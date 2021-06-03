شبكة موتورسبورت تستحوذ على "أخصائيي تراك داي"

قامت ’شبكة موتورسبورت’ المنصة الرقمية المختصة بجميع ما يتعلق بعالم السيارات ورياضتها، بتوسيع طيف خدماتها مع الاستحواذ على "موتورسبورت دايز.لايف" و"موتورسبورت دايز.كوم".

يؤمن "موتورسبورت دايز.كوم" طريقة متميزة لجميع السائقين الهواة والمحترفين لحجز مواقع لهم على أكثر من 2.500 حلبة وفعاليات تجريبية أو اختبارية لأكثر من 70 جهة منظمة في أرجاء أوروبا. وتعتبر خدمة "تراك دايز" من أهم المقوّمات ضمن مسيرة السائقين الناشئين إذ بدأ ما نسبته أكثر من 60 بالمئة من السائقين اليافعين المرخّصين في المملكة المتحدة، مع "تراك دايز"، قبل شق طريقهم في عالم سباقات السيارات.

ويعتبر "موتورسبورت دايز.لايف" تطويراً لهذا المبدأ؛ عرض مباشر لمدة يومين تستضيفه حلبة سيلفرستون يسعى لجذب اهتمام السائقين الذين يتطلعون لدراسة إمكانية المشاركة في البطولات، وذلك عبر اختبار سيارات السباق على المسار.

وكجزء من هذا الاستحواذ، سينضم بين وايبلي خبير تنظيم الفعاليات ومؤسس "موتورسبورت دايز.كوم" إلى ’شبكة موتورسبورت’ "كمدير للفعاليات". وضمن دوره هذا، سيشرف بين على فعاليات ’شبكة موتورسبورت’، مثل حفل توزيع جوائز أوتوسبورت، معرض أوتوسبورت العالمي، اللذين يجتذبان ما يقارب 90.000 زائراً كل عام، إضافة إلى فعاليات رقمية عبر الإنترنت.

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وبالانضمام إلى ’شبكة موتورسبورت’ وجمهورها البالغ 56 مليون زائراً شهرياً، فإن هذا التفاعل الكبير سيفتح الباب واسعاً أمام منصات "موتورسبورت دايز.لايف" على جمهور أوسع بكثير من محبي ومتابعي السباقات.

ومع مواصلة عالم سباقات السيارات التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، ستضم "موتورسبورت دايز.لايف" جهودها إلى جهود ’شبكة موتورسبورت’ للعمل على طيف واسع من الفعاليات على صعيد الأعمال. كما أن "موتورسبورت دايز.لايف" ستعزز من الفعاليات المتعلقة بالسيارات الرياضية والكلاسيكية التي تنظمها ’شبكة موتورسبورت’ للسائقين، محبي السيارات، المصنعين، المزوّدين والقائمين على المعارض.

حيث قال أوليفر سيسلا، مدير قسم العمليات لدى ’شبكة موتورسبورت’: "يسرني الإعلان عن انضمام ’موتورسبورت دايز.كوم’ وبين وايبلي إلى ’شبكة موتورسبورت’. إن خبرة بين العميقة في إدارة العديد من الفعاليات والمعارض لأكثر من 15 عاماً ستعزز من نموّنا العالميّ وخططنا للسنوات المقبلة".

من جهته، قال بين وايبلي مدير الفعاليات لدى ’شبكة موتورسبورت’: "تملؤني الحماسة لانضمامي إلى ’شبكة موتورسبورت’ الرائدة عالمياً في مجال الفعاليات والمنصات الرقمية ضمن مجال السيارات ورياضتها. إن هذا الاستحواذ يمثل فرصة مذهلة لـ ’شبكة موتورسبورت’ للاستفادة من نشاطات ’موتورسبورت دايز.لايف’ على حلبة سيلفرستون، علاوة على أن موقع ’موتورسبورت دايز.كوم’ الإلكتروني يقدم أكثر من 3.000 فعالية سنوية. أنا أتطلع قدماً للعمل المكثف مع ’شبكة موتورسبورت’ لتعزيز موقعها وخدماتها المقدمة إلى طيف أوسع من المتابعين".