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سوزي وولف: "وولف واحد" في الفورمولا واحد يكفي!

في هذه الحلقة الجديدة من أحدث مقابلات #ThinkingForward مع أهم شخصيات عالم السباقات، تتكلم سوزي وولف مديرة فريق فانتوري للفورمولا إي، حيال القرارات الهامة التي كانت ضرورية لمستقبل البطولة، والتقدم الذي تحرزه النساء في هذه الرياضة، وخططها الشخصية للمستقبل.

تعلم وولف تماماً ما يعنيه مركز مدير الفريق خاصة مع الصعوبات التي تواجه هذه المهمة. خاصة في موسم شهد تقلبات عديدة لجميع الفرق تحت قوانين التصفيات الجديدة التي تضع عراقيل في وجه المتصدرين ما يجعل من ثبات الأداء بشكل متواصل أمراً شبه مستحيل.

 

تصوير: صور موتورسبورت

حيث قالت على هامش جولة لندن: "هذا أول سباق لي في لندن، وأنا أتطلع قدماً له. نعم، المنافسة شديدة للغاية في الفورمولا إي مع الكثير من المتغيرات وصعوبة تقديم ثبات متواصل. لقد كانت جولة نيويورك صعبة لنا، وعلينا العودة بقوة".

وتابعت: "أعتقد أنه من المهم للفورمولا إي ضمان تواجد عامل الترفيه. وذلك أمر ندركه تماماً. أعتقد أن سباق موناكو كان خير مثال على ذلك".

وأردفت: "نظام ’الهجوم’ أو ’أتاك مود’، يمنح الإثارة للاستراتيجيات مع تراجع السيارات وتقدمها مجدداً. وهناك عوامل أخرى مثل ’دفعة الجمهور’. لكننا نخوض موسماً حماسياً للغاية مع فائزين متنوّعين".

سوزي وولف مديرة فريق فانتوري

سوزي وولف مديرة فريق فانتوري
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الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

سوزي وولف

سوزي وولف
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الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

سوزي وولف مديرة فريق فانتوري

سوزي وولف مديرة فريق فانتوري
3/4

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

سوزي وولف مديرة فريق فانتوري

سوزي وولف مديرة فريق فانتوري
4/4

الصورة من قبل: دان باثي/ صور لات

إن تغيير صيغة التصفيات، لا بدّ أن يتم بشكل صحيح، خاصة وأن البطولة لم تعد في مراحلها الأولى. وبالتالي هناك ضرورة لاتخاذ القرارات الصائبة التي تناسب الرياضة والمصنعين معاً.

حيث قالت وولف: "لم تعد البطولة في بداياتها، ونحن بحاجة لأساس قوي كي نبني عليه التغييرات المقبلة سواء للمدى القصير أو المتوسط أو البعيد. هناك أشخاص أكفاء للغاية في الإدارة يعلمون كيف يديرون الأمور. التغيير الأكبر الأوضح القادم هو سيارات الجيل الثالث، والتي سيتم تقديمها نهاية هذا الموسم. من الواضح أن هناك الكثير من النقاشات حيال ضمان تقدم البطولة نحو الأفضل مع أنظمة الشحن السريع وتغيير صيغة التصفيات لمنح المزيد من العدل".

ومن بين جميع إنجازاتها كمديرة للفريق، تُعرف سوزي وولف بأنها من بين أكثر الأصوات المنادية بتواجد المزيد من النساء في الرياضة.

حيث قالت: "هذه الحملة العالمية حالياً ساعدتنا كثيراً، ليس فقط في عالم السباقات. يتوقع الناس المزيد من التنوّع الآن. لدينا بالفعل فرص كثيرة للعمل أكثر من الكلام، لكن لا تتواجد مواهب نسائية كافية حالياً لملئ تلك الفرص. لذا نحن نركز على مبادراتنا التي ترعى ذلك منذ الطفولة".

 

Photo by: Daimler AG

وتشرف وولف على عملية تطوير السائقات والتنوّع ضمن فريق فانتوري، مع 33 بالمئة من موظفيه كنساء، والكثير منهنّ أمّهات، مثلها.

حيث قالت ضاحكة: "نحن الأكثر كفاءة وقدرة على إدارة عدة أمور في وقت واحد، لأننا ببساطة مضطرون لذلك!".

وأكملت: "لكن لا بد من إثبات النجاح. في نهاية المطاف أنا مسؤولة عن أداء الفريق. وآمل مع أدائنا هذا الموسم، أن نثبت أن نجاح مفهومنا".

وفيما يتعلق بطموحها للمستقبل، نفت وولف إمكانية الانتقال للعمل كمديرة لفريق فورمولا واحد، قائلة: "أعتقد أن وولف واحد في الفورمولا واحد يكفي! وإلا سيصبح هناك قطيعٌ (من الذئاب)!". في إشارة إلى زوجها توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد.

 

تصوير: القناة الرابعة

وأكملت: "عندما انضممتُ إلى فانتوري، كان الوضع مختلفاً تماماً عما هو عليها الآن. بات لدينا أمور نتحمس لها مع مالك أمريكي جديد طموح للغاية. رحلتي الشخصية؛ أنا شخص أسعى دوماً للتقدم، أحب الضغط إلى الحدود القصوى وتحدي نفسي ومواصلة التقدم".

واختتمت: "لذا حالما ينتهي الموسم، يمكنني التوقف برهة والشعور بالفخر بما حققناه كفريق، ومن ثم التطلع قدماً لما يحمله المستقبل".

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