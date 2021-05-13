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شبكة موتورسبورت تعزّز من التواصل مع العُملاء عبر مدير تنفيذي جديد لمنصة "موتورسبورت.تي في"

سيجلب المدير التجاري الجديد خبرة عميقة تمتدّ عبر بطولة "أن أف أل" الأمريكية، خدمة "يوروسبورت بلاير" واستديوهات "بي بي سي"، إلى منصة الفيديو عبر الطلب الرائدة "موتورسبورت.تي في" التابعة إلى ’شبكة موتورسبورت’.

شبكة موتورسبورت تعزّز من التواصل مع العُملاء عبر مدير تنفيذي جديد لمنصة "موتورسبورت.تي في"

عززت ’شبكة موتورسبورت’ من التزامها بمزيدٍ من العمل والتطوير والنموّ مع العُملاء عبر استقدام المُخضرم سايمون دانكر ليتولى قيادة الخطوة المقبلة من مسيرة منصة الفيديو عبر الطلب "موتورسبورت.تي في".

ضمن دوره كمدير تنفيذي لمنصة "موتورسبورت.تي في"، سيبني سايمون على خبرته الكبيرة ضمن عمله في إدارة خدمات البثّ وتوجيه النموّ التجاري والانتشار الجماهيري. أمضى سايمون عدة سنوات في العمل مع بطولة كرة القدم الأمريكية "أن أف أل"، و"أوفيرتير" حيث عمل على خدمة الاشتراك المدفوع للبطولة. قبل ذلك، كان سايمون يترأس خدمة "يوروسبورت بلاير" في المملكة المتحدة وألمانيا لصالح "ديسكوفري"، مع إعادة إطلاق خدمة الاشتراك لعلامات تجارية مثل بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بطولات الدراجات الهوائية وبوندسليغا، إلى جميع المتابعين الشغوفين.

علاوة على ذلك، أطلق سايمون شركة مختصة بالخدمات الاستشارية لتقديم الدعم للعديد من الدوريات العالمية الشهيرة ومحطات البثّ.

وخلال عمله مع استديوهات "بي بي سي"، كان سايمون جزءاً أساسياً من إطلاق شراكة العلامة مع شركاء عالميين مثل نتفلكس، آبل ويوتيوب، والإشراف على سير عملية التقدم. كما كان سايمون مسؤولاً عن قسم التعاون مع العملاء وقيادة الاتجاهات التجارية، الإنتاجية، التسويقية والتحريرية في استديوهات "بي بي سي".

وأثبت سايمون خبرته ومهاراته في قطاعات الأعمال التي كان جزءاً منها، وذلك عبر بناء قاعدة جماهيرية من المتابعين وكذلك جمهوراً للاشتراكات المدفوعة علاوة على مواصلة تعزيز نموّ وتطور قاعدة العُملاء.

وضمن دوره مع ’شبكة موتورسبورت’، سيكون سايمون القوة الدافعة وراء تحقيق الأهداف الأساسية لمنصة الفيديو عبر الطلب "موتورسبورت.تي في" عبر تعزيز انتشارها وزيادة قاعدة المشتركين بالخدمة المدفوعة. وكذلك تطوير وبناء علاقات عمل متميزة مع شركاء تجاريين جدد وسلاسل جديدة.

وسيشرف بدوره كذلك على أول قناة إخبارية مباشرة مختصة بعالم سباقات السيارات "موتورسبورت.تي في لايف"، والتي تم إطلاقها شهر أبريل الماضي.

حيث قال جايمس آلبين رئيس ’شبكة موتورسبورت’: "يملؤنا الفخر لجذب شخص بمثل خبرة واحترافية سايمون لقيادة قطاع الأعمال في ’موتورسبورت.تي في’ إلى الخطوة التالية. مسيرة سايمون المهنية وخبرته وشخصيته جميعها مؤهلات هامة جداً نتطلع إليها خلال أية عملية توظيف. إن مجال البثّ الإعلامي يدخل مرحلة غبر مسبوقة مع فرص ضخمة للغاية تنتظرنا، خاصة في قطاع رياضة السيارات الذي نعمل به. سيضمن سايمون الاستفادة القصوى من كل ذلك".

بدوره قال سايمون دانكر المدير التنفيذي لدى "موتورسبورت.تي في": "يسرني الانضمام إلى الفريق الموهوب في ’شبكة موتورسبورت’ بما يعدُ أن يكون فترة مثيرة للغاية في مجال الأعمال. مع المحتويات التي تمتلكها الشبكة ووصولها لأكثر من 56 مليون متابع شهري، فإن ’موتورسبورت.تي في’ تقدم موطناً ووجهة مثالية لجميع المتابعين الراغبين بالحصول على أحدث الأخبار المتعلقة بالسيارات ورياضتها، إضافة إلى خيار الحصول على خدمة الفيديو عبر الطلب وغير ذلك الكثير".

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