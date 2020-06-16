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شبكة موتورسبورت تطلق برنامج الجوائز الأكبر من نوعه في العالم

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شبكة موتورسبورت تطلق برنامج الجوائز الأكبر من نوعه في العالم
16-06-2020

أطلقت شبكة موتورسبورت برنامج جوائز لأكبر مجتمعٍ لمتابعي السيارات في العالم.

يعتبر برنامج الجوائز هذا الأول من نوعه في العالم، والذي يحفّز المتابعين على التفاعل بشكل أكثر عمقاً مع شغفهم تجاه السيارات ورياضتها.

يسرّ شبكة موتورسبورت، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإعلام الرقمي ونماذج العمل لمتابعي السيارات ورياضتها، الإعلان عن إطلاق "جوائز موتورسبورت". 

كل شهر يزور 56 مليون قارئ منصات شبكة موتورسبورت من 81 دولة حول العالم. وانطلاقاً من أهم العلامات الرائدة في مجال السباقات مثل موتورسبورت.كوم وأوتوسبورت.كوم وموتور1.كوم وإنسايد إي.في.كوم، وانتهاءً بمنصة موتورسبورت.تي في و"تذاكر موتورسبورت"، فإن الهدف يتمحور حول مساعدة الزبائن والعملاء على إشباع شغفهم بالسيارات ورياضتها.

وتم تخصيص برنامج جوائز موتورسبورت من قبل الفريق التقني الخاص لشبكة موتورسبورت وذلك بناءً على البيانات الإحصائية حيال رغبات متابعي منصات الشبكة المتنوعة. وسيشجع البرنامج المتابعين على نيل الجوائز لقاء القيام بما يستمتعون به بالفعل، مثل قراءة المقالات، مشاهدة ملفات الفيديو واختيار عروض التذاكر المناسبة. وحالما يتم تسجيل القارئ أو المتابع في منصة شبكة موتورسبورت، يمكن مباشرة جمع النقاط نحو عروض متنوعة مثل بطاقات إهداء، اشتراكات، ساعات، ملابس، ملصقات وأعمال فنية، إضافة إلى أكواد رقمية لتحميل ألعاب فيديو.

وتزامناً مع الوجهة الاستراتيجية للشركة، فإن برنامج "جوائز موتورسبورت" سيشكل إضافة قيمة لكامل الهيكلية التي تتبعها الشبكة، بحيث سيعمل البرنامج على تحفيز وتشجيع المتابعين على استهلاك ومتابعة المزيد من المحتويات المتعلقة بسلاسل السباقات المتنوعة.

حيث قال ميهول كاباديا مدير العمليات لدى شبكة موتورسبورت: "مع تواجد المجتمع الأكبر على الإطلاق من متابعي السيارات وسباقاتها، فإن هدفنا الاستراتيجي يتمحور حول التركيز على تقديم شبكة موتورسبورت لمتابعيها الأوفياء طيفاً أوسع من المعلومات والترفيه معاً. إن تفاعل المتابعين يمثل قيمة هائلة بالنسبة لنا، وبرنامج جوائز موتورسبورت يقدم المنصة المثالية لردّ الجميل لمجتمعنا من المتابعين".

بالمقابل، قالت سامانثا لامبيرتي رئيسة قسم الاستشارات لفرعي أوروبا والشرق الأوسط و"نيلسون سبورتس المملكة المتحدة": "المتابعون وشغفهم يشكلون قلب الإعلام وقطاع الترفيه، وتقود شبكة موتورسبورت ذلك الاتجاه مع هذه المبادرة الخلاقة والتي لم تطبق من قبل في أية وسيلة إعلامية، وذلك من أجل إظهار التقدير للقراء وتعزيز العلاقة المشتركة. وذلك بالتأكيد سيعود بالفائدة على شبكة موتورسبورت وكامل منظومة رياضة المحركات نتيجة التفاعل المستمر مع جميع المتابعين والمهتمين من القراء".

وأطلقت الشبكة هذا البرنامج للنسخة الأمريكية من موقع موتورسبورت.كوم، حيث تخطط لإدراجه في جميع النسخ والمنصات التابعة لها خلال الأشهر المقبلة.

ويمتلك برنامج جوائز موتورسبورت طريقة عمل سهلة لا تتطلب أي التزام أو رسوماً مادية. حالما ينشئ القارئ أو المتابع حساباً له ضمن شبكة موتورسبورت فإنه يصبح جزءاً من برنامج الجوائز.

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