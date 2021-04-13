شبكة موتورسبورت تعيّن لارس ستيجلمان بمنصب مدير القسم التجاري

استلم لارس ستيجلمان دوره كمدير للقسم التجاري في شبكة موتورسبورت، حيث بات مسؤولاً عن الذراع التجاري العالميّ للشركة الإعلامية العالمية الرائدة. حيث نجح لارس خلال السنوات الست الماضية بتطوير وحدة تجارية عالمية "نيلسن للأعمال الرياضية والترفيهية"، لتصبح وجهة رائدة في مجال الإعلام الرياضي، الاستشارات البيانية والبحثية.

ويمتلك ستيجلمان ما يزيد عن 14 عاماً من الخبرة التجارية ضمن أعلى المستويات. خلال تلك الفترة، عمل ضمن كأس العالم لكرة القدم 2010 في جنوب إفريقيا، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفي عالم رياضة السيارات، نجح ستيجلمان باكتساب خبرة قيمة في الفورمولا إي، حين عمل على تطوير المبدأ التصميمي التجاري للسلسلة. ومن ثمّ عمل كاستشاري ضمن العديد من المنظمات والمؤسسات كخبير تجاري لدى "نيلسن سبورت". قبل ذلك، عمل مع شركتي "رولاند بيرغر" و"برايس واتر هاوس كوبرز" العالميتين لأكثر من سبع سنوات.

من جهته، قال أوليفر سيسلا رئيس قسم العمليات لدى شبكة موتورسبورت: "عمل لارس بالفعل في سويسرا، بولندا، أوكرانيا، بريطانيا، بلجيكا، جنوب إفريقيا وألمانيا، وبالإضافة إلى شبكة تواصله العالمية العميقة، وهو يمتلك فهماً رائعاً لصناعة التسويق وكيفية عمل الشركات والوكالات الإعلامية. أنا أتطلع قدماً للعمل مع لارس وأنا واثق أننا وبفضل خبرته الكبيرة، سنتمكن من التعامل مع طيف واسع من الشركاء لتعزيز مواقع قنواتنا الرقمية".

ويستلم لارس مسؤولية النشاطات التجارية العالمية، ويعمل بشكل أساسي من مكتب الشركة في ميونيخ، كما سيعمل على توسيع مجال العمل مع الفرق التجارية العالمية. وتنضم تحت لواء شبكة موتورسبورت، منصات عالمية عدة من بينها: موتورسبورت.كوم، موتورسبورت-توتال.كوم، أوتوسبورت.كوم وفورميل1.الألمانية، إضافة إلى موتور1.كوم وإنسايد. ي.فيز في قطاع السيارات.

حيث قال لارس ستيجلمان: "تطورت شبكة موتورسبورت بسرعة لتصبح أهم المنصات الرقمية في عالم رياضة السيارات. إن اهتمام المتابعين بالسيارات ورياضتها ما زال كبيراً للغاية ويقدم فرصاً ممتازة للتوسع. أنا واثق أن العديد من العلامات التجارية والمُعلنين سيهتمون وبشكل كبير بالحلول التي تقدمها شبكة موتورسبورت فيما يتعلق بتعزيز موقع علاماتهم التجارية ضمن بيئة تستهدف السيارات ورياضتها. أتطلع قدماً للمساهمة في تطوير الموقع العالمي للشبكة، شركائها وزبائنها".