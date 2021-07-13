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شبكة موتورسبورت تصبح الشريك الرسمي لـ "إي.إيه.إيه موبيليتي" في ميونيخ

ستعزز هذه الشراكة الجديدة من وصول شبكة موتورسبورت إلى قطاع النقل نحو منصة جديدة عبر الإنترنت.

شبكة موتورسبورت تصبح الشريك الرسمي لـ "إي.إيه.إيه موبيليتي" في ميونيخ

باتت شبكة موتورسبورت - المنصة الأولى في عالم السيارات ورياضتها - الشريك الرسمي لمعرض "إي.إيه.إيه موبيليتي" الجديد الذي سيقام في ميونيخ خلال الفترة ما بين 7 - 12 سبتمبر/أيلول.

الموقع الجديد في ميونيخ لـ "إي.إيه.إيه موبيليتي" يعتبر بداية لخوض مناطق جديدة كمعرض تجاري جديد للمنصة الهجينة. هذا المبدأ يعني إقامة المعرض التجاري مع حلقات للنقاش، مؤتمرات وعروض تقديمية، ما يجرب المزيد من القيمة لحضور العرض المباشر. هذه المنصات الجديدة والمنتديات ستغطي جوانب مثل مسائل النقل والاستدامة في السباقات، الشغف حيال السيارات، الدراجات ورياضة المحركات عموماً.

شبكة موتورسبورت تصبح الشريك الرسمي لـ "إي.إيه.إيه موبيليتي" في ميونيخ

شبكة موتورسبورت تصبح الشريك الرسمي لـ "إي.إيه.إيه موبيليتي" في ميونيخ
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شبكة موتورسبورت تصبح الشريك الرسمي لـ "إي.إيه.إيه موبيليتي" في ميونيخ

شبكة موتورسبورت تصبح الشريك الرسمي لـ "إي.إيه.إيه موبيليتي" في ميونيخ
2/4

شبكة موتورسبورت تصبح الشريك الرسمي لـ "إي.إيه.إيه موبيليتي" في ميونيخ

شبكة موتورسبورت تصبح الشريك الرسمي لـ "إي.إيه.إيه موبيليتي" في ميونيخ
3/4

شبكة موتورسبورت تصبح الشريك الرسمي لـ "إي.إيه.إيه موبيليتي" في ميونيخ

شبكة موتورسبورت تصبح الشريك الرسمي لـ "إي.إيه.إيه موبيليتي" في ميونيخ
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وستُعكس هذه الصيغة المجدّدة عبر محتوىً تكميلي ضمن مواقع موتورسبورت-توتال.كوم، موتورسبورت.كوم، إنسايد إي.فيز. كوم وموتور1.كوم خلال الحدث، حيث تستقبل هذه المواقع ما يزيد عن 60 مليون زيارة شهرية من جميع أنحاء العالم. وفي قلب هذه الشراكة بين شبكة موتورسبورت و"إي.إيه.إيه موبيليتي" تقع حزمة مواقع شبكة موتورسبورت وقنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ستقوم بكامل الاستعدادات قبل هذا الحدث.

علاوة على تواجد الجمهور إلى "إي.إيه.إيه موبيليتي" الذي سيفتح أبوابه أمام الزائرين طوال أيام المعرض. فإن شبكة موتورسبورت ستتواجد هناك ضمن منصتين (في منطقتي ’بي2بي’ و ’بي2سي’)، لتقدم فرصة التواصل مع هذه العلامة.

من جهته، قال أوليفر سيسلا المدير التنفيذي لدى شبكة موتورسبورت: "نحن نتطلع قدماً للعمل مع ’إي.إيه.إيه موبيليتي’ هنا في ميونيخ، التي يتواجد ضمنها مكتبنا الألماني كذلك. فكرة ’المساحة المفتوحة’ مع إقامة ندوات ومؤتمرات ضمن أجمل مناطق مدينة ميونيخ أقنعتنا منذ البداية. إنها فرصة رائعة للتلاقي شخصياً مجدداً سواء لناحية العمل أو لجميع محبي ومتابعي عالم السيارات".

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