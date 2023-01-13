شبكة موتورسبورت تطلق تقريرًا بحثيًا شاملًا: سلاسل النخبة في رياضة السيارات في 2023

أطلقت شبكة موتورسبورت - المنصة الرقمية العالمية في عالم السيارات ورياضتها مع أكثر من 62 مليون مستخدم فريد شهريًا - تقريرًا اليوم: "سلاسل النخبة في رياضة السيارات في 2023"، والذي يُبرز بعض الاتجاهات الأساسية والمعلومات من استبيانات المشجعين العالمية الأخيرة التي قامت بها الشبكة مع الفورمولا واحد، إندي كار والموتو جي بي.

هذا وتم عرض هذا التقرير في معرض أوتوسبورت الدولي، الرائد في أوروبا في عرض سيارات السباق والمقام حاليًا بين 12 و15 يناير/كانون الثاني في برمنغهام.

وقد شارك أكثر من مليون مشجع في الاستبيانات منذ أن بدأت شبكة موتورسبورت برنامجها الاستبياني العالمي، والذي شاركت به 197 دولة حول العالم، مع 330,000 مشارك في الاستبيانات الثلاثة الأخيرة فقط عن الفورمولا واحد، الموتو جي بي وإندي كار. مع 167,302 مشارك، فإن استبيان الفورمولا واحد لم يكن فقط الاستبيان الأكبر في عالم رياضة السيارات، لكنه كان الأكبر على الإطلاق ضمن أية رياضة.

ويستكشف برنامج استبيان المشجعين العالمي سلوك المتابعين في عدد من الجوانب الرئيسية، والتي تتضمن ما يعتقده المشجعون حول السلسلة، ماهية تغييرات القوانين التي رحبوا بها والتي لم يرحبوا بها. كما يستكشف بالتفصيل منصات الإعلام والتواصل التي يفضلها المتابعون لتغطية رياضة السيارات، إلى جانب حضور السباقات، الرياضات الإلكترونية والألعاب. كل هذه الجوانب تم تفصيلها إلى جداول بيانات مصنفة من خلال العمر، الجنس والبلد.

وتعد تلك معلومات مهمة وقيمة للغاية بالنسبة لحاملي الحقوق التجارية الذين يحصلون على صورة متكاملة عن سلوكيات المتابعين حول العالم وبمقدورهم كذلك تطوير استراتيجياتهم بناء على استجابة المشجعين للمواضيع التي تشكّل تحديًا مثل سقف النفقات، الاستدامة والتنوع. كما سيكون بوسع حاملي الحقوق التجارية بعد ذلك استخدام هذه البيانات والمعلومات من أجل وضع خطة تطوير للسلسلة، وكذلك الاستراتيجية الإعلامية والتغييرات المستقبلية للقوانين.

تقرير سلاسل النخبة في رياضة السيارات في 2023 يقدّم منظورًا موحدًا حول أهم سلاسل السباقات، ويستخرج بعض الاتجاهات الرئيسية والمعلومات من استبيانات الفورمولا واحد، إندي كار والموتو جي بي.

يُظهر التقرير أن السلاسل الثلاث جميعها تشهد ازديادًا كبيرًا في عدد المتابعين الشباب والمشجعين من النساء الذين استقطبتهم الرياضة. كما كان هنالك تضاعفًا في عدد الاستجابات إلى أحدث استبيان فورمولا واحد بالمقارنة مع استبيان 2017.

المواقع المخصصة لرياضة السيارات باتت الآن المصادر الإعلامية الأكثر استخدامًا من قبل المتابعين، أمام التلفاز. فيما يعد تويتر هو أكثر منصة تواصل اجتماعي شعبية بين مشجعي رياضة السيارات، متقدمًا على فيس بوك وإنستاغرام.

حضور السباقات يشهد مستوى مرتفعًا بين مشجعي الإندي كار والموتو جي بي، 48 بالمئة من مشجعي الإندي كار حضروا سباقًا على الأقل في الأعوام الخمسة الأخيرة و41 بالمئة بالنسبة لمشجعي الموتو جي بي.

أغلبية مشجعي الإندي كار، الموتو جي بي والفورمولا واحد يعتقدون بأن رياضتهم تطوّر مبادرات سلامة تفيد المجتمع ككل، بينما يعتقد 66 بالمئة من مشجعي الفورمولا واحد أن البطولة يجب أن تلعب دورًا قياديًا في الدفع نحو تطوير أنواع وقود مستدامة بالكامل. وتلك سيتم تقديمها بالفعل في الرياضة في 2026.

في النهاية، وتعقيبًا منه على ذلك التقرير، قال جايمس ألين رئيس شبكة موتورسبورت والذي يترأس برنامج استبيانات المشجعين العالمي: "الاستعانة بالقوة الفريدة لشبكة موتورسبورت مع 62 مليون مستخدم شهري ومنصاتها بـ 15 لغة، فقد تمكنا من إجراء دراسات قدمت أوضح صورة على الإطلاق للسلوكيات المتطورة لمشجعي رياضة السيارات. وقد كانت صورة إيجابية في مجملها أظهرت أن سلاسل النخبة في رياضة السيارات مدعومة بشكل جيد، تنمو ومرتبطة مع عالمنا اليوم".

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