شبكة موتورسبورت تضمّ مايك سبينيلي، ترافيس أوكولسكي كمديرين للمجموعة التحريرية 

أعلنت اليوم شبكة موتورسبورت المنصة الإعلامية المستقلة الرائدة في مجال الإعلام الرقمي المتخصص بعالم السيارات ورياضتها، عن ضم مايك سبينيلي كمدير لقسم المحتوى وترافيس أوكولسكي كمدير تحريري.

سيعمل سبينيلي على تعزيز انتشار العلامة التجارية لـ شبكة موتورسبورت، بما في ذلك الموقعين موتورسبورت.كوم وأوتوسبورت، بينما سيركز أوكولسكي على موتور1، إنسايدإي.في ورايدأبارت. وتأتي هذه التعيينات كجزء من عمليات الاستحواذ والاستثمار التي تقوم بها شبكة موتورسبورت لتعزيز حضور تلك العلامات التجارية.

ويجلب سبينيلي خبرة تزيد عن عقدين من الزمن في عالم الإعلام المتخصص بالسيارات ورياضتها. حيث كان المؤسس لـ "يالوبنيك"، مدير تحرير مجلة 0-60، وشريكاً مؤسساً لقناة "درايف" على منصة يوتيوب، إضافة لكونه كاتباً، منتجاً ومضيفاً لمجموعة فيديوهات على يوتيوب والقنوات المدفوعة، بما في ذلك برنامج "درايف" على قنوات "أن بي سي". ومؤخراً عمل على كتابة وتحرير وثائقيات "إمسا جي.تي.بي" وWin the Weekend.

حيث قال سبينيلي: "تملؤني الطاقة حقاً بوجود كامل فريق شبكة موتورسبورت. لدينا فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة لتعزيز ثوري لمهمتنا في عالم الإعلام المتخصص بالسيارات ورياضتها، عبر تشارك ما نمتلكه من معلومات ووصول وشغف مع مجتمع متفاعل متوسّع من المتابعين والمهتمين. إنها أوقات مثيرة لتغطية هذه النواحي من الرياضة والتقنيات".

من جهته، أمضى أوكولسكي العقد الأخير في مجال العالم الإعلامي للسيارات. فقد أنشأ تغطية خاصة لعالم السيارات إضافة إلى عمله كمدير تحرير لكل من "يالوبنيك" و"رود & تراك"، حيث أشرف على على عملية إعادة التنظيم للمجلة الأمريكية الأعرق. ومؤخراً، عمل كمحرر في "رود & تراك" مع التركيز على مقالات المطبوعة والرقمية.

حيث قال: "أنا مسرور حقاً بفرصة الانضمام إلى شبكة موتورسبورت وقيادة هذه العلامات المتميزة. أتطلع قدماً للنموّ والتطور لهذه العلامات لتصبح الوجهة التي تجب قراءتها من قبل جميع ومحبي عالم السيارات وكذلك لأولئك الباحثين عن مصادر قيّمة لشراء السيارات أيضاً".