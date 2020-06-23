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شبكة موتورسبورت تعين رئيساً جديداً لمنصة "وظائف موتورسبورت"

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شبكة موتورسبورت تعين رئيساً جديداً لمنصة "وظائف موتورسبورت"
23-06-2020

عززت المنصة الإعلامية الرقمية الأكبر عالمياً في مجال السيارات وسباقاتها من موقع منصتها المختصة بالوظائف المتعلقة بسوق السيارات.

يسرّ شبكة موتورسبورت، الوجهة الرقمية التي تعتبر الخيار الأول للملايين من متابعي السيارات ورياضتها حول العالم، الإعلان عن تعيين ريتشارد برون كرئيس جديد لمنصة "وظائف موتورسبورت".

وتمتلك منصة "وظائف موتورسبورت" أكثر من 800 جهة موظِّفة ضمن فرق عالم السباقات والرياضة بأسرها، حيث تتطلع قدماً إلى التوسع أكثر ضمن سوق السيارات والنقل الكهربائيَين.

ولطالما ساعدت "وظائف موتورسبورت" في جلب الكفاءات إلى الشركات الرياضية منذ أكثر من 67 عاماً مع "مجلة أوتوسبورت" ومؤخراً عبر منصة رقمية عندما استحوذت شبكة موتورسبورت على أوتوسبورت في 2016. حيث تم تركيز الجهود على تأمين منصة عالمية تساعد الشركات الرياضية على إيجاد الموظفين المناسبين مع المهارات المطلوبة.

وينضم ريتشارد إلى شبكة موتورسبورت مع خبرة عملية في عالم السيارات ورياضتها وكذلك في مجال التوظيف لشركات الألعاب. ومع خبرة تمتد لأكثر من 9 أعوام في مجال التوظيف، نجح ببناء علاقات عمل طويلة الأمد مع العديد من المصنّعين، فرق السباقات، المستشارين والمزوّدين، ما ساعده على تقديم حلول توظيفية مناسبة لجميع الاحتياجات والمناصب.

ويمتلك ريتشارد خلفية قوية في مجال التوظيف التقني، إذ لطالما كان يؤمن بأهمية استعمال التقنيات والبيانات لتحسين تجربة العميل، ونوعية الخدمة والوقت المطلوب حتى إيجاد الموظف. وسيقوم باستعمال أحدث التقنيات التي تمكنه من تسيير دفة المنصة نحو المزيد من التنوع والتحسن في عمليات التوظيف. 

حيث قال ريتشارد برون: "تملؤني الحماسة للانضمام إلى شبكة موتورسبورت لتعزيز تطوير منصتنا الخاصة بقطاع التوظيف. وبالإضافة إلى المنصة العالمية المختصة بسباقات المحركات، سأعمل على تطوير عروضنا الخاصة بالسيارات والمركبات الكهربائية من أجل تقديم الدعم المناسب للطلب العالمي المعقد والمتزايد ضمن سوق النقل العالمي، إضافة إلى إكمال طيف منصات العمل الخاصة بشبكة موتورسبورت".

وأكمل: "أتطلع قدماً لتطوير منصتنا بهدف تقديم دعم متواصل للمهن وتأمين وجهة واضحة لجميع المستخدمين، إضافة لاستعمال أحدث الحلول للمساعدة في إيجاد حلول لنقص المهارات، المساواة وتحسين الوصول العالمي وترويج العلامات التجارية للعملاء".

من جهته، قال ميهول كاباديا الرئيس التنفيذي لشبكة موتورسبورت: "نحن في شبكة موتورسبورت، نسعى لمواصلة الإبداع والبحث في جميع الحلول الخدمية التي تلبي احتياجات الملايين من قرائنا ومشاهدينا في مجالي السيارات ورياضتها. عن طريق منصة ’وظائف موتورسبورت’، يمكننا أن نلعب دوراً محورياً في توسيع الوصول إلى احتياجات التوظيف لفرق السباقات، مصنعي السيارات وبقية عالم سباقات المحركات مع نافذة عالمية. يجلب ريتشارد معه خبرة واسعة ستساعدنا في تعزيز مستوى الأعمال".

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