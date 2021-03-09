شبكة موتورسبورت تخوض بالتعاون مع "دايفيوزد" عالم المنتجات ومجال الترخيص

دخلت شبكة موتورسبورت في شراكة مع شركة "دايفيوزد" الرائدة في مجال التراخيص، وذلك إطلاق خط أزياء جديد وقسم أعمال جديد: "مجموعة موتورسبورت بي.في".

سيكون أول مشروع ضمن هذا التعاون، عبارة عن إطلاق علامة "مجموعة موتورسبورت"، حيث ستتضمن أزياء، أكسسوارات وأغطية للرأس. أول إطلاق لهذه العلامة سيكون ضمن متجر "إيه.أس.آي" الإلكتروني لشبكة موتورسبورت، شهر مارس/آذار الجاري.

وبخبرتها التي تعود لأكثر من 20 عاماً في مجال المنتجات اليومية، ستجلب "دايفيوزد" كماً كبيراً من المعرفة والخبرة إلى قسم شبكة موتورسبورت الجديد. وتمتلك الشركة فهماً ممتازاً لكيفية بناء الجسور والروابط بين العلامة التجارية وجمهورها من المتابعين ليس لتقديم منتجات تتميز بالنوعية العالية والإبداع وحسب، بل تروق لجمهور المتابعين العريض. ومن بين شركاء "دايفيوزد" الكبار في عالم الترفيه الرقمي: مارفل، ديزني، بلايستيشن، أكسبوكس ونينتندو، إضافة إلى علامات تجارية لأشهر محالّ البيع مثل "أنديتكس" و"أتش & أم".

حيث قال غوستافو أنتونيوني، الشريك المؤسس لدى "دايفيوزد": "كجزء من نمونا الاستراتيجي، نحن نتطلع قدماً إلى تعزيز وتقوية مجال عملنا. ومع فرصة إقامة تعاون عمل مع شبكة موتورسبورت وقسمها الرقمي العالمي الموجه لجميع عشاق السيارات ورياضتها، وهذه خطوة طبيعية لنا، أن نجلب خبراتنا في التصميم والتصنيع إلى عالم السيارات وسباقاتها من أجل تقديم علامة تجارية تحت ملكية كل من شبكة موتورسبورت و’دايفيوزد’. إن الشراكة بين شبكة موتورسبورت و’دايفيوزد’ تعني الاستفادة التامة من نقاط قوة كلا الطرفين".

من جهته، قال أوليفر سيسلا، الشريك المؤسس في شبكة موتورسبورت: "تملؤنا الحماسة لإطلاق خط أزياء موجه لجميع متابعي السيارات ورياضتها، ويسرّنا جداً تواجد ’دايفيوزد’ إلى جانبنا في هذه المبادرة. أكثر من 50 مليون زائر يتشاركون الشغف بالسباقات، وجميعهم يتابعوننا عبر مناصتنا الرقمية كل شهر. نرغب من مجموعاتنا الجديدة أن تعكس مفاهيم السرعة في الحياة العصرية، القوة والشجاعة كذلك، حيث سنقدم لمتابعينا فرصة التعبير عن شغفهم عبر الأزياء. لكن إطلاق منتجنا ليس إلا الخطوة الأولى من هذا التعاون المشترك ونحن نتطلع قدماً للعمل عن قرب مع ’دايفيوزد’ مستقبلاً ضمن مجال أعمال ’مجموعة موتورسبورت’".