بعد أكثر من عشرين عاماً من التواجد في عالم رياضة المحركات، يسرّ شبكة موتورسبورت تقديم ساعات "موتورسبورت"، التي ستسرّ عشاق ومتابعي السباقات بحماسة المنافسات على المسار.

تمّ تصميم هذه الساعات بدقة متناهية لتعكس روح المنافسة في السباقات لجميع من يقتنيها.

لكلّ قطعة فيها قصة مختلفة، وتلقي الضوء على جزء رائع من عالم سباقات المحركات بكامل حقبه المذهلة وأبطاله الأسطوريين.

تمثل هذه الساعات قصص نجاحٍ نابضة بالحياة، ومثالاً صارخاً على السعي للكمال بجدّ وعزم.

لقد تمّ تصميم هذه الساعات بعناية فائقة، تحت شعارٍ "الدقة والأداء في كل ثانية!". إنها تعكس الحب، الشعف والتصميم الذي نكنّهُ لعالم سباقات السيارات وجميع متابعي منصات شبكة موتورسبورت حول العالم.

ساعات "موتورسبورت" حين يجتمع الشغف مع قوة الأداء في كل ثانية

إنها تمثلُ الروح الجديدة لعالم السباقات. يمكنكم شراء المجموعة الجديدة الآن من موقعنا وكذلك يمكن متابعتنا على صفحتنا الخاصة في فيسبوك وإنستاغرام.