شبكة موتورسبورت تستحوذ على منصة "دوبونت" المختصة بالسيارات الفارهة

وافقت شبكة موتورسبورت المنصة الرقمية الرائدة عالمياً في عالم السيارات ورياضتها بجمهور يبلغ 56 مليوناً من الزيارات الشهرية، على صفقة استحواذ لمنصة "دوبونت" الرائدة والمختصة بعالم السيارات الفارهة مع 36 عاماً من الخبرة، والتي تمثل صلة الوصل بين الراغبين بالشراء وبين العلامات التجارية لأهم السيارات الفارهة والفخمة.

طوال ما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمن، عززت "دوبونت" من موقعها المتميز كمنصة رائدة للطبقة الثرية التي تهوى بيع وشراء السيارات الكلاسيكية، الفارهة والنادرة. وتتصدر "دوبونت" هذا السوق مع مجموع مذهل من المتابعين يزيد عن 10 ملايين عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

وستضع شبكة موتورسبورت منصة "دوبونت" في قلب قسمها الجديد "دريفن لايف ستايل" الذي يستوحي ويسعى إلى صهر ثقافة عالم السيارات الفارهة الكلاسيكية ضمن بوتقة واحدة. ويضم القسم الجديد فعاليات "كانوسا"، بالتزامن مع رحلات ترويجية متميزة تضمّ ما يزيد عن 270 علامة تجارية في العام مفتوحة أمام المتابعين المتحمسين لتجربتها.

وكجزء من فعاليات "كانوسا"، تعتبر "كافالينو" شركة إعلامية تنظيمية مرموقة، حيث استضافت فعاليات كبيرة للغاية في عالم هواة جمع السيارات مثل حفل كافالينو بالم بيتش السنوي الكلاسيكي الثلاثين. وفيما يخص مجتمع المتابعين، تعتبر "فيراري تشات" المنصة الاجتماعية العالمية الرائدة لجميع محبي ومتابعي العلامة الإيطالية الشهيرة، مع خبرة تزيد عن عشرين عاماً و200 ألف عضو فعال.

أما مجموعة "أمالغام" فهي مخصصة للأعمال الفنية المستوحاة من السيارات الفارهة، تأسست عام 1985، وتحتل موقعاً فريداً من نوعه في مجالها.

ومع النمو العالمي السريع لسوق السيارات الكلاسيكية، الفارهة والنادرة إضافة إلى التوسع الكبير في مجال البيع الرقمي، فإن قسم "دريفن لايف ستايل" سيواصل تعزيز وانتشار شبكة موتورسبورت العالميّ. وتتجه "دوبونت" نحو هذا التحول الرقمي.

تأسست "دوبونت" في 1985، حيث باتت قُبلة جميع متابعي ومهتمي سوق السيارات الفارهة والنادرة. ويمتلك المؤسسان توماس أل. دوروينت وستيفن بي. شابمان رؤية مشتركة تتمثل بنشر أربع مجلات مختصة بعالم السيارات الفارهة تمثل صلة الوصل بين الراغبين بالشراء وبين تلك العلامات التجارية المرموقة.

وحالما تتم عملية الاستحواذ، سيصبح شابمان المدير التنفيذي - الرئيس لمنشورات "دوبونت". بينما سيبقى ابنه ويليام مالكاً للأسهم ويحمل منصب المدير التنفيذي وشقيقه ستيفن الابن بدور الرئيس. وسيتمكن الأخوان شابمان من تسخير قدرات شبكة موتورسبورت الرقمية والتقنية لتعزيز وتطوير العلامة التجارية.

حيث قال ستيفن بي. شابمان المدير التنفيذي والرئيس لمنشورات "دوبونت": "عندما بدأنا العمل في ’دوبونت’ منذ 37 عاماً، لم أكن أتوقع تأثير علامتنا التجارية على عالم السيارات الفارهة والنادرة".

وتابع: "كتجربة غنية ومذهلة في حياتي، تعرفتُ على العديد من الأشخاص الرائعين، وتمكنت من منح هذه الخبرة لأولادي في سن مبكرة. لقد كان حلمي أن أراهما يوماً ما يديران مقاليد العمل في ’دوبونت’".

وأردف: "لقد كانت ’دوبونت’ كل حياتي منذ أن كنت بعمر 23 عاماً. لكنني لم أكن أتخيل يوماً أن تصبح الشركة بهذه المكانة. بقاء ولديّ كمالكين للأسهم إضافة إلى تفاعلهما العميق مع العمل علاوة على الموارد والدعم من شبكة موتورسبورت، لا أكاد أطيق صبراً لأرى ما يحمله المستقبل".

من جهته، قال بين بلوك المدير التنفيذي لدى شبكة موتورسبورت: "تشرّفنا إضافة مثل هذه الشركة المرموقة إلى قسمنا الجديد ’دريفن لايف ستايل’. تعتبر ’دوبونت’ الأولى من نوعها في مجال عملها، وبالاستفادة من خبرات ودعم شبكة موتورسبورت العالمية، فإن هدفنا يتمحور حول تعزيز تجربة المستخدم إلى مستويات رفيعة للغاية، وجلب المزيد من الحلول لدفع وتطوير قطاعنا العالمي للأعمال".