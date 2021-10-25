تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / الفورمولا واحد وشبكة موتورسبورت تكشفان نتائج أكبر استبيان للمتابعين في العالم من قبل نيلسون سبورتس
سلاسل متعددة / إعلانات موتورسبورت.كوم أخبار موتورسبورت.كوم

شبكة موتورسبورت تستحوذ على "أوتوبلوغ" الأرجنتينية

سيتحول اسم موقع "أوتوبلوغ" الإلكتروني الأرجنتيني الأشهر في البلاد والمختص بأخبار السيارات إلى "موتور1.كوم الأرجنتين" وذلك بعد استحواذ شبكة موتورسبورت عليه.

شبكة موتورسبورت تستحوذ على "أوتوبلوغ" الأرجنتينية

علاوة على ذلك، ستُطلق ’شبكة موتورسبورت’، موقع "إنسايد إي.فيز" بنسخته الأرجنتينية.

أعلنت ’شبكة موتورسبورت’ إكمال الاستحواذ على موقع "أوتوبلوغ" الإلكتروني الأرجنتيني الأكثر شعبية في البلاد والمختص بأخبار السيارات.

سيتم دمج الموقع الإلكتروني ضمن منصة ’شبكة موتورسبورت’ المعروفة باسم "موتور1.كوم الأرجنتين". كما أعلنت ’شبكة موتورسبورت’ كذلك عن إطلاق موقع "إنسايد إي.فيز" بنسخته الأرجنتينية، كجزء من علامة "إنسايد إي.فيز" الرقمية والمختصة بأخبار عالم المركبات الكهربائية.

وسيقدم موقع "موتور1.كوم الأرجنتين" أخباراً موجهة للجمهور المحلي باللغة الإسبانية وذلك في جميع أرجاء أمريكا اللاتينية، مع التركيز على أخبار السيارات الجديدة والمستعملة وتقديم نصائح الشراء وغيرها من الأمور التي تهم المتابعين سواء عبر المقابلات أو المراجعات وعروض الأسعار إضافة إلى ملفات الفيديو التعريفية.

كما ستركز النسخة الأرجنتينية من "إنسايد إي.فيز" على تقديم أخبار يومية محدثة لعالم المركبات الكهربائية، إضافة إلى نظرة معمقة وعن قرب على هذه المركبات.

من جهته، قال فيليبو سالزا رئيس القسم الرقمي لدى ’شبكة موتورسبورت’: "تعتبر الأرجنتين إحدى أكبر أسواق السيارات في أمريكا الجنوبية. كما أن ’موتور1.كوم’ يعتبر بالفعل من بين المواقع الإلكترونية الرائدة فيما يتعلق بأخبار عالم السيارات. ونتج عن الاستحواذ على ’أوتوبلوغ الأرجنتينية’ إطلاق موقع ’موتور1.كوم’ بنسخته الأرجنتينية وكذلك ’إنسايد إي.فيز’ وذلك لدعم وتعزيز انتشار ’شبكة موتورسبورت’ بمنصاتها الرقمية المتعددة حول العالم".

بالمقابل، قال كارلوس كريستوفالو مؤسس "أوتوبلوغ الأرجنتينية" والمدير الجديد للنسخة الأرجنتينية من "موتور1.كوم": "تملؤنا الحماسة للانضمام إلى مجموعة ’شبكة موتورسبورت’ وعائلة ’موتور1.كوم’، إضافة إلى إطلاق النسخة الأرجنتينية من ’إنسايد إي.فيز’ والتي ستركز على عالم المركبات الكهربائية. وسيواصل الفريق الموهوب خلف ’أوتوبلوغ الأرجنتين’ العمل ضمن المنصة الجديدة لتقديم محتوى مثير ومتميز للمتابعين، مع التركيز بشكل خاص على السوق المحلية".

المشاركات
التعليقات
الفورمولا واحد وشبكة موتورسبورت تكشفان نتائج أكبر استبيان للمتابعين في العالم من قبل نيلسون سبورتس

المقال السابق

الفورمولا واحد وشبكة موتورسبورت تكشفان نتائج أكبر استبيان للمتابعين في العالم من قبل نيلسون سبورتس
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية اليوم

وولف: مرسيدس لم تتمكن من مُجاراة استراتيجية ريد بُل العدائية في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: مرسيدس لم تتمكن من مُجاراة استراتيجية ريد بُل العدائية في أوستن

ريد بُل خشيت أن يتسبب شوماخر في خسارة فيرشتابن للفوز في أمريكا
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل خشيت أن يتسبب شوماخر في خسارة فيرشتابن للفوز في أمريكا

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة الولايات المتّحدة الكبرى 2021

ألفا روميو قامت بتصفية الأجواء مع جيوفينازي بعد ما حدث في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو قامت بتصفية الأجواء مع جيوفينازي بعد ما حدث في تركيا

هاميلتون غير واثق مما كان بوسع مرسيدس فعله لهزيمة ريد بُل في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون غير واثق مما كان بوسع مرسيدس فعله لهزيمة ريد بُل في أوستن

ماسي يتفهم إحباط ألونسو حيال حركة رايكونن في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

ماسي يتفهم إحباط ألونسو حيال حركة رايكونن في أوستن

فيرشتابن يصدّ هجمات هاميلتون الأخيرة ويضمن فوزًا مهمًا في أوستن
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يصدّ هجمات هاميلتون الأخيرة ويضمن فوزًا مهمًا في أوستن

وتيرة مرسيدس القوية خففت من مخاوف تراجع الأداء بسبب التركيز على موسم 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

وتيرة مرسيدس القوية خففت من مخاوف تراجع الأداء بسبب التركيز على موسم 2022

أحدث الأخبار

شبكة موتورسبورت تستحوذ على "أوتوبلوغ" الأرجنتينية
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

شبكة موتورسبورت تستحوذ على "أوتوبلوغ" الأرجنتينية

الفورمولا واحد وشبكة موتورسبورت تكشفان نتائج أكبر استبيان للمتابعين في العالم من قبل نيلسون سبورتس
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

الفورمولا واحد وشبكة موتورسبورت تكشفان نتائج أكبر استبيان للمتابعين في العالم من قبل نيلسون سبورتس

دبي أوتودروم تستضيف أكبر سباق تاريخي لسيارات الفورمولا واحد
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

دبي أوتودروم تستضيف أكبر سباق تاريخي لسيارات الفورمولا واحد

شبكة موتورسبورت تعين أوليفر سيسلا بمركز الرئيس التنفيذي
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

شبكة موتورسبورت تعين أوليفر سيسلا بمركز الرئيس التنفيذي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.