في المركبات الكهربائية. في 2020، بيع في البلاد أكثر من 200.000 مركبة كهربائية. حيث لعبت الاستثمارات الهائلة من المصنعين الألمان دوراً كبيراً في تغيير طبيعة السوق والاتجاه نحو الطاقة البديلة خلال السنوات المقبلة. وستلعب النسخة الألمانية من منصة ’إنسايد إي.فيز’ دوراً رائداً في مساعدة المصنعين والمشترين على مثل هذا الانتقال".

بالمقابل، قال هيلدبراند، رئيس تحرير النسخة الألمانية من "إنسايد. إي.فيز": "السيارات ورياضتها، مجالان ضخمان للغاية في ألمانيا، ومن المنطقي تواجد نسخة محلية موجهة للجمهور الألماني باللغة الألمانية. سنركز على الأخبار المحلية إضافة إلى تعزيز الانتشار بين الجمهور الألماني على أمل إظهار قوة قطاع المركبات الكهربائية في البلاد. مع أكثر من 85 مليون متابعة لجميع منصاتنا الألمانية في شهر مارس، من الواضح أن هذا يشكل عامل جذب كبيراً للمعلنين والرعاة كذلك".

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