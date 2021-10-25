شبكة موتورسبورت تستحوذ على "أوتوبلوغ" الأرجنتينية

علاوة على ذلك، ستُطلق ’شبكة موتورسبورت’، موقع "إنسايد إي.فيز" بنسخته الأرجنتينية.

أعلنت ’شبكة موتورسبورت’ إكمال الاستحواذ على موقع "أوتوبلوغ" الإلكتروني الأرجنتيني الأكثر شعبية في البلاد والمختص بأخبار السيارات.

سيتم دمج الموقع الإلكتروني ضمن منصة ’شبكة موتورسبورت’ المعروفة باسم "موتور1.كوم الأرجنتين". كما أعلنت ’شبكة موتورسبورت’ كذلك عن إطلاق موقع "إنسايد إي.فيز" بنسخته الأرجنتينية، كجزء من علامة "إنسايد إي.فيز" الرقمية والمختصة بأخبار عالم المركبات الكهربائية.

وسيقدم موقع "موتور1.كوم الأرجنتين" أخباراً موجهة للجمهور المحلي باللغة الإسبانية وذلك في جميع أرجاء أمريكا اللاتينية، مع التركيز على أخبار السيارات الجديدة والمستعملة وتقديم نصائح الشراء وغيرها من الأمور التي تهم المتابعين سواء عبر المقابلات أو المراجعات وعروض الأسعار إضافة إلى ملفات الفيديو التعريفية.

كما ستركز النسخة الأرجنتينية من "إنسايد إي.فيز" على تقديم أخبار يومية محدثة لعالم المركبات الكهربائية، إضافة إلى نظرة معمقة وعن قرب على هذه المركبات.

من جهته، قال فيليبو سالزا رئيس القسم الرقمي لدى ’شبكة موتورسبورت’: "تعتبر الأرجنتين إحدى أكبر أسواق السيارات في أمريكا الجنوبية. كما أن ’موتور1.كوم’ يعتبر بالفعل من بين المواقع الإلكترونية الرائدة فيما يتعلق بأخبار عالم السيارات. ونتج عن الاستحواذ على ’أوتوبلوغ الأرجنتينية’ إطلاق موقع ’موتور1.كوم’ بنسخته الأرجنتينية وكذلك ’إنسايد إي.فيز’ وذلك لدعم وتعزيز انتشار ’شبكة موتورسبورت’ بمنصاتها الرقمية المتعددة حول العالم".

بالمقابل، قال كارلوس كريستوفالو مؤسس "أوتوبلوغ الأرجنتينية" والمدير الجديد للنسخة الأرجنتينية من "موتور1.كوم": "تملؤنا الحماسة للانضمام إلى مجموعة ’شبكة موتورسبورت’ وعائلة ’موتور1.كوم’، إضافة إلى إطلاق النسخة الأرجنتينية من ’إنسايد إي.فيز’ والتي ستركز على عالم المركبات الكهربائية. وسيواصل الفريق الموهوب خلف ’أوتوبلوغ الأرجنتين’ العمل ضمن المنصة الجديدة لتقديم محتوى مثير ومتميز للمتابعين، مع التركيز بشكل خاص على السوق المحلية".