شبكة موتورسبورت تعين أوليفر سيسلا بمركز الرئيس التنفيذي

طوال مسيرته التي امتدت 25 عاماً في مجالي الرياضة والإعلام، أثبت سيسلا كفاءته وقدرته القيادية ضمن العديد من المناصب التي تقلدها. وضمن منصبه كرئيس تنفيذي، سيقوم بالإشراف على استراتيجية الشبكة العالمية.

حيث قال جايمس آلين رئيس ’شبكة موتورسبورت’: "إن أوليفر يمثل الشخص المناسب لاستلام دفة ’شبكة موتورسبورت’، بخبرته الكبيرة في هذا المجال ومع علامات تجارية رائدة من بينها ’جي.أم.بي.أتش’ المروجة لبطولة العالم للراليات. كلنا ثقة بأنه سيواصل تعزيز علامة ’شبكة موتورسبورت’ التجارية، ومنصاتها الرقمية وتفرعاتها في مجالات التجارة والألعاب الإلكترونية وغيرها".

بدأ سيسلا مسيرته مع ’شبكة موتورسبورت’ في 2020، حيث ترأس قسم السباقات، من بينها علامات شهيرة مثل "موتورسبورت.كوم" و"أوتوسبورت.كوم"، وكذلك قسم الفعاليات مثل "تذاكر موتورسبورت.كوم"، التي تقدم طيفاً واسعاً من خيارات الحجز لمتابعي السباقات، وكذلك معرض أوتوسبورت العالمي أكبر معرض مختص برياضة السيارات في أوروبا.

منذ 2021، عمل سيسلا كمدير تنفيذي لدى شبكة موتورسبورت، ليعمل على تنفيذ استراتيجية الشركة وتعزيز التعاون بين أقسامها للاستفادة القصوى من كامل قدراتها المتنامية بشكل مطرد.

حيث قال: "هدفنا في ’شبكة موتورسبورت’ تصدّر منصات الإعلام العالمية في مجالي السيارات ورياضتها. أنا ممتن لهذه الفرصة لقيادة أكثر من 800 فردٍ ضمن طاقم عمل ’شبكة موتورسبورت’، لبناء وتعزيز العلامة التجارية لمشاركة طموحنا مع أكثر من 60 مليون زائر شهريّ ومتابعٍ لنا عبر جميع منصاتنا الرقمية".