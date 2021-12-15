تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر MC Shop Watch Shop Jobs
السابق / بن سُليّم المرشح لرئاسة "فيا" يتلقى دعم منظمة رياضة السيارات البريطانية
سلاسل متعددة / إعلانات موتورسبورت.كوم أخبار موتورسبورت.كوم

ساعات "موتورسبورت" حين يجتمع الشغف مع قوة الأداء في كل ثانية

لطالما أسرَ عالم سباقات المحركات قلوب جميع المتابعين من جميع أنحاء العالم لفترة تزيد عن قرن من الزمن، سواء من السرعة المذهلة لسيارات الفورمولا واحد أو التجاوزات الجريئة في سباقات "موتو جي بي".

ساعات "موتورسبورت" حين يجتمع الشغف مع قوة الأداء في كل ثانية

بعد أكثر من عشرين عاماً من التواجد في عالم رياضة المحركات، يسرّ شبكة موتورسبورت تقديم ساعات "موتورسبورت"، التي ستسرّ عشاق ومتابعي السباقات بحماسة المنافسات على المسار.

  • تمّ تصميم هذه الساعات بدقة متناهية لتعكس روح المنافسة في السباقات لجميع من يقتنيها.
  • لكلّ قطعة فيها قصة مختلفة، وتلقي الضوء على جزء رائع من عالم سباقات المحركات بكامل حقبه المذهلة وأبطاله الأسطوريين.
  • تمثل هذه الساعات قصص نجاحٍ نابضة بالحياة، ومثالاً صارخاً على السعي للكمال بجدّ وعزم.
  • لقد تمّ تصميم هذه الساعات بعناية فائقة، تحت شعارٍ "الدقة والأداء في كل ثانية!". إنها تعكس الحب، الشعف والتصميم الذي نكنّهُ لعالم سباقات السيارات وجميع متابعي منصات شبكة موتورسبورت حول العالم.
ساعات

ساعات "موتورسبورت" حين يجتمع الشغف مع قوة الأداء في كل ثانية

إنها تمثلُ الروح الجديدة لعالم السباقات. يمكنكم شراء المجموعة الجديدة الآن من موقعنا وكذلك يمكن متابعتنا على صفحتنا الخاصة في فيسبوك وإنستاغرام.

المشاركات
التعليقات
بن سُليّم المرشح لرئاسة "فيا" يتلقى دعم منظمة رياضة السيارات البريطانية
المقال السابق

بن سُليّم المرشح لرئاسة "فيا" يتلقى دعم منظمة رياضة السيارات البريطانية
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

ساعات "موتورسبورت" حين يجتمع الشغف مع قوة الأداء في كل ثانية
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

ساعات "موتورسبورت" حين يجتمع الشغف مع قوة الأداء في كل ثانية

بن سُليّم المرشح لرئاسة "فيا" يتلقى دعم منظمة رياضة السيارات البريطانية
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

بن سُليّم المرشح لرئاسة "فيا" يتلقى دعم منظمة رياضة السيارات البريطانية

روبرت ريد بطل "دبليو آر سي": لا يمكن لرياضة السيارات الاعتماد على الطاقة الكهربائية لوحدها
الفيديو بالداخل
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

روبرت ريد بطل "دبليو آر سي": لا يمكن لرياضة السيارات الاعتماد على الطاقة الكهربائية لوحدها

فيتيل وشوماخر يشاركان في سباق الأبطال 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل وشوماخر يشاركان في سباق الأبطال 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.