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شبكة موتورسبورت تدعم فريق إدارتها العالمية بضمّ المدير التنفيذي السابق لبطولة العالم في الراليات

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شبكة موتورسبورت تدعم فريق إدارتها العالمية بضمّ المدير التنفيذي السابق لبطولة العالم في الراليات

يسرّ شبكة موتورسبورت، المنصة الرقمية الرائدة التي تقبع في قلب عالم السيارات وسباقاتها، الإعلان عن ضمّ أوليفر سيسلا بمنصب المدير التنفيذي لأقسام السباقات والأعمال. كما سيضطلع كذلك بدور المدير الإداري للنسخة الألمانية من شبكة موتورسبورت.

يمتلك أوليفر سيسلا سجلاً حافلاً بالأدوار القيادية التي تولاها ضمن قطاع الأعمال والتجارة خلال السنوات الثماني التي أمضاها كمدير تنفيذي لمروّج "دبليو آر سي"، بمبادرة انضمام ريد بُل التي أثرت على جميع النواحي التجارية للبطولة. وذلك ما يجعل منه الشخص المثاليّ لقيادة المرحلة المقبلة في مجال الأعمال ضمن القطاع العالمي من شبكة موتورسبورت.

خلال السنوات الـ 22 الأخيرة، جمع سيسلا خبرة عميقة في جميع نواحي الرياضة والإعلام. وتقلّد مناصب حساسة في "سبورت فايف" الوكالة التي تتعامل بالحقوق الرياضية، وتسويق الأحداث الرياضية الهامة مثل يورو 2008 والدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم. كما كان وراء خطة التسويق العالميّ لحقوق البثّ التلفزيوني للدوري الإيطالي.

وقبيل تقلد منصبه في "دبليو آر سي"، عمل سيسلا كمدير إداري لدى مجموعة "سبورتسمان" الإعلامية، في مجال الحقوق الإعلامية مع التركيز على البثّ المباشر الحيّ وخدمات العرض  حسب الطلب ومزوّدي المراهنات الرياضية.

كولين كلارك مع أوليفر سيسلا وإيف ماتون

كولين كلارك مع أوليفر سيسلا وإيف ماتون

تصوير: صور موتورسبورت

ولدى قسم الأعمال العالميّ في شبكة موتورسبورت خمسة أعمدة أساسية: السباقات، السيارات، الأحداث والفعاليات المباشرة، الاستديوهات والألعاب-الرياضة الإلكترونية، مع 600 موظف حول العالم. وسيقود أوليفر اثنين من تلك الأقسام، من مكاتب الشركة في لندن وميونيخ.

حيث قال سيسلا: "تعتبر اليوم شبكة موتورسبورت المعيار العالمي الذهبي في مجال السيارات ورياضتها، إذ تقدم حزمة متفرّدة ومميزة من العلامات التجارية إضافة إلى فرص تسويقية ممتازة. مع تعزيز مجالاتها الأخرى وإضافة قطاعي الاستشارات والتسويق، وتوسيع البنية الهيكلية، لهي أمور مذهلة حقاً. أنا ممتنّ للثقة التي أولتني إياها الشبكة وأتطلع قدماً للانضمام إلى زملائي من ذوي الخبرة. مع خبرتي التي جمعتها إضافة إلى قدرات شبكة موتورسبورت، كلي ثقة بقدرتي على تحقيق مساهمة جيدة واستخلاص أقصى الإمكانيات المتاحة".

من جهته، قال ميهول كاباديا رئيس قسم العمليات لدى شبكة موتورسبورت: "نرحب بحرارة بضم أوليفر إلى شبكة موتورسبورت. قسمنا الرياضيّ، والذي يضم موتورسبورت.كوم، وقطاع حجز التذاكر مع ’تذاكر موتورسبورت’ الذي يتوسع باستمرار، سيستفيدان مباشرة من خبرة أوليفر العميقة وقدراته القيادية المتميزة. مساهمته ستعزز من التطور السريع لمؤسستنا وقطاع الأعمال كذلك".

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