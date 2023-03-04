شبكة موتورسبورت تُطلق منصة جديدة تركز على الأعمال

أطلقت شبكة موتورسبورت، الشركة العالمية الرائدة في مجال السيارات ورياضتها والتي تمتلك معدل زيارات يبلغ 65 مليون زيارة شهرية، منصة جديدة “موتورسبورت للأعمال” تهدف للتركيز على جانب الأعمال في عالم السباقات.

تجلب “موتورسبورت للأعمال” محتوى فريداً عبر شبكة المحررين العالميين بطابع أوروبي، أمريكي، آسيوي والمزيد إضافة إلى مقالات وملفات فيديو وبرامج إذاعية إضافة إلى مقابلات حصرية وأبحاث تتعلق بالسوق وأهم الأمور الرائجة وغيرها الكثير

كما ستتلقى المنصة الجديدة قناتها الخاصة في “لينكِد إن“، وفي موتورسبورت.كوم ومواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال جايمس ديكنز نائب رئيس قسم التحرير العالمي: “يسرنا تعزيز حضورنا بشكل أكبر مع تغطية تركز على جانب الأعمال. أرقام الزائرين تُثبت الاهتمام المتزايد في هذا الجانب من عالم السباقات. متابعو السباقات يستهلكون منتجات جديدة خاصة مع وجود تغطية معززة لهذا القطاع“.

ولطالما كانت شبكة موتورسبورت رائدة في مجال أبحاث السوق عبر موقعها المتقدم في هذا القطاع منذ عدة سنوات. ومنذ 2017، لطالما كانت الشبكة متصدرة هذا المجال في العمل مع مالكي الحقوق التجارية لبطولات عالمية أمثال: الفورمولا واحد، موتو جي بي، إندي كار ودبليو إي سي من أجل إجراء استبيانات عالمية متخصصة. أكثر من مليون متابع من 197 دولة حول العالم شاركوا فيها، 330 ألفاً منهم في استبيانات الفورمولا واحد، موتو جي بي وإندي كار لوحدها. عدد المشاركين البالغ 167.302 ضمن استبيان الفورمولا واحد لم يكن الأكبر في عالم رياضة السيارات وحسب، بل الأكبر في أية رياضة على الإطلاق.

يشار إلى أن شبكة موتورسبورت تمتلك شراكة مع “فاينانشال تايمز” لجلب قطاع الأعمال في الفورمولا واحد إلى عالم السباقات، ضمن جولتي موناكو وأبوظبي في 2022، مع شخصيات هامة أمثال غريغ مافي، ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لدى ليبرتي ميديا ومحمد بن سُليّم رئيس “فيا“.