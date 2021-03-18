شبكة موتورسبورت تطلق النسخة التركية من "إنسايد إي.فيز"

تزامناً مع سعيها للوصول إلى جمهور عالمي أكبر ضمن السوق الرقمي الجديدة، أطلقت شبكة موتورسبورت الرائدة عالمياً في المجال الخاص بالسيارات ورياضتها، نسخة تركية من منصتها الخاصة بالمركبات الكهربائية "إنسايد إي.فيز".

وتصاعد الاهتمام عالمياً بالمركبات الكهربائية بسرعة كبيرة خلال العقد الماضي، حيث تسعى الحكومات إلى تسهيل اعتمادها ورفع نسبتها لتصبح أكبر من السيارات التجارية ذات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، وذلك بهدف الحد من التغييرات المناخية التي تهدد الكوكب. وفي الحقيقة فإنه من المتوقع أن تزداد نسبة مبيعات المركبات الكهربائية لتصل إلى 30 بالمئة من إجمالي السوق بحلول عام 2030.

وحالياً، تتواجد شبكة موتورسبورت في تركيا عبر النسخ المحلية من منصاتها العالمية الشهيرة مثل موتورسبورت.كوم وموتور1.كوم، وستكون النسخة التركية من "إنسايد إي.فيز" سادس نسخة عالمية من الموقع العالمي الشهير، حيث تتواجد منه نسخ باللغات الإنكليزية، الفرنسية، الإيطالية، البرازيلية والروسية.

وسيستلم إيمير توسوريك منصب مدير التحرير للنسخة الجديدة، حيث يمتلك كذلك موقع "تيسلا تورك.كوم" والذي أطلق عام 2015، وسيندمج ضمن النسخة التركية الجديدة من "إنسايد إي.فيز"، كما ستدخل النسخة التركية كذلك بشراكة مع "إي.غاراج" - أول مركز كهربائي متنقل في تركيا.

وقال فيليبو سالزا، رئيس قسم السيارات ضمن شبكة موتورسبورت: "الطلب على المركبات الكهربائية في تركيا ازداد بشكل سريع للغاية خلال السنوات الماضية، كما أن العلامة التجارية المحلية للسيارات الكهربائية ’توغ’ قدمت طرازين جديدين اثنين، وستبدأ بيع أولى السيارات الكهربائية الوطنية بدءاً من 2022. نعلم أن الجمهور الشغوف موجود ويرغب بالمزيد من الأخبار والتغطية للمركبات الكهربائية وبالتالي فإن هذا هو الوقت المثالي لإطلاق النسخة التركية. من الرائع أن نرى هذا الاهتمام العالمي المتزايد بالمركبات الكهربائية، وبالتالي فإن التوسع إلى السوق التركي ليس إلا خطوة منطقية".

بالمقابل، قال سيهانجير بيربيرك، مدير أعمال شبكة موتورسبورت في تركيا: "بعد إطلاق النسخة التركية من موقعي موتور1.كوم وموتورسبورت.كوم منذ خمس سنوات، نقدم الآن الخطوة التالية الكبيرة لـ شبكة موتورسبورت. ستؤمن ’إنسايد إي.فيز’ كامل المعلومات والأخبار المباشرة لجميع متابعي ومحبي المركبات الكهربائية في تركيا. تملؤنا الحماسة كذلك للتعاون مع ’إي-غاراج’ ونحن واثقون للغاية من أن شراكتنا ستثمر عن توسع صحي لهذه الصناعة في البلاد".

من جهته، قال أحمد فاروق أوستا، المدير التنفيذي لدى "إي-غاراج": "قبل ’إنسايد إي.فيز’ التركية، كان هناك نقص في المنصات المختصة بالمركبات الكهربائية القادرة على تقديم المعلومات والتفاصيل المحدثة في هذا المجال للمتابعين الأتراك. يملؤنا الفخر للتعاون مع شريك عالمي رائد مثل ’إنسايد إي.فيز’ ما يؤمن الكثير من المحتويات المثيرة والتفصيلية لجميع المتابعين. بوصفنا أول مركز كهربائي متنقل في تركيا والجهة الأولى التي تقدم خدمات خاصة متعلقة بالمركبات الكهربائية، نحن نرى إمكانية ممتازة للنسخة التركية من ’إنسايد إي.فيز’ من أجل مساعدة الزبائن الذين قد لا يكونون راغبين بالاستثمار في المركبات الكهربائية، ويتطلعون للمزيد من المعلومات في هذا الصدد".