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شبكة موتورسبورت الإيطالية تستحوذ على "جي بي ون.كوم"

يعتبر "جي بي ون.كوم" أحد أهم المواقع الإلكترونية الرائدة في إيطاليا، المختص بجميع مجريات عالم الدراجات النارية.

شبكة موتورسبورت الإيطالية تستحوذ على "جي بي ون.كوم"

عززت شبكة موتورسبورت إيطاليا، الذراع الإيطاليّ لـ شبكة موتورسبورت، من تواجد الشركة ضمن عالم الدراجات النارية عبر استحواذها على "جي بي ون.كوم"، أحد أهم المواقع الإلكترونية التي تنشر في هذا المجال.

ويعتبر هذا الاستحواذ بمثابة تعزيز لتواجد شبكة موتورسبورت ضمن أكبر سوق أوروبية لعالم الدراجات النارية. وتؤمن الشبكة وصولاً لجميع المحتويات المتعلقة ببطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، عبر منصاتها المختلفة مثل موتورسبورت.كوم، أوتوسبورت.كوم والموقع الإلكتروني الجديد الذي استحوذت عليه مؤخراً "جي بي ون.كوم".

وسيستفيد متابعو شبكة موتورسبورت البالغ عددهم 56 مليون زيارة شهرية، بما يعادل 30 عاماً من الخبرة التي يمتلكها باولو سكاليرا مؤسس "جي بي ون.كوم"، وفريقه. وسيبقى سكاليرا مالكاً للأسهم ضمن الشركة وسيحتفظ بدوره الحالي كمدير تحرير، مع الانضمام إلى فريق شبكة موتورسبورت. ومع خبرته الطويلة في عالم الدراجات النارية، فسيواصل موقع "جي بي ون.كوم" تقديم المحتويات وآخر الأخبار إلى جميع متابعيه.

وتأتي عملية الاستحواذ على "جي بي ون.كوم" ضمن استراتيجية شبكة موتورسبورت لتعزيز توسّعها وأصولها نحو تغطية عالمية متواصلة، وذلك عبر عمليات الاستحواذ وتقديم نسخ محلية من منصاتها العالمية، إضافة إلى توفير المحتوى لجميع المتابعين. وسيجلب الموقع الجديد في عائلة الشبكة إلى متابعي عالم الدراجات النارية محتوى جديداً ومليئاً بالمعلومات والترفيه.

من جهته، قال أوليفر سيسلا رئيس قسم العمليات لدى شبكة موتورسبورت: "نرحب بانضمام باولو سكاليرا وفريقه إلى شبكة موتورسبورت. كنتيجة للتعاون مع ’جي بي ون’ سيتمكن متابعونا من الحصول والاستفادة من خبرة الفريق التحريري الكبيرة للغاية. سنكون ضمن موقع يؤهلنا تقديم المزيد من المحتوى المتعلق بالدراجات النارية أكبر من أي وقت مضى ضمن كامل منصات شبكتنا. شركاؤنا الإعلاميون سيستفيدون كذلك من تعزيز الوصول إلى جمهور متابعي عالم الدراجات النارية". 

أما فيليبو سالزا رئيس قسم رياضة السيارات ضمن شبكة موتورسبورت، فقال: "التعاون مع ’جي بي ون.كوم’ ينضوي تحت إطار استراتيجيتنا نحو تعزيز تواجدنا في عالم الدراجات النارية. كل من ’جي بي ون.كوم’ و’أومني موتو. إيطاليا’ يعتبران من بين أهم وأكثر المواقع الإيطالية تميزاً في هذا المجال. وهذا الاندماج يعني مواصلة تقديم المحتويات المتعلقة بهذا المجال، ولكن هذه المرة مع جمهور عالمي أوسع وأكبر".

بالمقابل، قال باولو سكاليرا مدير ومؤسس موقع "جي بي ون.كوم": "انطلاقاً من متعة الكتابة عن السرعة ونقل تلك المشاعر إلى كلمات مكتوبة، تأسس موقع ’جي بي ون.كوم عبر مبادئ تتلخص في تقديم أفضل ما يمكن لوصف تلك المشاعر الخالصة. الآن، وبعد 20 عاماً كمؤسسة نشر مستقلة، مع ’جي بي ون.كوم’، سأنضم إلى شركة رائدة في السوق العالمي. إن هذا التوافق والاندماج يساعداننا على النموّ بشكل أسرع وبالتالي تقديم محتوى أفضل وأشمل لجميع متابعينا وقرائنا".

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