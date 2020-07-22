شبكة موتورسبوت تطلق منصة "استديوهات موتورسبورت" للتوزيع والإنتاج العالمي

أطلقت شبكة موتورسبورت منصة "استديوهات موتورسبورت"، وهي منصة توزيع وإنتاج عالمية ستمكّن المتابعين من الوصول إلى أكبر أرشيف إعلامي مُتواجد لعالم سباقات المحركات، وستساعد العلامات التجارية على تعزيز شعبيتها في الرياضة.

ستجلب منصة "استديوهات موتورسبورت" خدمة كاملة متميزة للشركات في عالم السباقات، وستدمج ما بين منصة العرض حسب الطلب التقنية وما بين عمليات صناعة وتوزيع المحتوى والنشر بين الجمهور العالمي. وستستفيد المنصة من الـ 56 مليون زيارة شهرية لمنصات شبكة موتورسبورت العالمية.

وتضم المنصة الجديدة عدة نماذج أعمال ناجحة لتصهرها ضمن بوتقة واحدة وتقدمها إلى السوق العالمي. "صور موتوسبورت"، التي تضم أكثر من 26 مليون صورة تغطي كل سباق على مدار الـ 70 عاماً التي تشكل تاريخ الفورمولا واحد، إضافة إلى خدمات التصوير للسباقات والفعاليات التنافسية، وكذلك "موتورسبورت.تي في" و"ديوك للفيديو"، التي تمتلك أكثر من 20.000 فيديو.

وتعتبر "موتورسبورت.تي في" منصة فيديو رقمية وتقدم محتويات حسب الطلب مخصصة لمتابعي السباقات ورياضة السيارات. ويمكن للعلامات التجارية وشركاء الأعمال استضافة المحتوى ضمن قنوات خاصة ومتاحة للجمهور العالمي.

وقد عمدت عدة علامات رياضة عريقة لتسجيل قنوات خاصة رسمية بها ضمن "موتورسبورت.كوم"، بينما وقعت المنصة عقوداً مع عدد من صانعي المحتوى المشهورين على "يوتيوب" أمثال "شمي150"، "دونات ميديا" و"فيكل فرجن" وذلك لتقديم محتويات أصلية خصيصاً لمتابعي "موتورسبورت.تي في".

وسيعزز وجود "صور موتوسبورت" و"ديوك للفيديو" من مكانة منصة "استديوهات موتورسبورت" الجديدة، ما يعني ولادة جيل جديد من المنتجات والمحتويات المقدمة للمتابعين بمختلف فئاتهم.

شعار استديوهات موتورسبورت

ويترأس منصة "استديوهات موتورسبورت"، جايمس ألين الفائز ثلاث مرات بجائزة "بافتا"، والذي يمتلك خبرة تناهز 30 عاماً في الإعلام الرياضي، والذي يترأس شبكة موتورسبورت منذ 2018.

حيث قال جايمس ألين: "لدينا أرشيف صور السيارات ورياضتها الأكبر في العالم، وكذلك لدينا مكتبة فيديو غنية يمكننا الاستفادة منها، لأن الرياضة لا تتمحور فقط حول الفعاليات المباشرة، بل كذلك حول المحتويات الغنية، التاريخ العريق والتغطية المتميزة. مكانتنا الحالية تمنحنا فرصة فهم المحتويات التي تثير اهتمام المتابعين على المنصات الرقمية، خاصة وأن نموذج أعمالنا رقميّ بالدرجة الأولى".

من جهته، قال ميهول كاباديا مدير قسم العمليات لدى شبكة موتورسبورت: "تجمع منصة ’استديوهات موتورسبورت’ عدداً من العوامل الأساسية ضمن منصة واحدة تسمح لنا بالاستفادة من التقنيات والمحتويات الغنية لتوسيع سوقنا العالمية. نأمل أن تكون هذه المنصة إضافة أساسية جديدة إلى عالم سباقات المحركات، وأن تساعد الشركات، الفرق، الرعاة والعلامات التجارية الرياضية على الانخراط مباشرة والتفاعل مع ملايين المتابعين حول العالم".

وستواصل شبكة موتورسبورت استضافة طيف واسع وحصري من المحتويات، مثل فيلم "الأبطال" الملحميّ، من إنتاج مانيش باندي الحائز على جائزة "بافتا" وعلى جائزة "ساندانس" للكتاب وبالشراكة مع شبكة موتورسبورت.